У лиц с хроническим кожно-слизистым кандидозом кандидозные инфекции появляются и рецидивируют или персистируют в организме, причем первый случай заболевания обычно происходит в раннем детстве, но иногда и в раннем взрослом возрасте.

Грибок может вызвать инфекции полости рта (кандидозный стоматит) и инфекции волосистой части головы, кожи и ногтей. Инфекция также может затронуть слизистые оболочки полости рта, пищевода, желудочно-кишечного тракта, век и влагалища (кандидоз влагалища).

У новорожденных первым симптомом часто является трудноизлечимый кандидозный стоматит, опрелости или оба состояния. Степень тяжести может быть различной.

Хронический кожно-слизистый кандидоз может привести к утолщению, растрескиванию и обесцвечиванию одного или нескольких ногтей. Лицо и кожу головы может покрыть уродующая сыпь. Сыпь покрыта толстыми корками и может сочиться гноем. На голове сыпь может вызвать выпадение волос.

Кандидозные инфекции Инфекция ногтей (кандидоз) Инфекция ногтей, которую вызывает Candida, может поражать ногтевую пластинку (онихомикоз, наблюдается в нижней части ногтя), по краям ногтя (паронихия) или в обеих структурах. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено Центром по контролю заболеваний (CDC)/Шерри Бринкман (Sherry Brinkman) через библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Молочница В ротовой полости появляются белые кремообразные пятна, которые могут кровоточить, если пытаться их соскрести. Такое проявление характерно для молочницы, вызываемой инфекцией грибком Candida. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Инфекции пищевода, вызванные кандидой На данной фотографии показаны беловатые пятна на пищеводе, которые являются типичными для инфекции дрожжевыми грибками кандида. ... Прочитайте дополнительные сведения Фотография предоставлена д-ром Кристле Линч. Инфекция ногтей (кандидоз) Инфекция ногтей, которую вызывает Candida, может поражать ногтевую пластинку (онихомикоз, наблюдается в нижней части ногтя), по краям ногтя (паронихия) или в обеих структурах. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено Центром по контролю заболеваний (CDC)/Шерри Бринкман (Sherry Brinkman) через библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Молочница В ротовой полости появляются белые кремообразные пятна, которые могут кровоточить, если пытаться их соскрести. Такое проявление характерно для молочницы, вызываемой инфекцией грибком Candida. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Инфекции пищевода, вызванные кандидой На данной фотографии показаны беловатые пятна на пищеводе, которые являются типичными для инфекции дрожжевыми грибками кандида. ... Прочитайте дополнительные сведения Фотография предоставлена д-ром Кристле Линч.

Обычно это заболевание является хроническим, но оно не влияет на продолжительность жизни.

У многих пациентов также развиваются: