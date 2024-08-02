Иногда только обследование врачом;

в некоторых случаях скарификационные кожные пробы или аллерген-специфический тест с иммуноглобулином;

Элиминационная диета

Врачи подозревают пищевую аллергию, в основном, исходя из анамнеза пациента. У взрослых диагноз аллергии обычно очевиден. Однако диагностика пищевой аллергии у детей может быть затруднительной. Некоторые случаи пищевой аллергии трудно отличить от других проблем с пищеварением, например, от синдрома раздраженного кишечника.

При подозрении на пищевую аллергию выполняется один из следующих анализов:

При подозрении на пищевую аллергию могут быть выполнены скарификационные кожные пробы с использованием вытяжек из различных продуктов. На кожу человека наносят по одной капле каждой вытяжки и делают легкий укол иглой через каплю. Реакция кожи на проверяемый продукт питания не обязательно означает, что у человека есть аллергия на этот продукт, но отсутствие кожной реакции означает, что пищевая аллергия маловероятна.

В качестве альтернативы может быть выполнен аллерген-специфический тест с иммуноглобулином (IgE). Иммунная система вырабатывает различные типы IgE в ответ на каждый аллерген. Например, IgE, который вырабатывается после вдыхания пыльцы, отличается от IgE, который вырабатывается при употреблении орехов в пищу. Чтобы выполнить этот тест, врачи берут образец крови и определяют, связывается ли IgE в крови человека с определенным аллергеном, используемым для теста, например, с арахисом. Если наблюдается связывание, значит, у человека имеется аллергия на исследуемый аллерген.

Если после выполнения теста будет выявлен конкретный продукт, этот продукт исключается из рациона. Если в результате исключения продукта симптомы проходят, продукт снова дают человеку, чтобы увидеть, развиваются ли симптомы после его съедания. По возможности, это делают во время пероральной провокационной пробы. Пероральная провокационная проба проводится для подтверждения диагноза.

В ходе пероральной провокационной пробы пациенту дают другой вид пищи (например, молоко или яблочное пюре) 2 порциями: одна с подозреваемым продуктом, а вторая — без. Затем, когда пациент ест эти порции, врач наблюдает следующее:

Если после приема подозреваемой пищи симптомы не развиваются, у пациента нет аллергии на этот продукт.

Если симптомы развиваются после приема подозреваемой пищи и не развиваются после приема другой порции, то, скорее всего, у пациента есть аллергия на подозреваемый продукт.

Другими способами выявления пищевой аллергии являются элиминационные диеты:

Диета, при которой исключают только продукт или продукты, подозреваемые в качестве причины аллергии

Диета, состоящая только из продуктов, которые не могут вызвать аллергическую реакцию

Элиминационная диета может быть единственным методом диагностики пищевой аллергии либо может использоваться после скарификационной кожной пробы или аллерген-специфического теста с иммуноглобулином IgE.

При такой элиминационной диете человек перестает есть все продукты, которые могут быть причиной симптомов, примерно в течение одной недели.

Вместо диеты первого типа можно попробовать диету второго типа, состоящую исключительно из продуктов, которые скорее всего не вызывают аллергических реакций. Диета второго типа предусматривает следующее:

Соблюдение диеты, назначенной врачом

Потребление только пищевых продуктов и напитков, указанных в диете, и потребление только продуктов без пищевых добавок (что исключает многие полуфабрикаты)

Существует несколько возможных элиминационных диет, в которых варьируются запрещенные и разрешенные продукты. Например, в одной диете может быть исключена говядина и баранина, и разрешена курятина. В другой диете может быть исключена баранина и домашняя птица, и разрешена говядина.

Соблюдать элиминационную диету непросто, поскольку в состав многих продуктов питания входят неочевидные или неожиданные ингредиенты. Например, многие сорта ржаного хлеба содержат некоторое количество пшеничной муки. Ресторанное питание не рекомендуется, потому что пациент и врач должны знать ингредиенты всех съедаемых блюд.

Если симптомы не пройдут через одну неделю, врачи могут порекомендовать другую элиминационную диету.

Если симптомов аллергии нет, продукты добавляются обратно по одному за раз. Каждый добавляемый продукт дают в течение более 24 часов или до появления симптомов, и таким образом определяют аллерген. Если у человека были очень тяжелые аллергические реакции на пищу, врач может попросить его съесть небольшое количество пищи в кабинете врача. Затем врач следит за реакцией пациента на пищу.