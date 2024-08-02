Анафилактические реакции

Анафилактоидные реакции похожи на анафилактические. Но в отличие от анафилактических реакций, анафилактоидные реакции могут произойти после первого же контакта с веществом.

Кроме того, анафилактоидные реакции не являются аллергическими, так как их вызывает не иммуноглобулин Е (IgE), класс антител, участвующих в аллергических реакциях. Наоборот, эту реакцию вызывает непосредственно само вещество.

Наиболее распространенные провоцирующие факторы анафилактоидных реакций включают:

йодосодержащие вещества, которые видны на рентгенограммах (рентгеноконтрастные вещества);

аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП);

Опиоиды

моноклональные антитела (искусственные антитела, специфичные для подавления определенных частей иммунной системы);

физическая нагрузка.

Если это возможно, врачи избегают использования контрастных веществ у людей, имеющих анафилактоидные реакции на такие вещества. Однако некоторые заболевания нельзя диагностировать без использования контрастных веществ. В таких случаях врачи используют контрастные вещества, которые в меньшей степени способны вызвать реакции. Помимо этого, перед введением контрастного вещества иногда назначают лекарственные препараты, блокирующие анафилактоидные реакции, такие как преднизон и дифенгидрамин.