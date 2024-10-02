Синдром гипер-E представляет собой наследственный иммунодефицит, характеризующийся рецидивирующими абсцессами кожи, инфекциями околоносовых пазух и легочными инфекциями, а также тяжелой сыпью. Развивается в раннем детском возрасте. Уровни иммуноглобулина Е (IgE) очень высоки.

У новорожденных с синдромом гипер-IgE образуются абсцессы в коже, суставах, легких и других органах.

Диагноз могут подтвердить анализы крови.

Лечение включает антибиотикотерапию для профилактики или лечения инфекций, кремы или препараты для облегчения сыпи и средства, модифицирующие иммунную систему.

(См. также Общие сведения об иммунодефицитах).

IgE — один из 5 типов антител, которые помогают защищать организм от инфекции. При синдроме гипер-IgE уровень IgE повышен, но это не является причиной иммунодефицита. Дефектными являются другие части иммунной системы. Причина повышения уровня IgE неизвестна.

Синдром гипер-IgE относится к первичным иммунодефицитным нарушениям. Он может наследоваться двумя путями:

Как аутосомно-доминантное (не сцепленное с полом) заболевание: Это значит, что для развития заболевания ребенку достаточно получить от любого из родителей только 1 дефектный ген.

Как аутосомно-рецессивное заболевание: Это значит, что для развития заболевания ребенку нужно получить 2 дефектных гена — по 1 от каждого родителя.

Тип наследования синдрома гипер-IgE зависит от того, какой ген поражен. Обе формы вызывают похожие симптомы.

Симптомы синдрома гипер-IgЕ Симптомы синдрома гипер-IgE обычно начинаются в раннем детском возрасте. У большинства новорожденных в коже, суставах, легких или других органах формируются гнойные мешки (абсцессы). Абсцессы обычно вызваны стафилококковой инфекцией, причем эти абсцессы часто рецидивируют. У пациентов могут развиваться респираторные инфекции, включая пневмонию, после разрешения которой могут оставаться гигантские кисты (мешки, заполненные жидкостью). Развивается зудящая сыпь. Кости слабые, что приводит к частым переломам. Черты лица могут быть грубыми. Смена молочных зубов происходит с задержкой. Люди имеют повышенный риск развития рака. Продолжительность жизни зависит от тяжести легочных инфекций.

Диагностика синдрома гипер-IgЕ Анализы крови для измерения уровней IgE

Иногда генетический анализ Синдром гипер-IgE можно заподозрить, если у новорожденного часто возникают абсцессы кожи и пневмонии. Диагноз подтверждается анализом крови, в котором выявляют высокий уровень IgE. Чтобы проверить наличие аномальных генов, могут быть сделаны генетические тесты.

Лечение синдрома гипер-IgЕ Антибиотики С целью профилактики стафилококковой инфекции назначают постоянное применение антибиотиков, как правило, триметоприма/сульфаметоксазола. Сыпь обрабатывается увлажняющими кремами, антигистаминными препаратами и, при присоединении инфекции, антибиотиками. Для лечения респираторных инфекций назначают антибиотики. Иногда целесообразно применение некоторых лекарственных препаратов, модифицирующих иммунную систему, таких как интерферон гамма.