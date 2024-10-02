Атаксия-телеангиэктазия — наследственное заболевание, характеризующееся нарушением координации, расширением капилляров и иммунодефицитом, который приводит к повышению восприимчивости к инфекциям.

У детей с атаксией-телеангиэктазией обычно возникают нарушения координации, когда они начинают ходить, а мышцы у них постепенно ослабевают, что приводит к тяжелой инвалидности.

Для диагностики данного нарушения назначают анализы крови.

Лечение включает антибиотики (для профилактики инфекций) и иммуноглобулин.

(См. также Общие сведения об иммунодефицитах).

Атаксия-телеангиэктазия относится к первичным иммунодефицитам. Данное заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу (наследование не сцеплено с полом). Это значит, что для развития заболевания ребенку нужно получить 2 дефектных гена — по одному от каждого родителя.

Повышенная восприимчивость к инфекциям у людей с атаксией-телеангиэктазией является результатом нарушения функции B-клеток и T-клеток (лимфоцитов), которые помогают организму защититься от микроорганизмов и развития атипичных клеток, которые могут привести к раку. Зачастую, уровни определенных типов (классов) антител (иммуноглобулинов) — IgA и IgE — также понижены.

Атаксия-телеангиэктазия также вызывает аномалии в мозжечке (часть мозга, отвечающая за координацию движений), не связанные с иммунодефицитными нарушениями, которые приводят к потере координации.

Симптомы атаксии-телеангиэктазии Нарушения координации движений (атаксия) обычно развиваются, когда дети начинают ходить, но иногда симптомы не проявляются до 4-летнего возраста. Речь становится невнятной, а мышцы постепенно ослабевают, что приводит к тяжелой инвалидности. Может развиваться и прогрессировать умственная отсталость. В возрасте от 1 года до 6 лет (но часто не ранее 4 лет) капилляры кожи и глаз расширяются и становятся хорошо заметными. Расширенные капилляры (телеангиэктазия), получившие название сосудистых звездочек, обычно сильнее всего заметны на глазных яблоках, ушах и по боковым поверхностям шеи. Сосудистые звездочки Изображение Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Может быть поражена эндокринная система, что приводит к уменьшению яичек (у мальчиков), бесплодию и диабету. Возникают рецидивирующие инфекции околоносовых пазух и легочные инфекции, что часто приводит к пневмонии и хроническим заболеваниям легких, таким как бронхоэктазы (необратимое расширение бронхов вследствие хронического воспаления дыхательных путей). Увеличивается риск развития онкологических заболеваний, особенно лейкоза, лимфомы, опухолей головного мозга и рака желудка. Атаксия-телеангиэктазия обычно перерастает в паралич, слабоумие и заканчивается смертью пациента, как правило, в возрасте до 30 лет.

Диагностика атаксии-телеангиэктазии Анализы крови

Генетический анализ Врачи могут заподозрить атаксию-телеангиэктазию на основании симптомов. Помочь подтвердить диагноз могут анализы крови, позволяющие измерить уровни IgA, и генетические анализы. Если по результатам обследования врачи заподозрят эндокринные или онкологические заболевания, назначаются обследования для исключения этих расстройств.

Лечение атаксии-телеангиэктазии Антибиотики и иммуноглобулины Для профилактики инфекции врачи назначают антибиотики и иммуноглобулин (антитела, полученные из крови людей с нормальной иммунной системой) для восполнения недостающих иммуноглобулинов. Иммуноглобулин может вводиться в вену (внутривенно) один раз в месяц или под кожу (подкожно) один раз в неделю или один раз в месяц. Однако эти лекарственные препараты не решают другие проблемы.