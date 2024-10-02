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Сцепленная с Х-хромосомой агаммаглобулинемия

(Болезнь Брутона)

Авторы:James Fernandez, MD, PhD, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Сцепленная с Х-хромосомой агаммаглобулинемия — наследственное иммунодефицитное нарушение, вызванное мутацией гена в Х-хромосоме (половой). Заболевание характеризуется отсутствием В-клеток (один из видов лимфоцитов) и низким уровнем или отсутствием антител (иммуноглобулинов).

  • У новорожденных со сцепленной с Х-хромосомой агаммаглобулинемией в возрасте приблизительно 6 месяцев начинается рецидивирующий кашель и/или инфекции носа, ушей, кожи, околоносовых пазух и легких.

  • Врачи диагностируют заболевание путем измерения уровней иммуноглобулинов и числа В-клеток.

  • Иммуноглобулин назначается на протяжении всей жизни, антибиотики могут назначаться в непрерывном режиме.

(См. также Общие сведения об иммунодефицитах).

Антитела (иммуноглобулины) — это вещества, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от инфекции, рака и чужеродных веществ. Антитела вырабатываются типом лейкоцитов, называемым В-клетками. Дефицит одного или нескольких типов иммуноглобулинов повышает риск развития серьезной инфекции.

Сцепленная с Х-хромосомой агаммаглобулинемия представляет собой первичное иммунодефицитное заболевание и возникает в результате мутации гена в Х-хромосоме (половой) (так называемое заболевание, сцепленное с Х-хромосомой). Заболевания, сцепленные с X-хромосомой, обычно развиваются у мальчиков.

Симптомы сцепленной с Х-хромосомой агаммаглобулинемии

В первые 6 месяцев после рождения, полученные от матери иммуноглобулины защищают организм новорожденного от инфекции. Когда в возрасте около 6 месяцев уровень материнских иммуноглобулинов начинает снижаться, у новорожденных с данным заболеванием начинаются рецидивирующие кашель, инфекции носовой полости (ринит), инфекции ушей, кожи, околоносовых пазух и легких. Инфекции, как правило, вызваны бактериями, такими, как пневмококки, стрептококки и бактериями рода Haemophilus. Могут развиться нетипичные вирусные инфекции головного мозга.

Миндалины очень маленькие, а лимфатические узлы не развиваются, потому что отсутствуют В-клетки, вырабатывающие иммуноглобулины, которые обычно присутствуют в них.

X-сцепленная агаммаглобулинемия повышает риск развития инфекций суставов (инфекционный артрит), необратимого расширения бронхов вследствие хронического воспаления дыхательных путей (бронхоэктазы) и некоторых видов злокачественных опухолей.

При ранней диагностике и надлежащем лечении нарушение не влияет на продолжительность жизни, если не начнется инфекция головного мозга.

Диагностика сцепленной с Х-хромосомой агаммаглобулинемии

  • Анализы крови

  • Иногда генетический анализ

Для измерения количества B-клеток и уровня иммуноглобулина назначают анализы крови.

Для подтверждения диагноза сцепленной с Х-хромосомой агаммаглобулинемии может быть назначено генетическое тестирование, но обычно оно не требуется. Тестирование рекомендуется для близких родственников.

Пренатальный генетический скрининг рекомендуется в том случае, если в семье пациента была выявлена мутация, вызывающая сцепленную с Х-хромосомой агаммаглобулинемию.

Лечение сцепленной с Х-хромосомой агаммаглобулинемии

  • Иммуноглобулин

  • Антибиотики

Иммуноглобулин (антитела, полученные из крови людей с нормальной иммунной системой) назначается на протяжении всей жизни для восполнения недостающих антител и, следовательно, профилактики инфекций. Иммуноглобулин можно вводить в вену (внутривенно) или под кожу (подкожно).

Для лечения бактериальных инфекций пациентам сразу дают антибиотики, и, возможно, им придется принимать антибиотики постоянно.

Людям со сцепленной с Х-хромосомой агаммаглобулинемией не назначают вакцины, которые содержат живые, но ослабленные микроорганизмы (вирусы или бактерии). К таким вакцинам относятся ротавирусные вакцины, комбинированная вакцина против кори/краснухи/паротита, одна из вакцин против ветряной оспы (ветрянки), вакцина против туберкулеза, содержащая бациллу Кальметта-Жерена (БЦЖ), и вакцина против гриппа, вводимая в виде назального спрея.

Несмотря на эти меры, часто развиваются хронический синусит и легочные инфекции.

На этапе исследования находятся трансплантация гемопоэтических стволовых клеток и генная терапия.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Фонд в поддержку лечения иммунодефицитов: Агаммаглобулинемия: сцепленная с Х-хромосомой и аутосомно-рецессивная: Исчерпывающая информация об агаммаглобулинемии, в том числе информация о диагностике и лечении, а также рекомендации для пораженных людей

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.