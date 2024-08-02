Физическая аллергия — это аллергическая реакция, вызванная физическим раздражителем.
(См. также Общие сведения об аллергических реакциях).
Физическая аллергия отличается от других аллергических реакций, потому что причинным фактором тут является физический раздражитель. К физическим раздражителям относятся:
Холод
Солнечный свет
тепло или другие раздражители, которые вызывают потоотделение (например, эмоциональный стресс или упражнения);
вибрация;
незначительные травмы (например, из-за царапин);
физическое давление.
У некоторых людей симптомы возникают только в ответ на физический раздражитель. У людей с другими аллергиями физический раздражитель может усугублять симптомы.
Причины физической аллергии
Не установлено, что вызывает физическую аллергическую реакцию. Одна из теорий предполагает, что физический раздражитель меняет белки в коже. Затем иммунная система ошибочно воспринимает этот белок как чужеродный и атакует его. Примером является чувствительность к солнечному свету (фоточувствительность). Ультрафиолетовое излучение в солнечном свете меняет белки в коже, затем организм воспринимает их как чужеродные и атакует. Причинным фактором фоточувствительности иногда является применение лекарственных препаратов (например, антибиотиков), некоторых косметических средств (например, кремов, лосьонов и масел для кожи) или других веществ.
Симптомы физической аллергии
Наиболее распространенными симптомами являются зуд, кожные пятна, крапивница и припухлость тканей под кожей (отек Квинке). Симптомы, как правило, развиваются в течение нескольких минут после воздействия физического раздражителя.
Когда люди с аллергией на тепло подвергаются воздействию тепла или занимаются любой деятельностью, которая вызывает потоотделение, у них могут появляться небольшие сильно зудящие волдыри, окруженные кольцом покраснения — такое заболевание называется холинэргической крапивницей.
Когда люди с холодовой аллергией подвергаются воздействию холода, у них может развиваться крапивница, астма, насморк, заложенность носа или отек Квинке. Редко возникает тяжелая обширная анафилактическая реакция.
Диагностика физической аллергии
Обследование врачом;
Диагноз физической аллергии ставят на основе симптомов, а также обстоятельств, в которых они появляются.
Чтобы диагностировать аллергическую реакцию, вызванную холодом, врачи ставят кубик льда на кожу на 4 минуты, затем снимают кубик льда и смотрят, появилась ли крапивница.
Пациентам могут рекомендовать некоторое время не использовать косметику и кремы, лосьоны и масла для кожи, чтобы определить, не могло ли одно из этих средств привести к обострению аллергии.
Лечение физической аллергии
Избегать провоцирующих факторов;
Антигистаминные препараты
Оптимальное лечение физической аллергии — избегать раздражителя, который вызывает физическую аллергию. Например, людям с высокой чувствительностью к солнечному свету следует использовать солнцезащитный крем и максимально избегать пребывания на солнце.
Зуд обычно можно облегчить антигистаминными препаратами. Наиболее эффективным препаратом для лечения крапивницы, вызванной холодом, является ципрогептадин, а крапивницы, вызванной теплом или эмоциональным стрессом — гидроксизин.