Нос — это орган обоняния и одновременно основной проход, по которому воздух попадает в легкие и выходит из легких. Нос согревает, увлажняет и очищает воздух, прежде чем он попадает в легкие. В лицевых костях вокруг носа содержатся пустоты, которые называют околоносовыми пазухами. Выделяют четыре группы околоносовых пазух: гайморовы, решетчатые, лобные и пазухи клиновидной кости. Пазухи уменьшают вес лицевых костей, поддерживая их прочность и форму. Заполненные воздухом пространства воздуха и нос и пазухи также увеличивают голосовой резонанс.

Расположение околоносовых пазух

Верхняя часть наружного носа имеет костную основу, а нижняя часть состоит из хряща. Внутри носа размещена носовая полость, разделенная носовой перегородкой на два прохода. Носовая перегородка состоит из костной и хрящевой частей и проходит от ноздрей к задней части носа. Носовые раковины — это расположенные в носовой полости кости, образующие складки (носовые ходы). Эти раковины существенно увеличивают площадь полости носа, что способствует лучшему согреванию и увлажнению вдыхаемого воздуха. Между носовыми раковинами могут развиваться полипы; часто они появляются у людей, страдающих астмой, различными видами аллергии или кистозным фиброзом, а также у тех, кто в течение продолжительного времени принимает аспирин.

Полость носа выстлана слизистой оболочкой, которая богата кровеносными сосудами. Увеличенная площадь полости и большое количество кровеносных сосудов позволяют носу быстро нагреть и увлажнить воздух. Клетки слизистой оболочки производят слизь, и на них также есть небольшие, похожие на волосы отростки (реснички). Обычно слизь захватывает попадающие в нос частицы грязи, которые затем перемещаются по ресничкам к передней части носа или ниже, в горло, и затем выходят через дыхательные пути. Этот процесс помогает очистить воздух до того, как он попадет в легкие. Чиханье возникает автоматически в ответ на раздражение и очищает носовой канал, так же как кашель очищает легкие.

Как и полость носа, пазухи выстланы слизистой оболочкой, состоящей из клеток, которые производят слизь и на которых есть реснички. Поступающие частицы грязи захватываются слизью, затем перемещаются ресничками через небольшие отверстия в пазухах в полость носа. Эти отверстия очень маленькие, поэтому естественный процесс очистки пазух может быть легко нарушен, например, во время простуды или при проявлении аллергических реакций, когда возникает отек слизистой оболочки. Нарушение естественного процесса очистки пазух приводит к воспалению пазух и возникновению инфекции (синуситу).