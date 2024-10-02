Лимфопролиферативный синдром, сцепленный с Х-хромосомой, — это иммунодефицит, который возникает вследствие аномалий Т-клеток и естественных киллеров и приводит к аномальной реакции на заражение вирусом Эпштейна-Барр.

У людей с лимфопролиферативным синдромом, сцепленным с Х-хромосомой, после заражения вирусом Эпштейна-Барр развивается серьезная, иногда смертельная форма инфекционного мононуклеоза.

Врачи диагностируют заболевание с помощью генетического тестирования и иногда других обследований.

Трансплантация стволовых клеток необходима для выживания и может способствовать излечению данного заболевания.

(См. также Общие сведения об иммунодефицитах).

Т-клетки — это лейкоциты, которые идентифицируют и атакуют чужеродные клетки и вещества. Натуральные киллеры представляют собой тип Т-клеток, которые распознают и уничтожают аномальные клетки (например, некоторые инфицированные и опухолевые клетки). Дефицит или нарушение функции Т-клеток повышает риск развития серьезной инфекции.

Лимфопролиферативный синдром, сцепленный с Х-хромосомой, относится к первичным иммунодефицитным нарушениям. Заболевание наследуется по сцепленному с Х-хромосомой рецессивному типу. Сцепленный с X-хромосомой означает, что нарушение связано с мутацией в одном или нескольких генах Х-хромосомы (половой). Рецессивные сцепленные c Х-хромосомой заболевания встречаются только у мальчиков.

Существуют два типа, возникающие в результате различных генных мутаций, но вызывающие одинаковые симптомы.

При первом типе в ответ на заражение вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ) вырабатывается слишком большое число белых кровяных клеток (которые помогают организму бороться с инфекцией). ВЭБ вызывает ряд заболеваний, включая инфекционный мононуклеоз. Также нарушена функция натуральных киллеров.

Второй тип может вызывать редкое, но серьезное заболевание, называемое гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом, которое приводит к иммунодефициту у новорожденных и детей младшего возраста. При гемофагоцитарном лимфогистиоцитозе активируется слишком много иммунных клеток крови. В результате возникает системное воспаление. Иногда эта чрезмерная активация запускается возбудителями инфекционных заболеваний, такими как ВЭБ.

Симптомы лимфопролиферативного синдрома, сцепленного с Х-хромосомой Обычно у людей с лимфопролиферативным синдромом, сцепленным с Х-хромосомой, симптомы отсутствуют до тех пор, пока не происходит заражение вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ). Затем развивается серьезная, иногда смертельная форма инфекционного мононуклеоза. Нарушается функция печени, что приводит к развитию печеночной недостаточности. У выживших пациентов развиваются другие заболевания, такие как лимфома, апластическая анемия и другие иммунодефициты, а также увеличивается размер селезенки.

Диагностика лимфопролиферативного синдрома, сцепленного с Х-хромосомой Анализы крови

Генетический анализ

Иногда биопсия костного мозга Врачи могут заподозрить сцепленный с полом лимфопролиферативный синдром у мальчиков с тяжелой инфекцией, вызванной ВЭБ, другими характерными проблемами или при наличии членов семьи с аналогичными симптомами. Для подтверждения диагноза проводится генетический анализ. Однако для выполнения генетического тестирования могут потребоваться недели, поэтому врачи назначают специфические анализы крови, например, проточную цитометрию (анализ белков на поверхности лейкоцитов), для исключения аномалий иммунных клеток. Ежегодно проводятся лабораторные и визуализирующие исследования для исключения лимфомы и анемии. Иногда для выявления этих заболеваний также проводится биопсия костного мозга. Членам семьи рекомендуется генетическое тестирование. Пренатальный генетический скрининг рекомендуется в том случае, если в семье пациента была идентифицирована мутация, вызывающая сцепленный с Х-хромосомой лимфопролиферативный синдром.

Лечение лимфопролиферативного синдрома, сцепленного с Х-хромосомой Трансплантация стволовых клеток Выживает около 80% пациентов, которым выполняется пересадка стволовых клеток. Но без трансплантации 75 % людей умирают до возраста 10 лет, и все они умирают к 40 годам. Трансплантация может привести к излечению сцепленного с полом лимфопролиферативного синдрома, если выполнить ее до существенного прогрессирования ВЭБ-инфекции или других заболеваний. Ритуксимаб (лекарственный препарат, изменяющий активность иммунной системы) может способствовать предотвращению тяжелой ВЭБ-инфекции до трансплантации. Для людей с лимфопролиферативным синдромом, сцепленным с Х-хромосомой, изучается применение генной терапии.