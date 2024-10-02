Хроническая гранулематозная болезнь (ХГБ)

Хроническая гранулематозная болезнь является наследственным иммунодефицитным нарушением, связанным с нарушением функции фагоцитов (тип белых кровяных клеток).

Пациенты с хронической гранулематозной болезнью страдают рецидивирующими инфекциями кожи, легких, лимфоузлов, рта, носа, мочевыводящих путей и кишечника.

Врачи диагностируют данное расстройство с помощью анализов крови.

Лечение включает лекарственные препараты для профилактики инфекций, снижения их частоты и тяжести, а также переливание крови и трансплантацию стволовых клеток.

(См. также Общие сведения об иммунодефицитах).

Хроническая гранулематозная болезнь относится к первичным иммунодефицитам. Заболевание обычно наследуется по сцепленному с полом рецессивному типу. Сцепленный с полом означает, что нарушение связано с мутацией гена в Х-хромосоме (половой). Рецессивные сцепленные c Х-хромосомой заболевания встречаются только у мальчиков. Иногда хроническая гранулематозная болезнь наследуется по аутосомно-рецессивному (не сцепленному с полом) типу. Для наследования аутосомных рецессивных заболеваний требуются 2 патологических гена — по одному от каждого родителя.

Обычно фагоциты (один из видов лейкоцитов, включая нейтрофилы, эозинофилы, моноциты и макрофаги) поглощают и уничтожают микроорганизмы. При хронической гранулематозной болезни фагоциты могут поглощать бактерии и грибки, но не могут вырабатывать вещества (например, пероксид и супероксид водорода), уничтожающие их.

Симптомы ХГБ Симптомы хронической гранулематозной болезни обычно впервые проявляются в раннем детстве, но иногда отсутствуют до подросткового возраста. Хронические инфекции поражают кожу, легкие, лимфатические узлы, рот, нос, мочевыводящие пути и кишечник. У пациентов может развиваться инфекция костей (остеомиелит). Вокруг анального отверстия, а также в легких и в печени могут появиться гнойные мешки (абсцессы). Лимфатические узлы заполняются бактериями и увеличиваются в размере. Кожа над лимфатическими узлами может лопнуть, что приведет к дренированию гноя. Наблюдается увеличение печени и селезенки. Рост ребенка может замедлиться.

Диагностика ХГБ Анализы крови

Иногда генетический анализ Для диагностики хронической гранулематозной болезни врачи проводят анализ крови, который измеряет активность фагоцитов в ответ на воздействие микроорганизмов. Врачи могут назначать генетическое тестирование для проверки на специфические мутации, вызывающие это заболевание.

Лечение ХГБ Антибиотики и противогрибковые препараты для профилактики и лечения инфекций

Интерферон гамма

Трансфузии гранулоцитов

Трансплантация стволовых клеток Для профилактики инфекций больным регулярно и постоянно назначают антибиотики, обычно триметоприм/сульфаметоксазол. Обычно также регулярно назначаются противогрибковые препараты (такие как итраконазол) для профилактики грибковых инфекций. Инъекции интерферона гамма (лекарственного препарата, модифицирующего иммунную систему) 3 раза в неделю могут снизить заболеваемость и тяжесть инфекций. При неэффективности других обычных методов лечения спасти жизнь может переливание гранулоцитов. Гранулоциты представляют собой тип белых кровяных клеток, включающий некоторые фагоциты. С помощью трансплантации стволовых клеток удавалось излечить некоторых пациентов с хронической гранулематозной болезнью. Близкие родственники с похожими типами тканей и группами крови (но без аномального гена) являются лучшими донорами. Если они готовы стать донорами, их могут проверить на совместимость типа их тканей и крови с типом тканей и крови пациента. Перед трансплантацией пациенту назначают лекарственные препараты для подавления иммунной системы (иммунодепрессанты), что помогает предотвратить отторжение трансплантата.