Анафилактические реакции — это внезапные, обширные, потенциально тяжелые и опасные для жизни аллергические реакции.
Анафилактические реакции часто начинаются с ощущения беспокойства, затем начинается покалывание и головокружение.
Затем у человека быстро развиваются серьезные симптомы, в том числе генерализированный зуд и крапивница, отеки, хрипы и затрудненное дыхание, обморок и/или другие симптомы аллергии.
Данные реакции могут быстро стать опасными для жизни.
Лучший подход — избегать причинных факторов.
Анафилактические реакции требуют экстренного лечения.
Люди, у которых бывают такие реакции, должны всегда иметь при себе шприц-ручку с эпинефрином.
(См. также Общие сведения об аллергических реакциях).
Как и другие аллергические реакции, анафилактическая реакция обычно не возникает после первого контакта с аллергеном (веществом, которое запускает аллергическую реакцию), но может возникнуть после последующего воздействия аллергена. Однако многие люди не помнят первого контакта с аллергеном. Любой аллерген, вызывающий у человека анафилактическую реакцию, может вызвать эту реакцию в ходе последующего воздействия аллергена, если против этого не будут приняты меры.
Причины анафилактических реакций
Чаще всего анафилактические реакции вызваны следующими причинами:
лекарственные препараты (например, пенициллин);
жало насекомых и яд животных;
некоторые пищевые продукты (особенно яйца, морепродукты и орехи);
латекс.
Но они могут быть вызваны любым аллергеном.
Анафилактоидные реакции
Анафилактоидные реакции похожи на анафилактические. Но в отличие от анафилактических реакций, анафилактоидные реакции могут произойти после первого же контакта с веществом.
Кроме того, анафилактоидные реакции не являются аллергическими, так как их вызывает не иммуноглобулин Е (IgE), класс антител, участвующих в аллергических реакциях. Наоборот, эту реакцию вызывает непосредственно само вещество.
Наиболее распространенные провоцирующие факторы анафилактоидных реакций включают:
йодосодержащие вещества, которые видны на рентгенограммах (рентгеноконтрастные вещества);
аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП);
Опиоиды
моноклональные антитела (искусственные антитела, специфичные для подавления определенных частей иммунной системы);
физическая нагрузка.
Если это возможно, врачи избегают использования контрастных веществ у людей, имеющих анафилактоидные реакции на такие вещества. Однако некоторые заболевания нельзя диагностировать без использования контрастных веществ. В таких случаях врачи используют контрастные вещества, которые в меньшей степени способны вызвать реакции. Помимо этого, перед введением контрастного вещества иногда назначают лекарственные препараты, блокирующие анафилактоидные реакции, такие как преднизон и дифенгидрамин.
Симптомы анафилактических реакций
Анафилактические и анафилактоидные реакции обычно начинаются не позднее 15 минут после контакта с провоцирующим фактором. В редких случаях реакции возникают по прошествии 1 часа. Симптомы варьируются от легких до тяжелых, но обычно у конкретного человека всякий раз развиваются одни и те же симптомы.
Учащается сердцебиение. Люди могут чувствовать себя беспокойно и ощущать волнение. Артериальное давление может резко снизиться, вызывая обморок, и может стать опасно низким (состояние, известное как шок). Другие симптомы включают головокружение, зуд и гиперемию кожи, кашель, насморк, чиханье, сыпь и подкожный отек ткани (ангионевротический отек). Дыхание может стать затрудненным, а также может появиться одышка из-за сужения или отека глотки и/или дыхательных путей. Возможна тошнота, рвота, боль в животе и понос.
Анафилактическая реакция может прогрессировать настолько быстро, что человек падает в обморок, наступает остановка дыхания, судороги и потеря сознания в течение 1–2 минут. При отсутствии надлежащего экстренного лечения тяжелая реакция может быть смертельной.
Симптомы могут возникать от 4 до 8 часов после воздействия аллергена или позже. Такие симптомы обычно более легкие, чем были прежде, но они могут быть более тяжелыми или даже смертельными. Врачи наблюдают пациента в течение нескольких часов после первой реакции.
Диагностика анафилактических реакций
Обследование врачом;
иногда анализы крови.
Диагноз анафилактической реакции, как правило, очевиден на основе симптомов, таких как:
симптомы шока (такие как низкое артериальное давление, спутанность сознания, холодный пот, слабый и быстрый пульс);
дыхательные симптомы (такие как затрудненное дыхание, судорожный звук при вдыхании и свистящее свистящие хрипы);
два или более прочих симптомов возможной анафилаксии (такие как ангионевротический отек, аллергическая сыпь, тошнота или другие симптомы со стороны системы пищеварения).
Поскольку симптомы могут быстро стать опасными для жизни, лечение начинают немедленно, не дожидаясь проведения анализов.
Для подтверждения диагноза врачи могут провести анализы крови и измерить уровень определенных веществ, концентрация которых быстро увеличивается после анафилактической реакции. Однако эти тесты обычно не требуются.
Лечение анафилактических реакций
Немедленное введение эпинефрина;
иногда дыхательная трубка;
иногда внутривенное введение жидкостей;
антигистаминные и другие лекарственные препараты.
В чрезвычайных ситуациях врачи сразу делают инъекцию адреналина под кожу, в мышцу или иногда в вену. Он может снять все симптомы. Может потребоваться вторая инъекция адреналина.
Если дыхание сильно затруднено, в трахею может быть вставлена дыхательная трубка через рот или нос пациента (интубация) или через небольшой разрез в коже над трахеей, и через дыхательную трубку подается кислород (при необходимости).
После введения адреналина артериальное давление часто возвращается к норме. Если этого не происходит, назначают внутривенное вливание жидкостей, чтобы увеличить объем крови. Иногда пациентам также назначают лекарственные препараты, которые помогают повысить артериальное давление.
Антигистаминные препараты (например, дифенгидрамин) и блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов (Н2) (например, циметидин) вводят внутривенно до исчезновения симптомов.
При необходимости применяют ингаляционные бета-агонисты (например, альбутерол), чтобы расширить дыхательные пути, уменьшить свистящие хрипы и помочь с дыханием.
Иногда назначают кортикостероиды, чтобы помочь предотвратить повторение симптомов спустя несколько часов, хотя неясно, действительно ли это лечение является необходимым.
Профилактика анафилактических реакций
Лучшей профилактикой является избегание аллергена. Людям с аллергией на некоторые неизбежные аллергены (например, укусы насекомых) может помочь долгосрочная аллергенспецифическая иммунотерапия. При аллерген-специфической иммунотерапии пациентам назначают все более высокие дозы аллергена, чтобы попытаться научить иммунную систему не реагировать на этот аллерген.
Люди с пищевой аллергией могут принимать омализумаб для профилактики анафилаксии вследствие случайного воздействия.
Люди, у которых возникают анафилактические реакции, должны всегда иметь при себе шприц-ручку с эпинефрином. При контакте с причинным фактором аллергии (например, при укусе насекомого) или при появлении симптомов, такие люди должны немедленно сделать себе укол. Обычно такое лечение останавливает реакцию, по крайней мере, временно. Тем не менее, после приступа тяжелой аллергической реакции и после сделанного себе укола эпинефрина пациенту следует обратиться в отделение неотложной помощи больницы, где им можно обеспечить тщательное наблюдение и при необходимости назначить дополнительное лечение. Люди также должны носить браслет с медицинским оповещением, на котором указаны их аллергии.