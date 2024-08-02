Причиной сезонных аллергий являются переносимые по воздуху частицы (например, пыльца), которые появляются только в определенное время года.
Сезонные аллергии вызывают кожный зуд, насморк, чихание и иногда чещущиеся или слезящиеся, налитые кровью глаза.
Врачи обычно могут диагностировать эти аллергии, когда в определенное время года появляются типичные симптомы (например, насморк, зуд в носу и в глазах).
Кортикостероидные назальные спреи, антигистаминные и сосудосуживающие средства помогают снять симптомы.
(См. также Общие сведения об аллергических реакциях).
Сезонные аллергии (обычно их называют сенной лихорадкой) широко распространены. Они наблюдаются только в определенное время года, особенно весной, летом или осенью — в зависимости от того, на что у человека есть аллергия. Симптомы главным образом затрагивают слизистую оболочку носа, вызывая аллергический ринит, или слизистую оболочку век и белков глаз (конъюнктивы), вызывая аллергический конъюнктивит.
Термин «сенная лихорадка» может ввести в заблуждение, так как симптомы наблюдаются не только в летнее время, когда традиционно проходит сенокос, и никогда не сопровождаются лихорадкой. Сенная лихорадка обычно является реакцией на пыльцу и травы. Пыльца, вызывающая сенную лихорадку, варьируется в зависимости от времени года:
Весна: Как правило, деревья (например, дуб, вяз, клен, ольха, береза, можжевельник и олива)
Лето: Травы (например, пальчатник, тимофеевка, душистый колосок, ежа сборная и сорго) и сорняки (например, поташник и подорожник).
Осень: Амброзия
Кроме того, в разных регионах сезоны пыльцы наступают в разное время. В западной части Соединенных Штатов горный кедр (можжевельник) является одним из основных источников пыльцы деревьев с декабря по март. На засушливом Юго-западе травы опыляются намного дольше, и осенью сенную лихорадку может вызвать пыльца сорняков, таких как полынь и поташник. Люди могут реагировать на один или несколько видов пыльцы, поэтому для них сезон аллергии на пыльцу может начинаться ранней весны и продолжаться до поздней осени. Сезонную аллергию также вызывают споры плесени, которые могут находиться в воздухе долгое время и весной, и летом, и осенью.
Аллергический конъюнктивит может начаться от попадания в глаза переносимых по воздуху частиц, таких как пыльца.
Симптомы сезонной аллергии
Сезонные аллергии могут вызывать зуд носа, нёба, задней стенки глотки и глаз. Зуд может начаться постепенно или внезапно. Начинается насморк с прозрачными водянистыми выделениями, а также может отмечаться заложенность носа. У детей заложенный нос может привести к инфекции уха. Слизистая оболочка носа может опухнуть и приобрести синевато-красный цвет.
Пазухи носа также может заложить, что вызывает головные боли, а иногда и инфекцию носовых пазух (синусит). Часто начинается чихание.
Глаза могут слезиться, иногда обильно, и чесаться. Белки глаз могут покраснеть, веки тоже могут стать красными и опухшими. Контактные линзы могут усилить раздражение глаз.
В числе других симптомов — кашель и свистящее дыхание (особенно у людей, у которых также есть астма), а иногда раздражительность и проблемы со сном.
Тяжесть симптомов зависит от сезона.
Многие люди с аллергическим ринитом также болеют астмой (которая приводит к свистящему дыханию), возможно, вызванной теми же пусковыми факторами аллергии (аллергенами), которые способствуют появлению аллергического ринита и конъюнктивита.
Диагностика сезонной аллергии
Обследование врачом;
Иногда кожные пробы или аллерген-специфический тест с иммуноглобулином
Диагноз сезонной аллергии ставят на основе симптомов, а также обстоятельств, в которых они появляются, то есть, если симптомы проявляются только в определенный период времени. Эта информация также помогает врачам определить аллерген.
Как правило, анализы не требуются, но иногда делают анализ назальных выделений, чтобы увидеть, содержат ли они эозинофилы (тип лейкоцитов, большое количество которых вырабатывается во время аллергической реакции).
Аллергологическое исследование
Скарификационные кожные пробы могут помочь подтвердить диагноз и определить вещество, вызывающее аллергию. Для выполнения этих проб по одной капле каждой вытяжки наносят на кожу человека и накалывают кожу иглой через каплю. Врачи затем наблюдают, развивается ли реакция с папулой и покраснением (бледная, слегка приподнятая припухлость, окруженная зоной покраснения).
При сомнительных результатах кожной пробы выполняют аллерген-специфический тест с иммуноглобулином (IgE). Для этого теста забирают и анализируют образец крови.
Лечение сезонной аллергии
Назальные спреи с кортикостероидами
Антигистаминные препараты
Деконгестанты
глазные капли;
аллерген-специфическая иммунотерапия.
Люди с тяжелыми сезонными аллергиями, которые беспокоят даже после применения стандартных методов лечения, могут рассмотреть возможность переезда в регион, в котором этот аллерген отсутствует.
Назальные симптомы
Кортикостероидный назальный спрей обычно очень эффективен и используется в первую очередь. Большинство из этих спреев имеют мало побочных эффектов, хотя они могут вызвать носовые кровотечения и язвы в носу.
Антигистаминный препарат, пероральный или в виде назального спрея, может использоваться вместо кортикостероидного назального спрея или в дополнение к нему. Антигистаминные препараты часто применяются совместно с принимаемым внутрь сосудосуживающим средством, например, псевдоэфедрином.
Многие комбинации антигистаминных и сосудосуживающих средств соединены в одной таблетке, доступной без рецепта. Однако прием сосудосуживающих препаратов не рекомендуется пациентам с повышенным артериальным давлением, кроме случаев, когда это делается по рекомендации и под наблюдением врача. Кроме того, людям, принимающим ингибиторы моноаминоксидазы (тип антидепрессантов) нельзя принимать комбинированные препараты, содержащие антигистаминные и сосудосуживающие препараты. Эти комбинированные лекарственные препараты не следует назначать детям младшего возраста.
Антигистаминные препараты могут иметь побочные эффекты, особенно антихолинергические эффекты. К ним относятся сонливость, сухость во рту, размытое зрение, запоры, затруднение мочеиспускания, дезориентация и головокружение.
Сосудосуживающие препараты также доступны без рецепта в виде капель или аэрозолей для носа. Их нельзя использовать более нескольких дней, потому что постоянное применение этих лекарств в течение недели или дольше может усугубить или продлить заложенность носа — это называется эффект рикошета — и в конечном итоге может сделать ее хронической.
Побочные эффекты от назальных спреев, как правило, реже и менее тяжелые, чем от пероральных лекарственных препаратов.
Иногда могут быть эффективны другие лекарственные препараты. Кромолин отпускается по рецепту в виде назального спрея и может помочь облегчить насморк. Для эффективности его нужно использовать регулярно. Также могут быть эффективными азеластин (антигистаминный препарат и стабилизатор тучных клеток) и ипратропий, они отпускаются по рецепту в виде назальных спреев. Но как и пероральные антигистаминные препараты, эти лекарственные препараты могут вызывать антихолинергические эффекты, особенно сонливость.
Монтелукаст, ингибитор лейкотриенов, доступный по рецепту, уменьшает воспаление и помогает облегчить насморк. Применяется только в случае неэффективности других противосудорожных препаратов Возможные побочные эффекты включают спутанность сознания, тревожность, депрессию и аномальные мышечные движения.
Регулярное промывание пазух носа теплой водой с солью (солевым раствором) может помочь разжижению и вымыванию слизи и увлажнит слизистую оболочку носа. Такая процедура называется промыванием пазух носа.
Если эти методы лечения не дают эффекта, можно короткое время (обычно менее 10 дней) принимать кортикостероиды внутрь или в инъекциях. При длительном приеме внутрь или в инъекциях кортикостероиды могут вызвать серьезные побочные эффекты.
Симптомы со стороны глаз
Промывание глаз простыми примочками (например, искусственной слезой) может помочь уменьшить раздражение. Следует избегать любого вещества, способного вызвать аллергическую реакцию. Во время эпизодов аллергического конъюнктивита не следует носить контактные линзы.
Для лечения эффективны глазные капли, содержащие антигистаминные препараты, и лекарственный препарат, который вызывает сужение кровеносных сосудов (сосудосуживающий). Такие глазные капли отпускаются без рецепта. Однако они могут быть менее эффективными и имеют больше побочных эффектов, чем рецептурные глазные капли.
Рецептурные глазные капли с кромолином используются для профилактики, а не для облегчения, аллергического конъюнктивита. Они могут использоваться в случае, когда ожидается контакт с аллергеном.
Если симптомы очень тяжелые, можно использовать рецептурные глазные капли, содержащие кортикостероиды. Во время лечения кортикостероидными глазными каплями глаза нужно регулярно проверять у офтальмолога на предмет повышенного давления и инфекций.
Полезными также могут оказаться антигистаминные препараты, которые принимаются внутрь (такие, как фексофенадин), особенно если аллергией поражены также другие части тела (например, уши, нос, горло).
Аллерген-специфическая иммунотерапия (десенсибилизация)
При неэффективности других методов лечения некоторым людям помогает аллерген-специфическая иммунотерапия.
Десенсибилизация — это процесс, который заключается в попытках научить иммунную систему человека не реагировать на аллерген. Пациенту назначают постепенно увеличивающиеся дозы аллергена. Первая доза настолько мала, что даже человек с аллергией не будет реагировать на нее. Однако небольшая доза начинает заставлять иммунную систему человека привыкать к аллергену. Затем дозу постепенно увеличивают. Каждое увеличение настолько незначительное, что иммунная система по-прежнему не реагирует на аллерген. Дозу увеличивают до тех пор, пока человек не перестает реагировать на то же количество аллергена, которое раньше вызывало симптомы.
Иммунотерапия сезонных аллергий необходима в следующих ситуациях:
если симптомы тяжелые;
если контакта с аллергеном нельзя избежать;
если лекарственные препараты, которые обычно используются для лечения аллергического ринита и конъюнктивита, не помогают контролировать симптомы.
Иммунотерапия сезонных аллергий предполагает постепенное увеличение дозы аллергена, который кладут под язык (сублингвально) или вводят в кожу (аллерговакцинация). Поскольку даже малые дозы иногда вызывают опасные аллергические реакции, пациенты должны оставаться в кабинете врача в течение хотя бы 30 минут после процедуры. Если у людей, получающих сублигвальную иммунотерапию, после первой дозы не возникает реакции, они могут принимать последующие дозы дома.
Аллерген-специфическую иммунотерапию сенной лихорадки следует начинать после сезона пыльцы, чтобы подготовить организм к следующему сезону. Если иммунотерапию начать во время сезона пыльцы, побочных эффектов будет больше, потому что аллергены пыльцы уже стимулировали иммунную систему. Иммунотерапия наиболее эффективна, когда она продолжается круглый год.
Люди, получающие аллерген-специфическую иммунотерапию аллергического ринита, должны иметь при себе предварительно заполненный шприц-ручку с эпинефрином на случай, если анафилактическая реакция возникнет до момента, когда начнет действовать проводимая в кабинете врача иммунотерапия.