Ангионевротический отек (отек Квинке)

Ангионевротический отек — это распухание областей ткани под кожей, иногда затрагивающее лицо и горло.
Он может быть вызван реакцией на лекарственный препарат или иное вещество (провоцирующий фактор), наследственным заболеванием, редким осложнением рака или иммунным заболеванием, но иногда причина неизвестна.
Ангионевротический отек может включать отек на лице, в горле, пищеварительном тракте и дыхательных путях.
Антигистаминные препараты могут облегчить легкие симптомы, но если ангионевротический отек затрудняет глотание или дыхание, требуется оперативное лечение.
(См. также Общие сведения об аллергических реакциях).
Ангионевротический отек часто сочетается с крапивницей, которая представляет собой небольшие, зудящие, слегка приподнятые участки в виде волдырей, которые могут быть красного цвета или иметь оттенок, схожий с тоном кожи человека, часто с бледным центром. И при крапивнице, и при ангионевротическом отеке возникает припухание тканей, но при ангионевротическом отеке припухлость развивается глубже (под кожей), чем при крапивнице; кроме того, зуд может отсутствовать.
Существуют редкие наследственные или приобретенные формы ангионевротического отека. Эти формы вызваны дефицитом или нарушением функции вещества, называемого ингибитором С1, которое является компонентом иммунной системы. Наследственный ангионевротический отек и приобретенный ангионевротический отек похожи на ангионевротический отек, вызванный аллергической реакцией. Однако при этом не развивается аллергическая сыпь, и причины могут быть разными.
Ангионевротический отек может быть острым или хроническим.
Острый ангионевротический отек
Острый ангионевротический отек развивается внезапно после воздействия провоцирующего фактора.
Часто пусковыми факторами являются:
многие лекарственные препараты, например, аспирин, другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), ингибиторы ангитотензин-превращающего фермента (АПФ) и некоторые опиоиды (так называемые опиаты), например, морфин и кодеин;
укусы насекомых;
инъекции аллергенов (аллергенспецифическая иммунотерапия);
некоторые пищевые продукты — особенно яйца, рыба, моллюски, орехи и фрукты.
Ангионевротический отек без крапивницы иногда вызывают ингибиторы АПФ, которые используются для лечения повышенного артериального давления и сердечной недостаточности. Когда причиной являются ингибиторы АПФ, наиболее часто страдает лицо и верхние дыхательные пути, но может быть также затронут кишечник.
Употребление даже небольшого количества некоторых продуктов может внезапно вызвать ангионевротический отек. Но с другими продуктами (например, клубникой) эти реакции возникают, только если съеден большой объем.
Кроме того, ангионевротический отек иногда возникает после использования вещества, видимого в рентгеновском излучении (рентгенконтрастного вещества), в ходе диагностической визуализации.
Хронический ангионевротический отек
Ангионевротический отек может быть хроническим, повторяясь в течение недель или месяцев. Обычно причина неизвестна, но ею может быть повторный, непреднамеренный прием вещества, например, пенициллина с молоком, а также консервантов или красителей с пищей. Применение некоторых лекарственных препаратов, например, аспирина, других НПВП или опиоидов, также может вызвать хронический ангионевротический отек.
Хронический ангионевротический отек без крапивницы может быть наследственным или приобретенным.
Тем не менее, обычно, когда отмечается рецидив ангионевротического отека без крапивницы, какую-либо конкретную причину установить не удается. Ангионевротический отек без установленной причины называется идиопатическим ангионевротическим отеком.
Симптомы ангионевротического отека
Ангионевротический отек может неравномерным с обеих сторон тела и может вызывать легкую болезненность. Он может затронуть нижнюю часть рук или ног, веки, язык, лицо, губы или гениталии. Иногда слизистые оболочки ротовой полости, горла и дыхательных путей распухают, затрудняя глотание или дыхание.
Иногда отек затрагивает пищеварительный тракт, что приводит к тошноте, рвоте, спазмам в животе или поносу.
У многих также возникает крапивница. Крапивница обычно начинается с зуда. Обычно высыпания крапивницы то появляются, то исчезают. Одно высыпание может быть видимым в течение нескольких часов, затем может исчезнуть, а позже может появиться другое высыпание в другом месте. После исчезновения узелка кожа обычно выглядит совершенно нормально.
Может возникнуть анафилактическая реакция (внезапная, обширная, иногда угрожающая жизни аллергическая реакция). Может произойти опасное для жизни резкое снижение артериального давления (шок).
На фотографии показан отек губ у пациента с наследственным ангионевротическим отеком (отеком Квинке).
С разрешения издателя. Из книги Joe E, Soter N. In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, под редакцией I Freedberg, IM Freedberg и MR Sanchez. Philadelphia, Current Medicine, 2001.
У этого человека имеет место припухание языка вследствие ангионевротического отека (отека Квинке).
SCIENCE PHOTO LIBRARY
У этого человека имеет место припухание губ вследствие ангионевротического отека (отека Квинке).
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
На фотографии показан отек губ у пациента с наследственным ангионевротическим отеком (отеком Квинке).
С разрешения издателя. Из книги Joe E, Soter N. In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, под редакцией I Freedberg, IM Freedberg и MR Sanchez. Philadelphia, Current Medicine, 2001.
У этого человека имеет место припухание языка вследствие ангионевротического отека (отека Квинке).
SCIENCE PHOTO LIBRARY
У этого человека имеет место припухание губ вследствие ангионевротического отека (отека Квинке).
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Диагностика ангионевротического отека
Обследование врачом;
При развитии ангионевротического отека пациенту следует немедленно обратиться к врачу.
Причина ангионевротического отека часто является очевидной, и анализы требуются редко, потому что реакции обычно разрешаются и больше не повторяются.
Если ангионевротический отек повторяется по неясной причине, врачи спрашивают пациентов обо всех принимаемых лекарственных препаратах, а также употребляемой пище и напитках. Если причина все равно не выяснена, особенно если нет аллергической сыпи или у родственников не было ангионевротического отека, врачи могут сделать тесты для определения наследственных или приобретенных форм ангионевротического отека.
Лечение ангионевротического отека
Антигистаминные препараты
Кортикостероиды
иногда свежезамороженная плазма, экаллантид или очищенный ингибитор С1;
иногда адреналин.
Если причина ангионевротического отека очевидна, следует по возможности избегать ее. Если причиной является укус насекомого, врачи могут порекомендовать человеку носить с собой самоинъектор с эпинефрином, на случай если насекомое укусит его снова.
Если причина ангионевротического отека неочевидна, следует прекратить прием всех непервостепенных лекарственных препаратов до тех пор, пока симптомы не пройдут.
При легкой степени ангионевротического отека с крапивницей прием антигистаминных препаратов частично помогает от зуда и уменьшает отек. Приём внутрь кортикостероидных препаратов назначают на максимально короткий срок, только когда симптомы очень серьезные и все другие методы лечения оказались неэффективными. При приеме внутрь более 3–4 недель кортикостероиды могут вызвать много побочных эффектов, иногда тяжелых. Кортикостероидные средства для кожи (например, кремы, мази и лосьоны) не помогают.
Антигистаминные препараты, кортикостероиды и адреналин могут не давать эффекта при лечении ангионевротического отека без крапивницы (например, вызванного ингибитором АПФ, или при наследственной форме ангионевротического отека). Если причиной является ингибитор АПФ, симптомы обычно разрешаются примерно через 24–48 часов после прекращения приема лекарственного препарата. Если симптомы не разрешаются, являются серьезными или ухудшаются, врачи иногда назначают свежую замороженную плазму или некоторые лекарственные препараты, такие как экаллантид. Также может быть использован очищенный ингибитор C1, полученный из крови человека.
При идиопатическом ангионевротическом отеке может помочь высокая доза антигистамина для перорального приема.
Экстренное лечение
Если тяжелый ангионевротический отек приводит к затруднению глотания или дыхания или к обмороку, необходима экстренная терапия. Врачи должны восстановить проходимость дыхательных путей человека, выполнив одно или оба из следующих действий:
Инъекция адреналина подкожно или внутримышечно (для уменьшения отечности)
Установка дыхательной трубки через рот или нос человека в трахею (интубация)
Если дыхательные пути блокируются слишком быстро, врачи могут сделать небольшой надрез на коже над дыхательным горлом и вставить туда дыхательную трубку.
Люди, перенесшие тяжелые реакции, должны всегда иметь при себе шприц-ручку с эпинефрином для немедленного использования в случае наступления реакции. Также могут помочь антигистаминные таблетки, однако перед их приемом необходимо ввести эпинефрин.
После приступа тяжелой аллергической реакции им следует обратиться в отделение неотложной помощи, где их осмотрят и назначат необходимое лечение.