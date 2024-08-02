Общие сведения об аллергических реакциях

Аллергические реакции (реакции гиперчувствительности) представляют собой неадекватный ответ иммунной системы на обычно безвредные вещества.
Обычно аллергия вызывает чиханье, слезотечение и зуд в глазах, насморк, кожный зуд и сыпь.
Некоторые аллергические реакции, так называемые анафилактические реакции, опасны для жизни.
Симптомы позволяют предположить диагноз, а кожная проба может определить вещество, которое вызывает аллергию, но не предсказать тяжесть будущей реакции.
Лучше всего избегать возбудителя аллергии, но если это невозможно, аллергенспецифическая иммунотерапия, проведенная задолго до контакта с аллергеном, иногда может десенсибилизировать человека.
Люди, у которых были тяжелые аллергические реакции либо существует риск из возникновения, должны всегда носить с собой шприц-ручку с эпинефрином и антигистаминные таблетки.
Тяжелые реакции требуют экстренного лечения в учреждении неотложной помощи.
Обычно иммунная система, которая включает в себя антитела, лейкоциты, тучные клетки, белки комплемента и другие вещества, защищает организм от чужеродных веществ (называемых антигенами). Однако у восприимчивых людей иммунная система может чрезмерно сильно реагировать на воздействие некоторых веществ (аллергенов) в окружающей среде, продуктах питания или лекарственных препаратах, безвредных для большинства людей. В результате возникает аллергическая реакция. (Аллергены — это молекулы, которые иммунная система способна идентифицировать и которые могут стимулировать ответ иммунной системы). Некоторые люди страдают аллергией только на одно вещество. Другие могут иметь аллергию на несколько веществ.
Аллергены могут вызвать аллергическую реакцию при попадании на кожу, в глаза или дыхательные пути, в организм с пищей или путем инъекции. Аллергическая реакция может произойти несколькими способами:
Может быть спровоцирована веществами, присутствующими только в определенное время года, такими как пыльца деревьев, травы или амброзии (сезонная аллергия, включая сенную лихорадку)
Аллергия может быть вызвана приемом лекарственного препарата (лекарственная аллергия)
Аллергия может быть вызвана употреблением в пищу определенных продуктов (пищевая аллергия)
Аллергия может быть вызвана вдыханием пыли, шерсти животных или плесени (круглогодичная аллергия)
Аллергия может быть вызвана контактом с некоторыми веществами (например, с латексом)
Аллергия может быть вызвана укусом насекомых (может привести к анафилактическим реакциям и ангионевротическому отеку)
В ходе многих аллергических реакций при первом контакте с аллергеном иммунная система производит один из видов антител, называемых иммуноглобулином Е (IgE). В кровотоке IgE связывает определенный тип лейкоцитов, называемых базофилами, а в тканях — похожий тип клеток, называемых тучными клетками. Первый контакт с аллергеном может сделать людей чувствительными к нему (это явление называется сенсибилизация), но не вызывает симптомов. Когда люди с повышенной чувствительностью снова контактируют с аллергеном, базофилы и тучные клетки, имеющие на своей поверхности IgE, высвобождают вещества (гистамин, простагландины и лейкотриены), которые вызывают отек и воспаление окружающих тканей. Эти вещества запускают каскад реакций, которые продолжают раздражать и повреждать ткани. Такие реакции варьируются от легких до тяжелых.
У некоторых людей наблюдается наследственная склонность к выработке большого количества IgE (состояние, называемое атопией), которая может проявляться чрезмерной реакцией на некоторые антигены, вызывающие сенную лихорадку, астму, проблемы с кожей или пищевую аллергию.
Аллергия на латекс
Латекс получают из сока каучукового дерева. Он используется для изготовления резинотехнических изделий, включая резиновые перчатки, презервативы и медицинское оборудование, например, катетеры, дыхательные трубки, наконечники клизм и зубные защитные прокладки.
Латекс может привести к выработке иммунной системой антител к IgE, что может привести к аллергическим реакциям, включая крапивницу, сыпь и даже тяжелые и потенциально опасные для жизни аллергические реакции, называемые анафилактическими. Однако сухая и раздраженная кожа, которая бывает у многих после ношения перчаток из латекса, обычно является результатом раздражения, а не аллергической реакцией на латекс.
У людей риск развития чувствительности к латексу может повышаться в случае:
По неизвестным причинам у людей с аллергией на латекс часто присутствует аллергия на бананы, а иногда и на другие продукты питания, такие как киви, папайя, авокадо, каштаны, картофель, помидоры и абрикосы.
Врачи могут подозревать аллергию на латекс на основании симптомов и описания пациентом обстоятельств возникновения симптомов, особенно если пациент является работником здравоохранения. Иногда для подтверждения диагноза делают анализ крови или кожные пробы.
Людям с аллергией на латекс следует его избегать. Например, работники здравоохранения могут использовать перчатки и другие изделия, в составе которых нет латекса. Такие изделия предоставляются в большинстве медицинских учреждений.
Причины аллергических реакций
Развитию аллергии способствует сочетанное действие генетических факторов и факторов окружающей среды.
Считается, что гены оказывают определенное влияние, поскольку для людей с аллергией характерны общие специфические мутации; кроме того, наблюдается семейная предрасположенность к аллергии.
Факторы окружающей среды также повышают риск развития аллергий. Эти факторы риска включают следующее:
Повторный контакт с чужеродными веществами (аллергенами)
Диета
Загрязняющие вещества (такие как табачный дым и выхлопные газы)
С другой стороны, воздействие различных антигенов, таких как бактерии, вирусы и продукты питания (включая арахис) в детском возрасте может укрепить иммунную систему. Такой контакт может помочь иммунной системе научиться отвечать на аллергены безвредным образом и тем самым способствовать предотвращению развития аллергии. Окружающая обстановка, ограничивающая контакты ребенка с бактериями и вирусами, что обычно считается благоприятным фактором, может повысить вероятность развития аллергии. Контакты с микроорганизмами ограничены в семьях с меньшим числом детей, живущих в более чистых помещениях и рано начинающих применение антибиотиков.
Микроорганизмы живут в пищеварительном тракте, в дыхательных путях и на коже, но их состав зависит от человека. Наличие тех или иных микроорганизмов, по-видимому, влияет на появление и развитие аллергии.
Аллергены, чаще всего провоцирующие аллергические реакции, включают:
экскременты клещей домашней пыли;
перхоть животных;
пыльцу (деревьев, трав и сорняков);
плесневые грибки;
яд насекомых;
бытовые химикаты, такие как чистящие средства и ароматизаторы.
Домашние пылевые клещи обитают в пыли, которая накапливается в коврах, постельных принадлежностях, мягкой мебели и мягких игрушках.
Симптомы аллергических реакций
Большинство аллергических реакций проявляется в легкой форме как слезотечение и зуд в глазах, насморк, зуд кожи и чихание. Часто появляется сыпь (в т. ч. крапивница), сопровождаемая зудом.
Крапивница — это небольшие, красные, слегка приподнятые участки (волдыри), часто со светлой серединой. Припухлость может возникнуть на более крупных участках под кожей (ангионевротический отек). Причиной отёка является подтекание жидкости из кровеносных сосудов. При поражении определенных участков тела ангионевротический отек может быть опасен, в частности если он возникает в горле или дыхательных путях.
Аллергии могут спровоцировать приступы астмы.
Некоторые аллергические реакции, так называемые анафилактические реакции, могут быть опасными для жизни. Может произойти сужение (сдавливание) дыхательных путей, вызывая свистящее дыхание; также слизистая оболочка горла и дыхательных путей может отекать, мешая дышать. Кровеносные сосуды могут расшириться (дилатировать), вызывая опасное снижение артериального давления.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
Диагностика аллергических реакций
Обследование врачом;
иногда анализы крови.
часто кожные пробы и аллерген-специфический тест с IgE сыворотки.
Сначала врачи определяют, является ли реакция аллергической. Они могут задавать следующие вопросы:
Есть ли у пациента близкие родственники с аллергией, потому что в таких случаях реакция, скорее всего, будет аллергической.
Как часто происходят реакции и как долго они длятся
Сколько лет было пациенту, когда начались реакции
Не вызывает ли реакцию какой-либо фактор (например, физические нагрузки или контакт с пыльцой, животными или пылью)
Были ли испробованы какие-либо методы лечения, и если да, то какова была реакция на них пациента
Чтобы определить, является ли реакция аллергической, врачи иногда проводят анализы крови для выявления одного из видов лейкоцитов, называемого эозинофилами. Хотя эозинофилы есть у всех, при возникновении аллергической реакции они обычно вырабатываются в больших количествах. Тем не менее, эффективность этого анализа ограничена, поскольку повышение количества эозинофилов могут вызывать другие эозинофильные расстройства, а нормальное их количество не исключает наличия аллергии.
Если существует вероятность того, что симптомы у человека вызваны аллергией, основной целью является выявление конкретного аллергена. Часто пациент и врач могут определить аллерген или, по меньшей мере, тип аллергена, исходя из того, когда началась аллергия, когда и как часто происходит реакция (например, в определенное время года или после употребления определенных пищевых продуктов).
Кожные пробы и анализ крови, известный как аллерген-специфический тест с IgE сыворотки также могут помочь врачам выявить специфический аллерген. Однако эти тесты могут не обнаружить все аллергии, а иногда они показывают, что у человека есть аллергия на какой-нибудь аллерген, хотя на самом деле ее нет (так называемый ложноположительный результат).
Кожные пробы
Кожные пробы — наиболее полезный способ определения специфических аллергенов. Если у человека аллергия на какое-либо вещество, то этот аллерген при нанесении на кожу или введении в кожу должен вызывать кожные реакции. Существует 2 типа кожных проб:
кожная скарификационная проба;
внутрикожная проба.
Чтобы убедиться, что результаты этой кожной пробы являются достоверными, врачи в дополнение к исследуемому раствору (который содержит подозреваемый аллерген) наносят или вводят 2 контрольные жидкости. Контрольные вещества:
Наносится или вводится капля раствора гистамина, который должен вызвать аллергическую реакцию у любого человека. Если кожная реакция отсутствует, это может быть связано с тем, что иммунная система не функционирует нормально или что человек принимает противоаллергические препараты. Люди, которые не реагируют на гистамин, вероятно, не среагируют на раствор, содержащий аллерген. Таким образом, в ходе пробы у людей может отсутствовать аллергическая реакция на аллерген (ложноотрицательный результат).
Также наносится или вводится капля разбавляющего раствора, не содержащая аллергенов и, таким образом, не способная вызвать аллергическую реакцию. Если люди реагируют на разбавляющий раствор, то у них, вероятно, чувствительная кожа, и, вероятно, они также среагируют на раствор, содержащий аллерген, даже если у них нет аллергии на него (ложноположительный результат).
Обычно пациенту наносят или вводят несколько растворов для анализа. Это разведенные растворы, каждый из которых содержит один специфический антиген. К самым распространенным антигенам относятся пыльца (дерево, травы или сорняки), плесневые грибки, пылевые клещи, шерсть животных, яд насекомых, продукты питания и некоторые антибиотики. Врачи выбирают антигены для этого анализа, исходя из того, какие вещества, по их мнению, являются причиной.
Обычно сначала делают скарификационную кожную пробу. Каплю каждого раствора (контрольных и содержащих аллергены) наносят на кожу человека, а затем через каплю делают легкий укол иглой. Посредством скарификационной кожной пробы можно выявить большинство аллергенов.
Если аллерген не выявлен, может быть проведен внутрикожный тест. В ходе этой пробы небольшое количество каждого раствора (контрольных и содержащих аллергены) вводится в кожу человека через иглу. Этот тип кожной пробы более чувствителен и с большей вероятностью может выявить реакцию на аллерген.
Если у человека есть аллергия на один или несколько из аллергенов, содержащихся в растворах, то у него проявляется кожная реакция с папулой и покраснением, характеризующаяся следующими признаками:
В течение 15–20 минут на месте накалывания появляется слегка приподнятая припухлость бледного или соответствующего тону кожи цвета — папула.
Диаметр образующейся при этом папулы примерно на 0,3–0,5 см больше диаметра папулы, вызванной растворителем.
Папула окружена четко определенной областью покраснения (которую иногда затруднительно определить на темной коже) — гиперемией.
Перед проведением кожной пробы пациентов просят прекратить прием лекарственных препаратов, которые могут подавлять реакцию у человека с аллергией на содержащиеся в растворах аллергены. К этим лекарственным препаратам относятся:
Антигистаминные препараты
некоторые антидепрессанты, называемые трициклическими антидепрессантами (такие, как амитриптилин);
омализумаб (моноклональное антитело, предназначенное для блокирования IgE);
ингибиторы моноаминоксидазы (такие как селегилин).
Некоторые врачи также не делают пробы у пациентов, принимающих бета-блокаторы, потому что, если у таких людей есть аллергическая реакция в ответ на пробу, последствия могут быть серьезными. Кроме того, бета-блокаторы могут влиять на лекарственные препараты для лечения серьезных аллергических реакций.
Аллерген-специфические тесты с IgE сыворотки
Аллерген-специфический тест с IgE сыворотки (анализ крови) применяется, когда делать кожные пробы нельзя, например, при распространении сыпи по всему телу. С помощью этого теста можно определить, связывается ли IgE в крови человека с определенным аллергеном, используемым для теста. Если наблюдается связывание, значит, у человека имеется аллергия на исследуемый аллерген.
Провокационная проба
При проведении провокационной пробы людей подвергают непосредственному воздействию аллергена. Эту пробу обычно делают, когда человек должен задокументировать свою аллергическую реакцию, например, для оплаты больничного. Иногда ее используют для диагностики пищевой аллергии. Если врачи подозревают аллергию, вызванную физической нагрузкой, они могут попросить человека выполнить физические упражнения. Если врачи подозревают аллергию, вызванную холодом, они могут поместить кубик льда на кожу человека, чтобы увидеть, не появится ли сыпь.
Профилактика аллергических реакций
Факторы окружающей среды
Лучше всего, по возможности, избегать аллергена или устранить его. Меры по предотвращению контакта с аллергеном могут включать следующее:
избегание приема определенных лекарственных препаратов (перед прекращением приема лекарственного препарата этот вопрос следует обсудить с врачом);
содержание домашних животных вне дома или ограничение их пребывания определенными помещениями;
использование высокоэффективных корпускулярных воздушных (high-efficiency particulate air, HEPA) фильтров и пылесосов;
отказ от определенных продуктов питания;
для людей с тяжелой сезонной аллергией возможен переезд в местность без этих аллергенов;
удаление или замена предметов, на которых собирается пыль, например, мягкая мебель, ковры и сувениры;
использование наматрасников и наволочек из тонкой ткани, через которую не может проникнуть пыль и частицы аллергенов;
использование подушек из синтетического волокна и непроницаемых чехлов для матрасов;
частая стирка простыней, наволочек и одеял в горячей воде;
регулярная уборка в доме, в том числе уборка пыли, уборка пылесосом и влажная уборка;
использование кондиционеров и осушителей воздуха в подвалах и других влажных помещениях;
уничтожение тараканов.
Люди с аллергией должны избегать или свести к минимуму воздействие некоторых других раздражителей, которые могут усугубить симптомы аллергии или вызвать проблемы с дыханием. Такие раздражители включают следующее:
табачный дым;
сильные запахи;
пары, обладающие раздражающим действием;
загрязнение воздуха;
низкая температура;
повышенная влажность.
Аллерген-специфическая иммунотерапия (десенсибилизация)
При невозможности избежать некоторых аллергенов, особенно переносимых по воздуху, а также неэффективности препаратов для лечения аллергических реакций может применяться аллергенспецифическая иммунотерапия, обычно в виде уколов (инъекций), чтобы снизить чувствительность пациентов к данному аллергену.
С помощью аллергенспецифической иммунотерапии можно предупредить аллергические реакции либо уменьшить их количество и/или тяжесть. Однако аллергенспецифическая иммунотерапия не всегда эффективна. Некоторые люди и некоторые аллергии реагируют лучше, чем другие.
Иммунотерапия чаще всего используется для лечения аллергии на следующие раздражители:
Пыльца
клещи домашней пыли;
плесневые грибки;
яд из жала насекомых.
Иммунотерапия помогает предотвратить анафилактические реакции при аллергии на аллергены, которых нельзя избежать, например, яд насекомых. Иногда она используется для лечения аллергии на шерсть животных, но такое лечение вряд ли окажется эффективным. Доступна иммунотерапия аллергии на арахис, а также проводятся исследования иммунотерапии для других типов пищевой аллергии.
Иммунотерапия не используется, если есть возможность избежать контакта с аллергеном, например, с пенициллином и другими лекарственными препаратами. Однако если пациенты должны принять лекарственный препарат, на который у них аллергия, для их десенсибилизации может быть проведена иммунотерапия под контролем врача.
При иммунотерапии крошечные количества аллергена вводятся либо под кожу, либо перорально внутрь в зависимости от конкретного аллергена. Первая доза настолько мала, что даже человек с аллергией не реагирует на нее. Однако небольшая доза начинает заставлять иммунную систему человека привыкать к аллергену. Затем дозу постепенно увеличивают. Каждое увеличение настолько незначительное, что иммунная система по-прежнему не реагирует на аллерген. Дозу увеличивают до тех пор, пока человек не перестает реагировать на то же количество аллергена, которое раньше вызывало симптомы. Эта доза является его поддерживающей дозой. Увеличение обязательно должно быть постепенным, поскольку слишком быстрое воздействие слишком большого количества аллергена может вызвать аллергическую реакцию. Инъекции обычно делают один раз или два раза в неделю до достижения поддерживающей дозы. Затем инъекции делают один раз в 2-4 недели. Для оптимальной эффективности процедуры, поддерживающие инъекции нужно продолжать на протяжении всего года, даже для борьбы с сезонными аллергиями.
Поскольку применяемые в ходе иммунотерапии инъекции иногда вызывают опасные аллергические реакции, пациенты должны оставаться в кабинете врача в течение хотя бы 30 минут после процедуры. В случаях легкой реакции на иммунотерапию (например, чихание, кашель, жар, ощущение покалывания, зуд, сдавленность в груди, свистящее дыхание и крапивница) может помочь прием лекарственных препаратов, обычно антигистаминных препаратов, например, дифенгидрамина или лоратадина. При более тяжелых реакциях вводят эпинефрин (адреналин).
В качестве альтернативы дозы аллергена можно помещать под язык (сублингвально), держать их там несколько минут, а затем проглатывать. Как и с инъекциями, дозу можно постепенно увеличивать. Сублингвально препарат можно принимать ежедневно или до 3 раз в неделю. Для профилактики сенной лихорадки (аллергического ринита) могут использоваться экстракты из пыльцы травянистых растений, амброзии или клещей домашней пыли, помещенные под язык.
Препараты для иммунотерапии аллергии на арахис также могут приниматься внутрь (см. Пищевая аллергия, профилактика). Первые несколько доз аллергена пациент получает в течение одного дня в кабинете врача или в клинике. Затем пациенту выдают аллерген на дом. При каждом повышении дозы первая повышенная доза вводится под наблюдением врача.
Аллерген-специфическая иммунотерапия может продолжаться 3 года. Пациентам, у которых снова развиваются аллергические реакции, может потребоваться еще один длительный курс (иногда 5 лет или более) иммунотерапии.
Лечение аллергических реакций
Избегать контакта с аллергеном;
Антигистаминные препараты
Стабилизаторы тучных клеток
Кортикостероиды
при тяжелых аллергических реакциях — экстренное лечение, включая инъекции эпинефрина.
Лучший способ лечения, а также предотвращения аллергии — избегание аллергена.
При появлении слабых симптомов, их обычно снимают антигистаминными препаратами. Если они неэффективны, могут помочь другие лекарственные препараты, например, стабилизаторы тучных клеток и кортикостероиды. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) не приносят пользы, за исключением глазных капель, используемых для лечения аллергического конъюнктивита.
Серьезные симптомы, например, затрагивающие дыхательные пути (в т. ч. анафилактические реакции), требуют экстренного лечения, включая инъекции адреналина.
Антигистаминные препараты
Лекарственными препаратами, чаще всего назначаемыми для облегчения симптомов аллергии, являются антигистаминные препараты. Антигистаминные препараты блокируют действие гистамина (который вызывает симптомы). Они не прекращают выработку гистамина организмом.
Прием антигистаминных препаратов помогает от насморка, слезящихся глаз, зуда и уменьшает припухлость, вызванную крапивницей, или легкий отек Квинке. Но антигистаминные препараты не облегчают дыхание, когда дыхательные пути сужены. Некоторые антигистаминные препараты (такие как азеластин) также являются стабилизаторами тучных клеток.
Антигистаминные препараты выпускаются в следующих формах:
таблетки, капсулы, жидкие растворы для приёма внутрь;
назальные аэрозоли;
глазные капли;
лосьоны или кремы.
Какой из антигистаминных препаратов применяется зависит от типа аллергической реакции. Некоторые антигистаминные препараты отпускаются без рецепта (безрецептурные), а некоторые требуют рецепта.
Препараты антигистаминного и сосудосуживающего действия (например, псевдоэфедрин) также доступны без рецепта и особенно полезны, когда требуются и антигистаминный препарат, и препарат, устраняющий заложенность носа. Их можно применять взрослым и детям в возрасте 12 лет и старше. Детям до 12 лет комбинированные препараты антигистаминного и сосудосуживающего действия назначать нельзя. Кроме того, эти препараты противопоказаны некоторым пациентам, например, принимающим ингибиторы моноаминоксидазы (тип антидепрессантов). Сосудосуживающие препараты не рекомендуются пациентам с повышенным артериальным давлением, кроме случаев, когда это делается по рекомендации и под наблюдением врача.
Антигистаминные препараты дифенгидрамин и доксепин отпускаются в виде лосьона, крема, геля или спрея для нанесения на кожу с целью облегчения зуда. Людям, особенно детям, не следует принимать антигистаминные препараты внутрь одновременно с применением антигистаминных препаратов, наносимых на кожу, поскольку эти препараты могут вызывать сильную сонливость.
Побочные эффекты антигистаминных препаратов включают антихолинергические эффекты, такие как сонливость, сухость во рту, размытое зрение, запоры, затруднение мочеиспускания, дезориентацию и головокружение (особенно при вставании).
Некоторые антигистаминные препараты чаще вызывают сонливость (седативный эффект), чем другие. Пациенты не должны принимать эти антигистаминные препараты, если они собираются управлять транспортным средством, работать с тяжелой техникой или заниматься другими видами деятельности, которые требуют бдительности. Антигистаминные препараты, вызывающие сонливость, нельзя давать детям младше 2 лет, потому что они могут иметь серьезные или представляющие угрозу для жизни побочные эффекты. Также из-за своих антихолинергических эффектов эти антигистаминные препараты представляют особую проблему для пожилых людей и для людей с глаукомой, доброкачественной гиперплазией предстательной железы, запорами или деменций. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями перед приемом антигистаминных препаратов, даже безрецептурных, должны проконсультироваться с врачом.
На антигистаминные препараты все реагируют по-разному. Например, лица азиатского происхождения менее подвержены седативному эффекту дифенгидрамина, чем люди европейского происхождения. Также у некоторых людей антигистаминные препараты вызывают противоположную (парадоксальную) реакцию; такие люди становятся нервными, беспокойными и возбужденными.
Некоторые антигистаминные препараты
Лекарственные препараты
Степень антихолинергических побочных эффектов*
Степень сонливости†
Безрецептурные (отпускаемые без рецепта) препараты
Бромфенирамин
Средний
Некоторая
Цетиризин
Незначительная или отсутствует
Небольшая или отсутствует у большинства людей и умеренная у некоторых людей
Хлорфенирамин
Средний
Некоторая
Клемастин
Сильная
Средний
Дезлоратадин
Незначительная или отсутствует
Малая или отсутствует
Дифенгидрамин
Сильная
Чрезвычайно сильная
Фексофенадин
Незначительная или отсутствует
Малая или отсутствует
Лоратадин
Незначительная или отсутствует
Малая или отсутствует
Рецептурные препараты
Акривастин‡
Незначительная или отсутствует
Малая или отсутствует
Азеластин§
Незначительная или отсутствует
Некоторая
Ципрогептадин
Средний
Некоторая
Дексхлорфенирамин
Средний
Некоторая
Гидроксизин
Средний
Чрезвычайно сильная
Левоцетиризин
Незначительная или отсутствует
Малая или отсутствует
Мизоластин
Незначительная или отсутствует
Малая или отсутствует
Прометазин
Сильная
Чрезвычайно сильная
* Антихолинергические эффекты включают сухость во рту, размытое зрение, запоры, затруднение мочеиспускания, дезориентацию и головокружение (особенно при вставании). Особенно восприимчивы к этим эффектам пожилые люди.
† Степень сонливости варьируется в зависимости от дозы, других активных ингредиентов в составе (например, если в составе помимо антигистаминного средства содержится сосудосуживающее средство) и человека.
‡ Акривастин доступен только в комбинации с псевдоэфедрином (сосудосуживающее средство). Этот комбинированный препарат принимается внутрь. Такие комбинированные лекарственные препараты не используются у детей младше 12 лет.
§ Азеластин также является стабилизатором тучных клеток.
Стабилизаторы тучных клеток
Стабилизаторы тучных клеток блокируют выделение тучными клетками гистамина и других веществ, вызывающих припухлость и воспаление.
Прием стабилизаторов тучных клеток показан тогда, когда антигистаминные и другие лекарственные препараты неэффективны или проявляют неприятные побочные эффекты. Эти лекарственные препараты могут помочь контролировать симптомы аллергии.
К ним относятся азеластин, кромолин, лодоксамид, кетотифен, недокромил, олопатадин и пемироласт. Азеластин, кетотифен, олопатадин и пемироласт также являются антигистаминными препаратами.
Кромолин доступен по рецепту:
Для использования с ингалятором или небулайзером (для доставки лекарственного препарата в форме аэрозоля в легкие)
В виде глазных капель
В виде жидкости для приема внутрь
В виде назального спрея кромолин отпускается без рецепта для лечения аллергического ринита. Кромолин обычно затрагивает только те области, где он применяется, например, на задней стенке глотки, в легких, в глазах или в носоглотке. При приеме внутрь кромолин может облегчить пищеварительные симптомы мастоцитоза, но он плохо всасывается в кровь и, таким образом, почти не действует на другие системные симптомы аллергии.
Кортикостероиды
Когда не удается контролировать симптомы аллергии с помощью антигистаминных средств и стабилизаторов тучных клеток, могут помочь кортикостероиды.
Кортикостероиды можно применять в виде назального спрея для лечения назальных симптомов или через ингалятор, обычно для лечения астмы.
Врачи назначают кортикостероидные препараты (например, преднизолон) внутрь, только когда симптомы очень серьезные или обширные и все другие методы лечения оказались неэффективными. При приеме внутрь в высоких дозах и в течение длительного срока (например, более 3–4 недель) кортикостероиды могут вызвать много побочных эффектов, иногда тяжелых. Поэтому прием внутрь кортикостероидов назначают на как можно более короткий срок.
Содержащие кортикостероиды кремы и мази могут помочь облегчить зуд, вызванный аллергической сыпью. Один из кортикостероидов, гидрокортизон, отпускается без рецепта.
Другие лекарственные препараты
Ингибиторы лейкотриенов, такие как монтелукаст, — это противовоспалительные препараты, используемые для лечения следующих заболеваний:
легкая персистирующая астма;
сезонный аллергический ринит;
Они подавляют лейкотриены, выделяемые некоторыми лейкоцитами и тучными клетками под воздействием аллергенов. Лейкотриены способствуют появлению воспаления и вызывают сужение дыхательных путей. Монтелукаст используется только в случае неэффективности других методов лечения.
Омализумаб — моноклональное антитело (искусственное [синтетическое] антитело, разработанное для взаимодействия с конкретным веществом). Омализумаб связывается с иммуноглобулином Е (IgE) — классом антител, в больших количествах вырабатываемых во время аллергической реакции, — и препятствует связыванию IgE с тучными клетками и базофилами, не допуская аллергических реакций. Омализумаб может применяться для лечения персистирующей или тяжелой астмы, когда другие методы лечения не приносят эффекта. При частых рецидивах крапивницы и отсутствия эффекта от других методов лечения его назначение может быть целесообразным. При применении омализумаба дозу кортикостероидов можно уменьшить. Омализумаб применяют путем инъекций под кожу (п/к).
Экстренное лечение
Тяжелые аллергические реакции, такие как анафилактическая реакция, требуют экстренного лечения.
Люди, у которых тяжелые аллергические реакции возникали ранее или имеется риск их возникновения, должны всегда иметь при себе шприц-ручку с эпинефрином, который при возникновении тяжелой реакции следует использовать как можно быстрее. Также могут помочь антигистаминные таблетки, однако перед их приемом необходимо ввести адреналин. Обычно адреналин останавливает реакцию, по крайней мере, временно. Тем не менее, пациентов с тяжелой аллергической реакцией следует транспортировать в учреждение неотложной помощи. Там им можно обеспечить тщательное наблюдение, а лечение можно повторить или при необходимости скорректировать.
При возникновении анафилактической реакции дыхательные пути могут отекать и сужаться, что затрудняет дыхание. Для облегчения дыхания врачу может потребоваться ввести трубку через нос или рот в дыхательное горло (трахею). Иногда трахея становится слишком опухшей и суженной, и трубка не может пройти в трахею. В таких случаях, чтобы обеспечить способность дышать, врачу может потребоваться ввести трубку непосредственно в трахею через разрез в передней части шеи (трахеостомия).
Лечение аллергии во время беременности и грудного вскармливания
Беременные женщины с аллергией должны по возможности избегать аллергенов, чтобы контролировать свои симптомы. Если симптомы тяжелые, беременным следует использовать антигистаминный препарат в виде назального спрея. Они могут принимать пероральные антигистаминные препараты, только если антигистаминный назальный спрей не помогает.
Женщины, кормящие грудью, также не должны принимать антигистаминные препараты. Но если антигистаминные препараты необходимы, врачи предпочитают использовать антигистаминные препараты, которые с меньшей вероятностью вызывают сонливость, и они отдают предпочтение антигистаминным препаратам в виде назальных спреев перед препаратами для перорального применения. Если для сдерживания симптомов необходимы пероральные антигистаминные препараты, то их принимают сразу после кормления ребенка.