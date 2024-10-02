Транзиторная гипогаммаглобулинемия новорождённых характеризуется запаздыванием в выработке нормального количества антител (иммуноглобулинов) у грудных детей.
(См. также Общие сведения об иммунодефицитах).
Антитела (иммуноглобулины) — это вещества, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от инфекции, рака и чужеродных веществ. Дефицит одного или нескольких типов иммуноглобулинов повышает риск развития серьезной инфекции. При рождении иммунная система еще полностью не сформирована. Большая часть иммуноглобулинов у новорожденных — это иммуноглобулины, произведенные матерью и переданные в плаценту до рождения. Иммуноглобулины матери защищают новорожденных от инфекции, пока младенцы не начнут вырабатывать свои собственные иммуноглобулины, как правило, в возрасте 6 месяцев. Примерно в это же время уровень полученных от матери иммуноглобулинов начинают снижаться. Иммуноглобулины также передаются через грудное молоко младенцам, которых кормят грудью.
У новорождённых с транзиторной гипогаммаглобулинемией выработка нормального количества иммуноглобулинов происходит с опозданием. В результате, в возрасте примерно 3–6 месяцев уровень иммуноглобулинов становится низким, а затем возвращается к норме в возрасте 12–36 месяцев.
Транзиторная гипогаммаглобулинемия новорожденных редко приводит к серьезным инфекциям и не считается истинным иммунодефицитным нарушением. Тем не менее, у некоторых новорожденных развиваются частые инфекции околоносовых пазух, легочные инфекции, инфекции пищеварительного тракта, кандидоз (грибковая инфекция) и/или менингит.
Это нарушение более распространено среди недоношенных детей, потому что они получают от матери меньше иммуноглобулинов.
Чтобы измерить уровень иммуноглобулинов и оценить выработку иммуноглобулинов в ответ на вакцины, делают анализы крови. Обычно дети с данным нарушением вырабатывают нормальное количество антител в ответ на получаемые вакцины и инфекционные микроорганизмы, воздействию которых они подвергаются. Однако если у новорожденных, особенно недоношенных, развиваются частые инфекции, им могут быть назначены антибиотики для профилактики развития дополнительных инфекций.
Это заболевание может длиться в течение нескольких месяцев или лет, но, как правило, разрешается самостоятельно без лечения.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Фонд в поддержку лечения иммунодефицитов: Транзиторная гипогаммаглобулинемия новорожденных: Исчерпывающая информация о транзиторной гипогаммаглобулинемии новорожденных, включая информацию о диагностике и рекомендации для лиц, осуществляющих уход