Пищевая аллергия — это аллергическая реакция на конкретный продукт питания.
Пищевую аллергию часто провоцируют некоторые орехи, арахис, моллюски, рыба, молоко, яйца, пшеница и соя.
Симптомы различаются в зависимости от возраста и могут включать крапивницу, свистящее дыхание, насморк и, иногда у взрослых, более серьезные симптомы.
Чтобы врачи могли определить, какой продукт питания спровоцировал аллергию, применяют скарификационные кожные пробы, анализы крови и элиминационную диету.
Единственное эффективное лечение заключается в исключении этого продукта питания из рациона.
(См. также Общие сведения об аллергических реакциях).
Аллергические реакции могут быть вызваны множеством разных продуктов питания. Аллергические реакции на продукты питания могут быть тяжелыми, включая анафилактическую реакцию, которая может представлять угрозу для жизни.
Пищевая аллергия может начаться в младенчестве. С возрастом у детей может пройти пищевая аллергия. Таким образом, пищевая аллергия встречается реже среди взрослых. Но если аллергия появляется во взрослом возрасте, она, как правило, сохраняется на протяжении всей жизни.
Иногда считают, что пищевые аллергии являются причиной таких расстройств, как гиперактивность у детей, хроническая усталость, артрит и депрессия, а также плохие спортивные результаты. Однако доказательства такой взаимосвязи не найдены.
Прочие реакции на продукты питания
Реакции на пищу не обязательно являются аллергическими.
Непереносимость продуктов питания отличается от пищевой аллергии, потому что она не связана с иммунной системой. Вместо этого она запускает реакцию в пищеварительном тракте, которая приводит к расстройству пищеварения. Например, у некоторых людей нет ферментов, необходимых для переваривания сахара в молоке (так называемая непереносимость лактозы).
Другие реакции на пищу могут быть вызваны загрязнением или порчей пищи.
У некоторых людей пищевые добавки могут вызвать реакцию, которая напоминает аллергическую, но ею не является. Например, некоторые консерванты (например, метабисульфит) и красители (например, желтый краситель тартразин, который применяется в конфетах, безалкогольных напитках и других продуктах) могут вызывать такие симптомы, как астма и сыпь. Похожим образом, определенные пищевые продукты, например, сыр, вино и шоколад, вызывают у некоторых людей головную боль.
Причины пищевой аллергии
Пищевые аллергии обычно развиваются в том случае, когда иммунная система дает сбой и ошибочно воспринимает пищевой белок как опасный. Когда иммунная система подвергается воздействию аллергенов, она вырабатывает тип антител под названием иммуноглобулин Е (IgE). (Аллергены — это молекулы, которые иммунная система способна идентифицировать и которые могут стимулировать ответ иммунной системы). Антитела IgE провоцируют клетки иммунной системы на высвобождение веществ (таких как гистамин, простагландины и лейкотриены), которые вызывают отек или воспаление окружающих тканей. Эти вещества запускают каскад реакций, которые продолжают раздражать и повреждать ткани. Такие реакции варьируются от легких до тяжелых.
Практически любые продукты питания или пищевые добавки могут вызывать аллергическую реакцию. Наиболее распространенные провоцирующие факторы варьируются в зависимости от возрастной группы.
Новорожденные и дети младшего возраста с пищевой аллергией, как правило, проявляют чувствительность к наиболее распространенным причинным факторам аллергии (аллергенам), например:
Яйца
Молоко
Пшеница
Арахис
Соя
У старших детей и взрослых наиболее распространенными провоцирующими факторами являются аллергены, содержащиеся в:
орехах;
морепродуктах, включая моллюсков.
Попадание в организм других аллергенов, аналогичных содержащимся в пищевых продуктах (например, пыльцы), может спровоцировать образование антител к веществам пищевых продуктов, что приводит к пищевой аллергии. Этот процесс называется сенсибилизацией. Например, дети с аллергией к арахису, возможно, были сенсибилизированы к арахису при использовании кремов местного действия, содержащих арахисовое масло, для лечения сыпи. Кроме того, при аллергии на латекс также часто наблюдается аллергия на бананы, киви, авокадо или их сочетание. Латекс и эти плоды содержат похожие аллергены.
Пищевая аллергия более распространена среди детей, у родителей которых есть пищевая аллергия, аллергический ринит или аллергическая астма.
Синдром альфа-гал
Синдром альфа-гал — это редкая форма аллергии на красное мясо. Альфа-гал (альфа-галактоза) — это сахар, который вырабатывается у большинства млекопитающих, но не у рыбы, птиц, рептилий или людей. Альфа-гал присутствует в слюне у клещей-одиночек, которые встречаются в основном на юго-востоке США. Когда клещ-одиночка кусает человека, он вводит человеку альфа-гал. Иногда иммунная система вырабатывает антитела к альфа-галактозе, что приводит к развитию аллергии на нее. Поскольку альфа-гал присутствует во многих красных мясных продуктах (таких как свинина, говядина, баранина и оленина) и в продуктах животноводства (таких как молочные продукты и желатин), у людей с этими антителами может возникать аллергическая реакция на такие продукты.
К симптомам синдрома альфа-гал относятся зудящая сыпь, несварение желудка, запор, тошнота и анафилактические реакции. В отличие от других пищевых аллергий, симптомы синдрома альфа-гал зачастую возникают лишь через 3–8 часов после еды.
Оральный аллергический синдром
Оральный аллергический синдром (синдром пищевой аллергии на пыльцу) возникает у людей с аллергией на пыльцу. Некоторые белки в пыльце похожи на некоторые белки в пище. Таким образом, у людей с оральным аллергическим синдромом также развивается аллергическая реакция на продукты питания, содержащие подобные белки (так называемая перекрестная реактивность). В число этих продуктов питания часто входят орехи, сырые фрукты и овощи. Люди обычно могут употреблять эти продукты, если они термически обработаны, потому что тепло изменяет структуру белка, так что пищевые белки больше не напоминают белки пыльцы.
Люди с аллергией на определенную пыльцу часто также имеют аллергию на определенные продукты питания, приведенные ниже.
Пыльца березы: яблоки, миндаль, морковь, сельдерей, вишни, фундук, киви, персики, груши и сливы.
Пыльца травы: сельдерей, дыни, апельсины, персики и помидоры.
Пыльца амброзии: бананы, огурцы, дыни, семена подсолнечника и цуккини.
При употреблении пищи в полости рта и в горле ощущается зуд. Хотя тяжелые аллергические реакции (анафилактические реакции) маловероятны, риск их возникновения все же не исключен.
Врачи обычно могут диагностировать оральный аллергический синдром, если у людей с аллергией на пыльцу после употребления некоторых пищевых продуктов наблюдаются симптомы аллергии. Иногда для подтверждения диагноза делают анализ крови или скарификационные кожные пробы.
Часто оральный аллергический синдром можно контролировать, не употребляя в пищу аллергенную пищу в сыром виде и/или тщательно обрабатывая ее термически. Врачи рекомендуют людям с этой аллергией носить с собой предварительно заполненный шприц с эпинефрином.
Эозинофильная гастроэнтеропатия
Эозинофильная гастроэнтеропатия — это необычное заболевание, вызывающее боль, спазмы и диарею. Количество эозинофилов, одного из видов лейкоцитов, повышено в крови и пищеварительном тракте. У людей может быть энтеропатия с потерей белка (при которой слишком большое количество белка просачивается в кишечник, обычно в результате отдельного долгосрочного заболевания, такого как болезнь Крона) и аллергия в анамнезе (при которой иммунная система слишком сильно реагирует на провоцирующий фактор).
Эозинофильный эзофагит может возникать как у людей с эозинофильной гастроэнтеропатией, так и самостоятельно. Эозинофильный эзофагит характеризуется хроническим воспалением пищевода и скоплением эозинофилов в пищеводе. Он может вызывать затруднения при глотании, застревание пищи в горле или, у детей, непереносимость кормлений и боль в животе. Диагноз основывается на результатах эндоскопии и биопсии.
Симптомы пищевой аллергии
Симптомы пищевой аллергии зависят от вида пищи, которая вызывает аллергию, и от возраста человека.
У новорожденных первым симптомом пищевой аллергии может быть сыпь в виде экземы (атопический дерматит) или сыпь, напоминающая крапивницу. Сыпь может сопровождаться тошнотой, рвотой и поносом. К 1-летнему возрасту сыпь обычно появляется реже, но дети могут начать реагировать на вдыхаемые аллергены (например, пыльцу) и проявлять симптомы астмы. У них может появляться свистящее дыхание, одышка или насморк, когда они едят пищу, вызывающую аллергию. Примерно к 10 годам у детей редко появляются симптомы астмы после еды.
Если пищевая аллергия сохраняется в старшем и взрослом возрасте, реакции, как правило, бывают более тяжелыми. У взрослых пищевая аллергия вызывает зуд в полости рта, крапивницу, экзему, отек (ангионевротический отек) и иногда насморк и астму. Пищевые аллергии иногда вызывают такие симптомы, как головокружение или обморок.
У некоторых взрослых с пищевой аллергией прием даже небольшого количества пищи может вызвать внезапную тяжелую реакцию. Сыпь может покрыть все тело, горло может опухнуть, сужая дыхательные пути и затрудняя дыхание — анафилактическая реакция, которая может быть опасной для жизни.
У некоторых людей аллергические реакции на продукты питания (особенно пшеницу или креветки) возникают только в том случае, если сразу после приема пищи у них были физические нагрузки (так называемые аллергические реакции физического усилия).
Для развития некоторых пищевых аллергических реакций требуется несколько часов, они вызывают такие симптомы, как боль в животе, тошнота, спазмы и диарея.
Диагностика пищевой аллергии
Иногда только обследование врачом;
в некоторых случаях скарификационные кожные пробы или аллерген-специфический тест с иммуноглобулином;
Элиминационная диета
Врачи подозревают пищевую аллергию, в основном, исходя из анамнеза пациента. У взрослых диагноз аллергии обычно очевиден. Однако диагностика пищевой аллергии у детей может быть затруднительной. Некоторые случаи пищевой аллергии трудно отличить от других проблем с пищеварением, например, от синдрома раздраженного кишечника.
При подозрении на пищевую аллергию выполняется один из следующих анализов:
При подозрении на пищевую аллергию могут быть выполнены скарификационные кожные пробы с использованием вытяжек из различных продуктов. На кожу человека наносят по одной капле каждой вытяжки и делают легкий укол иглой через каплю. Реакция кожи на проверяемый продукт питания не обязательно означает, что у человека есть аллергия на этот продукт, но отсутствие кожной реакции означает, что пищевая аллергия маловероятна.
В качестве альтернативы может быть выполнен аллерген-специфический тест с иммуноглобулином (IgE). Иммунная система вырабатывает различные типы IgE в ответ на каждый аллерген. Например, IgE, который вырабатывается после вдыхания пыльцы, отличается от IgE, который вырабатывается при употреблении орехов в пищу. Чтобы выполнить этот тест, врачи берут образец крови и определяют, связывается ли IgE в крови человека с определенным аллергеном, используемым для теста, например, с арахисом. Если наблюдается связывание, значит, у человека имеется аллергия на исследуемый аллерген.
Если после выполнения теста будет выявлен конкретный продукт, этот продукт исключается из рациона. Если в результате исключения продукта симптомы проходят, продукт снова дают человеку, чтобы увидеть, развиваются ли симптомы после его съедания. По возможности, это делают во время пероральной провокационной пробы. Пероральная провокационная проба проводится для подтверждения диагноза.
В ходе пероральной провокационной пробы пациенту дают другой вид пищи (например, молоко или яблочное пюре) 2 порциями: одна с подозреваемым продуктом, а вторая — без. Затем, когда пациент ест эти порции, врач наблюдает следующее:
Если после приема подозреваемой пищи симптомы не развиваются, у пациента нет аллергии на этот продукт.
Если симптомы развиваются после приема подозреваемой пищи и не развиваются после приема другой порции, то, скорее всего, у пациента есть аллергия на подозреваемый продукт.
Другими способами выявления пищевой аллергии являются элиминационные диеты:
Диета, при которой исключают только продукт или продукты, подозреваемые в качестве причины аллергии
Диета, состоящая только из продуктов, которые не могут вызвать аллергическую реакцию
Элиминационная диета может быть единственным методом диагностики пищевой аллергии либо может использоваться после скарификационной кожной пробы или аллерген-специфического теста с иммуноглобулином IgE.
При такой элиминационной диете человек перестает есть все продукты, которые могут быть причиной симптомов, примерно в течение одной недели.
Вместо диеты первого типа можно попробовать диету второго типа, состоящую исключительно из продуктов, которые скорее всего не вызывают аллергических реакций. Диета второго типа предусматривает следующее:
Соблюдение диеты, назначенной врачом
Потребление только пищевых продуктов и напитков, указанных в диете, и потребление только продуктов без пищевых добавок (что исключает многие полуфабрикаты)
Существует несколько возможных элиминационных диет, в которых варьируются запрещенные и разрешенные продукты. Например, в одной диете может быть исключена говядина и баранина, и разрешена курятина. В другой диете может быть исключена баранина и домашняя птица, и разрешена говядина.
Соблюдать элиминационную диету непросто, поскольку в состав многих продуктов питания входят неочевидные или неожиданные ингредиенты. Например, многие сорта ржаного хлеба содержат некоторое количество пшеничной муки. Ресторанное питание не рекомендуется, потому что пациент и врач должны знать ингредиенты всех съедаемых блюд.
Если симптомы не пройдут через одну неделю, врачи могут порекомендовать другую элиминационную диету.
Если симптомов аллергии нет, продукты добавляются обратно по одному за раз. Каждый добавляемый продукт дают в течение более 24 часов или до появления симптомов, и таким образом определяют аллерген. Если у человека были очень тяжелые аллергические реакции на пищу, врач может попросить его съесть небольшое количество пищи в кабинете врача. Затем врач следит за реакцией пациента на пищу.
Знаете ли Вы, что...
Лечение пищевой аллергии
Антигистаминные препараты и иногда эпинефрин для лечения аллергической реакции;
Элиминационная диета
Иногда лекарственные препараты для остановки аллергической реакции
В некоторых случаях аллерген-специфическая иммунотерапия (десенсибилизация)
Людям с тяжелой пищевой аллергией следует носить с собой антигистаминные средства, чтобы немедленно принять их, если начнется реакция. Антигистаминные препараты применяются, чтобы снять крапивницу и отек. Люди также должны иметь при себе шприц-ручку с эпинефрином для использования при необходимости в случае тяжелых реакций. Прием внутрь рецептурного лекарственного препарата кромолина также может облегчить симптомы.
Люди с пищевой аллергией должны исключить из рациона продукты, провоцирующие аллергию.
Другие лекарственные препараты для лечения пищевой аллергии
Омализумаб — это моноклональное антитело, которое предназначено для блокирования активности IgE (вырабатываемого иммунной системой и вызывающего симптомы аллергии). Омализумаб не используется для лечения острой аллергической реакции, но его используют для уменьшения числа аллергических реакций, особенно во время применения методов десенсибилизации. Этот лекарственный препарат вводится в виде инъекции.
Другие моноклональные антитела, такие как дупилумаб, изучаются в качестве препаратов для лечения аллергии на арахис.
Людям с эозинофильной энтеропатией помогает длительное лечение кортикостероидами. Вместо преднизона можно использовать пероральный будесонид, чтобы помочь сосредоточить воздействие на пищеварительном тракте и свести к минимуму системное воздействие стероидов.
Аллерген-специфическая иммунотерапия (десенсибилизация)
Если контакта с аллергеном нельзя избежать, то можно прибегнуть к десенсибилизирующей иммунотерапии. Этот процесс заключается в попытках научить иммунную систему человека не реагировать на аллерген. Пациенту назначают постепенно увеличивающиеся дозы аллергена. Первая доза настолько мала, что даже человек с аллергией не будет реагировать на нее. Однако небольшая доза начинает заставлять иммунную систему человека привыкать к аллергену. Затем дозу постепенно увеличивают. Каждое увеличение настолько незначительное, что иммунная система по-прежнему не реагирует на аллерген. Дозу увеличивают до тех пор, пока человек не перестает реагировать на то же количество аллергена, которое раньше вызывало симптомы.
Иммунотерапия при пищевой аллергии обычно проводится перорально. Чаще всего ее используют при аллергии на арахис у людей в возрасте от 4 до 17 лет, но ее использование может расширяться и на другие распространенные аллергены.
При аллергии на арахис пациентам дают порошок аллергена арахиса внутрь. В первый день в медицинском учреждении пациент принимает 5 постепенно увеличивающихся доз. Врач должен наблюдать за первым днем лечения, поскольку слишком раннее воздействие высокой дозы аллергена может вызвать иногда опасную аллергическую реакцию. Затем люди принимают дозу каждый день. Дозу увеличивают каждые 2 недели до достижения поддерживающей дозы. Этот процесс обычно занимает около 5 месяцев. При каждом повышении дозы первую дозу следует принимать в медицинском учреждении. В конце концов люди принимают поддерживающую дозу неограниченно долго.
Чтобы поддерживать отсутствие реакции на аллерген, нужно продолжать ежедневно принимать порошок аллергена арахиса. Кроме того, нужно будет все равно соблюдать строгую диету без арахиса, но десенсибилизация снижает риск развития тяжелых аллергических реакций (включая анафилаксию) на арахис, если человек нечаянно съест его.
Профилактика пищевой аллергии
В течение многих лет в качестве способа предотвращения пищевых аллергий врачи рекомендовали не кормить детей младшей возрастной группы продуктами питания, обычно вызывающими аллергические реакции (например, арахисом) (см. также Начало прикорма у младенцев). Однако данные свидетельствуют о том, что регулярное употребление в пищу детьми младшей возрастной группы продуктов питания, содержащих арахис, может помочь предотвратить развитие аллергии на арахис. Необходимы дополнительные исследования этого метода.
Родителям следует обсудить с педиатром наилучший способ профилактики аллергии на арахис у своего ребенка.