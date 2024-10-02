Дефицит ZAP-70 (белок 70, ассоциированный с зета цепью) является генетическим нарушением иммунной системы, приводящим к аномалии Т-клеток, препятствующей активации Т-клеток для борьбы с отдельными инфекциями.

(См. также Общие сведения об иммунодефицитах).

Т-клетки — это лейкоциты, которые идентифицируют и атакуют чужеродные клетки и вещества. Дефицит или нарушение функции Т-клеток повышает риск развития серьезной инфекции. Дефицит ZAP-70 относится к первичным иммунодефицитным нарушениям. Данное заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

Дефицит ZAP-70 вызывает рецидивирующие инфекции, подобные тем, которые развиваются при тяжелом комбинированном иммунодефиците (ТКИД) у детей грудного и раннего возраста. Однако этот дефицит может остаться недиагностированным до тех пор, пока детям не исполнится несколько лет.

Для измерения количества B-клеток и T-клеток и уровня иммуноглобулина, а также для оценки того, насколько хорошо функционируют В-клетки и Т-клетки, делают анализы крови.

Эта патология приводит к смерти, если только ребенок не получит трансплантат стволовых клеток.