Причиной сезонных аллергий являются переносимые по воздуху частицы (например, пыльца), которые появляются только в определенное время года.

Сезонные аллергии вызывают кожный зуд, насморк, чихание и иногда чещущиеся или слезящиеся, налитые кровью глаза.

Врачи обычно могут диагностировать эти аллергии, когда в определенное время года появляются типичные симптомы (например, насморк, зуд в носу и в глазах).

Кортикостероидные назальные спреи, антигистаминные и сосудосуживающие средства помогают снять симптомы.

(См. также Общие сведения об аллергических реакциях).

Сезонные аллергии (обычно их называют сенной лихорадкой) широко распространены. Они наблюдаются только в определенное время года, особенно весной, летом или осенью — в зависимости от того, на что у человека есть аллергия. Симптомы главным образом затрагивают слизистую оболочку носа, вызывая аллергический ринит, или слизистую оболочку век и белков глаз (конъюнктивы), вызывая аллергический конъюнктивит.

Термин «сенная лихорадка» может ввести в заблуждение, так как симптомы наблюдаются не только в летнее время, когда традиционно проходит сенокос, и никогда не сопровождаются лихорадкой. Сенная лихорадка обычно является реакцией на пыльцу и травы. Пыльца, вызывающая сенную лихорадку, варьируется в зависимости от времени года:

Весна: Как правило, деревья (например, дуб, вяз, клен, ольха, береза, можжевельник и олива)

Лето: Травы (например, пальчатник, тимофеевка, душистый колосок, ежа сборная и сорго) и сорняки (например, поташник и подорожник).

Осень: Амброзия

Кроме того, в разных регионах сезоны пыльцы наступают в разное время. В западной части Соединенных Штатов горный кедр (можжевельник) является одним из основных источников пыльцы деревьев с декабря по март. На засушливом Юго-западе травы опыляются намного дольше, и осенью сенную лихорадку может вызвать пыльца сорняков, таких как полынь и поташник. Люди могут реагировать на один или несколько видов пыльцы, поэтому для них сезон аллергии на пыльцу может начинаться ранней весны и продолжаться до поздней осени. Сезонную аллергию также вызывают споры плесени, которые могут находиться в воздухе долгое время и весной, и летом, и осенью.

Аллергический конъюнктивит может начаться от попадания в глаза переносимых по воздуху частиц, таких как пыльца.

Симптомы сезонной аллергии Сезонные аллергии могут вызывать зуд носа, нёба, задней стенки глотки и глаз. Зуд может начаться постепенно или внезапно. Начинается насморк с прозрачными водянистыми выделениями, а также может отмечаться заложенность носа. У детей заложенный нос может привести к инфекции уха. Слизистая оболочка носа может опухнуть и приобрести синевато-красный цвет. Пазухи носа также может заложить, что вызывает головные боли, а иногда и инфекцию носовых пазух (синусит). Часто начинается чихание. Глаза могут слезиться, иногда обильно, и чесаться. Белки глаз могут покраснеть, веки тоже могут стать красными и опухшими. Контактные линзы могут усилить раздражение глаз. В числе других симптомов — кашель и свистящее дыхание (особенно у людей, у которых также есть астма), а иногда раздражительность и проблемы со сном. Тяжесть симптомов зависит от сезона. Аллергический ринит Изображение Многие люди с аллергическим ринитом также болеют астмой (которая приводит к свистящему дыханию), возможно, вызванной теми же пусковыми факторами аллергии (аллергенами), которые способствуют появлению аллергического ринита и конъюнктивита.

Диагностика сезонной аллергии Обследование врачом;

Иногда кожные пробы или аллерген-специфический тест с иммуноглобулином Диагноз сезонной аллергии ставят на основе симптомов, а также обстоятельств, в которых они появляются, то есть, если симптомы проявляются только в определенный период времени. Эта информация также помогает врачам определить аллерген. Как правило, анализы не требуются, но иногда делают анализ назальных выделений, чтобы увидеть, содержат ли они эозинофилы (тип лейкоцитов, большое количество которых вырабатывается во время аллергической реакции).

Аллергологическое исследование Скарификационные кожные пробы могут помочь подтвердить диагноз и определить вещество, вызывающее аллергию. Для выполнения этих проб по одной капле каждой вытяжки наносят на кожу человека и накалывают кожу иглой через каплю. Врачи затем наблюдают, развивается ли реакция с папулой и покраснением (бледная, слегка приподнятая припухлость, окруженная зоной покраснения). При сомнительных результатах кожной пробы выполняют аллерген-специфический тест с иммуноглобулином (IgE). Для этого теста забирают и анализируют образец крови.