Транзиторная гипогаммаглобулинемия новорождённых характеризуется запаздыванием в выработке нормального количества антител (иммуноглобулинов) у грудных детей.

(См. также Общие сведения об иммунодефицитах).

Антитела (иммуноглобулины) — это вещества, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от инфекции, рака и чужеродных веществ. Дефицит одного или нескольких типов иммуноглобулинов повышает риск развития серьезной инфекции. При рождении иммунная система еще полностью не сформирована. Большая часть иммуноглобулинов у новорожденных — это иммуноглобулины, произведенные матерью и переданные в плаценту до рождения. Иммуноглобулины матери защищают новорожденных от инфекции, пока младенцы не начнут вырабатывать свои собственные иммуноглобулины, как правило, в возрасте 6 месяцев. Примерно в это же время уровень полученных от матери иммуноглобулинов начинают снижаться. Иммуноглобулины также передаются через грудное молоко младенцам, которых кормят грудью.

У новорождённых с транзиторной гипогаммаглобулинемией выработка нормального количества иммуноглобулинов происходит с опозданием. В результате, в возрасте примерно 3–6 месяцев уровень иммуноглобулинов становится низким, а затем возвращается к норме в возрасте 12–36 месяцев.

Транзиторная гипогаммаглобулинемия новорожденных редко приводит к серьезным инфекциям и не считается истинным иммунодефицитным нарушением. Тем не менее, у некоторых новорожденных развиваются частые инфекции околоносовых пазух, легочные инфекции, инфекции пищеварительного тракта, кандидоз (грибковая инфекция) и/или менингит.

Это нарушение более распространено среди недоношенных детей, потому что они получают от матери меньше иммуноглобулинов.

Чтобы измерить уровень иммуноглобулинов и оценить выработку иммуноглобулинов в ответ на вакцины, делают анализы крови. Обычно дети с данным нарушением вырабатывают нормальное количество антител в ответ на получаемые вакцины и инфекционные микроорганизмы, воздействию которых они подвергаются. Однако если у новорожденных, особенно недоношенных, развиваются частые инфекции, им могут быть назначены антибиотики для профилактики развития дополнительных инфекций.

Это заболевание может длиться в течение нескольких месяцев или лет, но, как правило, разрешается самостоятельно без лечения.