Дефицит адгезии лейкоцитов

Симптомы дефицита адгезии лейкоцитов обычно возникают в раннем возрасте.

У детей с тяжелыми формами заболевания инфекции развиваются в мягких тканях, таких как десны, кожа и мышцы. Эти инфекции рецидивируют и/или усугубляются, а пораженные ткани могут погибнуть. В зараженных участках гной не образуется. Инфекции становится все труднее контролировать.

Раны заживают плохо.

Часто пуповина долго не отделяется, вплоть до 3 и более недель после рождения. В норме пуповина отпадает сама по себе через неделю или 2 после рождения.

Большинство детей с тяжелыми формами заболевания умирают к 5 годам, если не выполнить успешную трансплантацию стволовых клеток.

У новорожденных с менее тяжелым течением серьезные инфекции встречаются лишь в редких случаях. Они могут дожить до совершеннолетия без всякого лечения.

У детей с одной из форм дефицита адгезии лейкоцитов часто замедляется интеллектуальное и физическое развитие.