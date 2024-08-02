Физическая аллергия

Наиболее распространенными симптомами являются зуд, кожные пятна, крапивница и припухлость тканей под кожей (отек Квинке). Симптомы, как правило, развиваются в течение нескольких минут после воздействия физического раздражителя.

Когда люди с аллергией на тепло подвергаются воздействию тепла или занимаются любой деятельностью, которая вызывает потоотделение, у них могут появляться небольшие сильно зудящие волдыри, окруженные кольцом покраснения — такое заболевание называется холинэргической крапивницей.

Когда люди с холодовой аллергией подвергаются воздействию холода, у них может развиваться крапивница, астма, насморк, заложенность носа или отек Квинке. Редко возникает тяжелая обширная анафилактическая реакция.