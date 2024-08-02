Общие сведения об аллергических реакциях

При невозможности избежать некоторых аллергенов, особенно переносимых по воздуху, а также неэффективности препаратов для лечения аллергических реакций может применяться аллергенспецифическая иммунотерапия, обычно в виде уколов (инъекций), чтобы снизить чувствительность пациентов к данному аллергену.

С помощью аллергенспецифической иммунотерапии можно предупредить аллергические реакции либо уменьшить их количество и/или тяжесть. Однако аллергенспецифическая иммунотерапия не всегда эффективна. Некоторые люди и некоторые аллергии реагируют лучше, чем другие.

Иммунотерапия чаще всего используется для лечения аллергии на следующие раздражители:

Пыльца

клещи домашней пыли;

плесневые грибки;

яд из жала насекомых.

Иммунотерапия помогает предотвратить анафилактические реакции при аллергии на аллергены, которых нельзя избежать, например, яд насекомых. Иногда она используется для лечения аллергии на шерсть животных, но такое лечение вряд ли окажется эффективным. Доступна иммунотерапия аллергии на арахис, а также проводятся исследования иммунотерапии для других типов пищевой аллергии.

Иммунотерапия не используется, если есть возможность избежать контакта с аллергеном, например, с пенициллином и другими лекарственными препаратами. Однако если пациенты должны принять лекарственный препарат, на который у них аллергия, для их десенсибилизации может быть проведена иммунотерапия под контролем врача.

При иммунотерапии крошечные количества аллергена вводятся либо под кожу, либо перорально внутрь в зависимости от конкретного аллергена. Первая доза настолько мала, что даже человек с аллергией не реагирует на нее. Однако небольшая доза начинает заставлять иммунную систему человека привыкать к аллергену. Затем дозу постепенно увеличивают. Каждое увеличение настолько незначительное, что иммунная система по-прежнему не реагирует на аллерген. Дозу увеличивают до тех пор, пока человек не перестает реагировать на то же количество аллергена, которое раньше вызывало симптомы. Эта доза является его поддерживающей дозой. Увеличение обязательно должно быть постепенным, поскольку слишком быстрое воздействие слишком большого количества аллергена может вызвать аллергическую реакцию. Инъекции обычно делают один раз или два раза в неделю до достижения поддерживающей дозы. Затем инъекции делают один раз в 2-4 недели. Для оптимальной эффективности процедуры, поддерживающие инъекции нужно продолжать на протяжении всего года, даже для борьбы с сезонными аллергиями.

Поскольку применяемые в ходе иммунотерапии инъекции иногда вызывают опасные аллергические реакции, пациенты должны оставаться в кабинете врача в течение хотя бы 30 минут после процедуры. В случаях легкой реакции на иммунотерапию (например, чихание, кашель, жар, ощущение покалывания, зуд, сдавленность в груди, свистящее дыхание и крапивница) может помочь прием лекарственных препаратов, обычно антигистаминных препаратов, например, дифенгидрамина или лоратадина. При более тяжелых реакциях вводят эпинефрин (адреналин).

В качестве альтернативы дозы аллергена можно помещать под язык (сублингвально), держать их там несколько минут, а затем проглатывать. Как и с инъекциями, дозу можно постепенно увеличивать. Сублингвально препарат можно принимать ежедневно или до 3 раз в неделю. Для профилактики сенной лихорадки (аллергического ринита) могут использоваться экстракты из пыльцы травянистых растений, амброзии или клещей домашней пыли, помещенные под язык.

Препараты для иммунотерапии аллергии на арахис также могут приниматься внутрь (см. Пищевая аллергия, профилактика). Первые несколько доз аллергена пациент получает в течение одного дня в кабинете врача или в клинике. Затем пациенту выдают аллерген на дом. При каждом повышении дозы первая повышенная доза вводится под наблюдением врача.

Аллерген-специфическая иммунотерапия может продолжаться 3 года. Пациентам, у которых снова развиваются аллергические реакции, может потребоваться еще один длительный курс (иногда 5 лет или более) иммунотерапии.