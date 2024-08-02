Ангионевротический отек (отек Квинке)

Ангионевротический отек — это распухание областей ткани под кожей, иногда затрагивающее лицо и горло.

Он может быть вызван реакцией на лекарственный препарат или иное вещество (провоцирующий фактор), наследственным заболеванием, редким осложнением рака или иммунным заболеванием, но иногда причина неизвестна.

Ангионевротический отек может включать отек на лице, в горле, пищеварительном тракте и дыхательных путях.

Антигистаминные препараты могут облегчить легкие симптомы, но если ангионевротический отек затрудняет глотание или дыхание, требуется оперативное лечение.

(См. также Общие сведения об аллергических реакциях).

Ангионевротический отек часто сочетается с крапивницей, которая представляет собой небольшие, зудящие, слегка приподнятые участки в виде волдырей, которые могут быть красного цвета или иметь оттенок, схожий с тоном кожи человека, часто с бледным центром. И при крапивнице, и при ангионевротическом отеке возникает припухание тканей, но при ангионевротическом отеке припухлость развивается глубже (под кожей), чем при крапивнице; кроме того, зуд может отсутствовать.

Существуют редкие наследственные или приобретенные формы ангионевротического отека. Эти формы вызваны дефицитом или нарушением функции вещества, называемого ингибитором С1, которое является компонентом иммунной системы. Наследственный ангионевротический отек и приобретенный ангионевротический отек похожи на ангионевротический отек, вызванный аллергической реакцией. Однако при этом не развивается аллергическая сыпь, и причины могут быть разными.

Ангионевротический отек может быть острым или хроническим.

Острый ангионевротический отек Острый ангионевротический отек развивается внезапно после воздействия провоцирующего фактора. Часто пусковыми факторами являются: многие лекарственные препараты, например, аспирин, другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), ингибиторы ангитотензин-превращающего фермента (АПФ) и некоторые опиоиды (так называемые опиаты), например, морфин и кодеин;

укусы насекомых;

инъекции аллергенов (аллергенспецифическая иммунотерапия);

некоторые пищевые продукты — особенно яйца, рыба, моллюски, орехи и фрукты. Ангионевротический отек без крапивницы иногда вызывают ингибиторы АПФ, которые используются для лечения повышенного артериального давления и сердечной недостаточности. Когда причиной являются ингибиторы АПФ, наиболее часто страдает лицо и верхние дыхательные пути, но может быть также затронут кишечник. Употребление даже небольшого количества некоторых продуктов может внезапно вызвать ангионевротический отек. Но с другими продуктами (например, клубникой) эти реакции возникают, только если съеден большой объем. Кроме того, ангионевротический отек иногда возникает после использования вещества, видимого в рентгеновском излучении (рентгенконтрастного вещества), в ходе диагностической визуализации.

Хронический ангионевротический отек Ангионевротический отек может быть хроническим, повторяясь в течение недель или месяцев. Обычно причина неизвестна, но ею может быть повторный, непреднамеренный прием вещества, например, пенициллина с молоком, а также консервантов или красителей с пищей. Применение некоторых лекарственных препаратов, например, аспирина, других НПВП или опиоидов, также может вызвать хронический ангионевротический отек. Хронический ангионевротический отек без крапивницы может быть наследственным или приобретенным. Тем не менее, обычно, когда отмечается рецидив ангионевротического отека без крапивницы, какую-либо конкретную причину установить не удается. Ангионевротический отек без установленной причины называется идиопатическим ангионевротическим отеком.

Симптомы ангионевротического отека Ангионевротический отек может неравномерным с обеих сторон тела и может вызывать легкую болезненность. Он может затронуть нижнюю часть рук или ног, веки, язык, лицо, губы или гениталии. Иногда слизистые оболочки ротовой полости, горла и дыхательных путей распухают, затрудняя глотание или дыхание. Иногда отек затрагивает пищеварительный тракт, что приводит к тошноте, рвоте, спазмам в животе или поносу. У многих также возникает крапивница. Крапивница обычно начинается с зуда. Обычно высыпания крапивницы то появляются, то исчезают. Одно высыпание может быть видимым в течение нескольких часов, затем может исчезнуть, а позже может появиться другое высыпание в другом месте. После исчезновения узелка кожа обычно выглядит совершенно нормально. Может возникнуть анафилактическая реакция (внезапная, обширная, иногда угрожающая жизни аллергическая реакция). Может произойти опасное для жизни резкое снижение артериального давления (шок). Снимки ангионевротического отека Ангионевротический отек (отек Квинке) На фотографии показан отек губ у пациента с наследственным ангионевротическим отеком (отеком Квинке). С разрешения издателя. Из книги Joe E, Soter N. In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, под редакцией I Freedberg, IM Freedberg и MR Sanchez. Philadelphia, Current Medicine, 2001. Ангионевротический отек языка У этого человека имеет место припухание языка вследствие ангионевротического отека (отека Квинке). SCIENCE PHOTO LIBRARY Ангионевротический отек губ У этого человека имеет место припухание губ вследствие ангионевротического отека (отека Квинке). НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Ангионевротический отек (отек Квинке) На фотографии показан отек губ у пациента с наследственным ангионевротическим отеком (отеком Квинке). С разрешения издателя. Из книги Joe E, Soter N. In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, под редакцией I Freedberg, IM Freedberg и MR Sanchez. Philadelphia, Current Medicine, 2001. Ангионевротический отек языка У этого человека имеет место припухание языка вследствие ангионевротического отека (отека Квинке). SCIENCE PHOTO LIBRARY Ангионевротический отек губ У этого человека имеет место припухание губ вследствие ангионевротического отека (отека Квинке). НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Диагностика ангионевротического отека Обследование врачом; При развитии ангионевротического отека пациенту следует немедленно обратиться к врачу. Причина ангионевротического отека часто является очевидной, и анализы требуются редко, потому что реакции обычно разрешаются и больше не повторяются. Если ангионевротический отек повторяется по неясной причине, врачи спрашивают пациентов обо всех принимаемых лекарственных препаратах, а также употребляемой пище и напитках. Если причина все равно не выяснена, особенно если нет аллергической сыпи или у родственников не было ангионевротического отека, врачи могут сделать тесты для определения наследственных или приобретенных форм ангионевротического отека.