Наследственный и приобретенный дефицит ингибитора С1

Причиной наследственного ангионевротического отека (генетическое заболевание) и приобретенного ангионевротического отека (приобретенный дефицит ингибитора C1) является дефицит или нарушение функции ингибитора С1 — компонента иммунной системы. Оба расстройства приводят к повторяющимся эпизодам отека подкожных тканей.

Ангионевротический отек — это распухание участков ткани под кожей, иногда затрагивающее лицо, горло и дыхательные пути.

В большинстве случаев ангионевротический отек вызван аллергической реакцией, но иногда он вызван наследственным заболеванием или другим заболеванием, например раком.

В отличие от ангионевротического отека, вызванного аллергической реакцией, наследственный ангионевротический отек и приобретенный ангионевротический отек не приводят к появлению крапивницы и зуда.

Поставить диагноз заболевания врачам помогают анализы крови.

Некоторые лекарственные препараты могут способствовать облегчению симптомов, но если ангионевротический отек затрудняет глотание или дыхание, требуется экстренное лечение.

(См. также Общие сведения об аллергических реакциях).

Наследственный ангионевротический отек является генетическим заболеванием, вызванным дефицитом или нарушением функции ингибитора C1. Ингибитор С1 является одним из белков системы комплемента, которая, в свою очередь, является компонентом иммунной системы. Симптомы обычно начинаются в детстве или подростковом возрасте.

Приобретенный ангионевротический отек, редкое заболевание, отличается от наследственного ангионевротического отека. Он развивается, когда дефицит ингибитора С1 вызван другим заболеванием, включая некоторые онкологические заболевания (например, лимфому) или аутоиммунные заболевания (например, системную красную волчанку [СКВ] или дерматомиозит). Симптомы обычно начинаются в более позднем возрасте, после появления заболевания, которое может вызывать этот дефицит.

Как при наследственном, так и при приобретенном ангионевротическом отеке отечность может быть спровоцирована:

незначительной травмой, которая может произойти во время стоматологической процедуры;

вирусной инфекцией;

некоторые пищевые продукты;

Беременность

лекарственными препаратами, которые содержат эстроген или имеют к нему отношение (например, тамоксифен);

некоторыми препаратами для лечения повышенного артериального давления, такими как ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА);

воздействием холода.

Несмотря на то, что некоторые пищевые продукты и лекарственные препараты могут вызывать ангионевротический отек, он не является аллергической реакцией на эти вещества.

Стресс, например, из-за ожидания стоматологических или хирургических процедур, может усугубить ангионевротический отек.

Симптомы наследственного и приобретенного дефицита ингибитора C1 Могут отекать лицо, губы, язык, тыльная сторона кистей или стоп, гениталии и/или другие участки тела. Обычно отёчные области слегка болят и не чешутся. Крапивница не возникает. Отек обычно проходит через 1–3 дня. Мембраны слизистой оболочки рта, горла и дыхательных путей также могут отекать. Возможен судорожный звук при вдыхании. Такой отек может мешать дыханию и быть опасен для жизни. Если разовьются такие симптомы, следует немедленно обратиться к врачу. Также могут набухать мембраны слизистой оболочки пищеварительного тракта. Часто наблюдается тошнота, рвота и судороги. Снимки ангионевротического отека Ангионевротический отек (отек Квинке) На фотографии показан отек губ у пациента с наследственным ангионевротическим отеком (отеком Квинке). С разрешения издателя. Из книги Joe E, Soter N. In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, под редакцией I Freedberg, IM Freedberg и MR Sanchez. Philadelphia, Current Medicine, 2001. Ангионевротический отек языка У этого человека имеет место припухание языка вследствие ангионевротического отека (отека Квинке). SCIENCE PHOTO LIBRARY Ангионевротический отек губ У этого человека имеет место припухание губ вследствие ангионевротического отека (отека Квинке). НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Ангионевротический отек (отек Квинке) На фотографии показан отек губ у пациента с наследственным ангионевротическим отеком (отеком Квинке). С разрешения издателя. Из книги Joe E, Soter N. In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, под редакцией I Freedberg, IM Freedberg и MR Sanchez. Philadelphia, Current Medicine, 2001. Ангионевротический отек языка У этого человека имеет место припухание языка вследствие ангионевротического отека (отека Квинке). SCIENCE PHOTO LIBRARY Ангионевротический отек губ У этого человека имеет место припухание губ вследствие ангионевротического отека (отека Квинке). НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Диагностика наследственного и приобретенного дефицита ингибитора C1 Анализы крови Врачи подозревают наследственный или приобретенный ангионевротический отек при наличии обоих признаков: Отек лица, губ, языка, рук, ног, половых органов и/или других частей тела в отсутствие крапивницы.

Отек повторяется, а его причина неизвестна. Врачи также подозревают одно из этих заболеваний, если ангионевротический отек вызван незначительной травмой. Если у членов семьи также имеются аналогичные симптомы, врачи подозревают наследственный ангионевротический отек. Врачи диагностируют наследственный или приобретенный дефицит ингибитора С1 с помощью измерения уровня или активности ингибитора С1 в образце крови.