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Синдром гипер-IgM

Авторы:James Fernandez, MD, PhD, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Синдром гипер-IgM характеризуется нормальным или высоким уровнем иммуноглобулина M (IgM) и снижением уровня или отсутствием других иммуноглобулинов. Как следствие, такие люди более восприимчивы к бактериальным инфекциям.

  • Дети с синдромом гипер-IgM часто страдают инфекциями околоносовых пазух и легочными инфекциями.

  • Врачи диагностируют заболевание путем измерения уровней иммуноглобулинов в крови и генетического тестирования.

  • Лечение включает иммуноглобулины, антибиотики для профилактики инфекций и, по возможности, трансплантацию стволовых клеток.

(См. также Общие сведения об иммунодефицитах).

IgМ — один из 5 типов антител, которые помогают защищать организм от инфекции. При синдроме гипер-IgM уровень IgM повышен или иногда нормален, но это не является причиной иммунодефицита. Другие иммуноглобулины отсутствуют или их уровни низкие. Отсутствие этих других иммуноглобулинов у пациентов с синдромом гипер-IgM приводит к снижению способности бороться с инфекцией.

Синдром гипер-IgM относится к первичным иммунодефицитным нарушениям. Он может быть унаследован следующими путями:

В большинстве случаев синдром гипер-IgM сцеплен с X-хромосомой.

Симптомы у пациентов варьируются в зависимости от того, какой ген поражен.

Синдром гипер-IgM, сцепленный с X-хромосомой

При синдроме гипер-IgM, сцепленном с X-хромосомой, В-клетки вырабатывают только IgM, но не вырабатывают другие типы иммуноглобулинов. Уровни IgM могут быть нормальными или высокими.

У новорожденных с этой формой часто развивается пневмония, вызванная грибами Pneumocystis jirovecii. В течение первых 2 лет жизни у детей часто возникают инфекции околоносовых пазух и легочные инфекции.

Многие дети умирают до наступления половой зрелости, а у тех, кто живет дольше, часто развивается цирроз или лимфома.

Аутосомно-рецессивный синдром гипер-IgM

Как правило, симптомы аналогичны симптомам формы, сцепленной с Х-хромосомой.

Существует несколько аутосомно-рецессивных форм. При некоторых из них увеличиваются лимфоузлы, селезенка и миндалины, а также могут развиться аутоиммунные нарушения. При аутоиммунных заболеваниях иммунная система атакует собственные ткани организма.

Диагностика синдрома гипер-IgМ

  • Анализы крови

  • Генетический анализ

Врачи подозревают синдром гипер-IgM на основании симптомов. Затем они измеряют уровни иммуноглобулинов. Высокий или нормальный уровень IgM и низкий уровень или отсутствие других иммуноглобулинов подтверждает диагноз.

По возможности для подтверждения диагноза проводится генетический анализ.

Если у женщин, планирующих беременность, есть члены семьи с определенными генными мутациями, которые могут вызвать синдром гипер-IgM, им может быть предложено пренатальное генетическое тестирование.

Лечение синдрома гипер-IgМ

  • Иммуноглобулин

  • иногда антибиотик для профилактики инфекций;

  • по возможности, трансплантация стволовых клеток.

Пациентам с синдромом гипер-IgM обычно назначают иммуноглобулин для восполнения некоторых отсутствующих иммуноглобулинов. Иммуноглобулин состоит из антител, полученных из крови людей с нормальной иммунной системой.

Некоторым пациентам с отдельными формами этого синдрома назначают триметоприм/сульфаметоксазол (антибиотик) для профилактики инфекции, вызванной Pneumocystis jirovecii.

По возможности, трансплантация стволовых клеток от брата или сестры с тем же типом ткани.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Фонд в поддержку лечения иммунодефицитов: Синдром гипер-IgM: Исчерпывающая информация о синдроме гипер-IgМ, включая информацию о диагностике и лечении, а также рекомендации для пораженных людей

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.