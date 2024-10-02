Сцепленная с Х-хромосомой агаммаглобулинемия

В первые 6 месяцев после рождения, полученные от матери иммуноглобулины защищают организм новорожденного от инфекции. Когда в возрасте около 6 месяцев уровень материнских иммуноглобулинов начинает снижаться, у новорожденных с данным заболеванием начинаются рецидивирующие кашель, инфекции носовой полости (ринит), инфекции ушей, кожи, околоносовых пазух и легких. Инфекции, как правило, вызваны бактериями, такими, как пневмококки, стрептококки и бактериями рода Haemophilus. Могут развиться нетипичные вирусные инфекции головного мозга.

Миндалины очень маленькие, а лимфатические узлы не развиваются, потому что отсутствуют В-клетки, вырабатывающие иммуноглобулины, которые обычно присутствуют в них.

X-сцепленная агаммаглобулинемия повышает риск развития инфекций суставов (инфекционный артрит), необратимого расширения бронхов вследствие хронического воспаления дыхательных путей (бронхоэктазы) и некоторых видов злокачественных опухолей.

При ранней диагностике и надлежащем лечении нарушение не влияет на продолжительность жизни, если не начнется инфекция головного мозга.