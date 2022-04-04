Горло (глотка) расположено позади ротовой полости, ниже носовой полости, выше пищевода (полой трубки, соединяющей горло с желудком) и трахеи. Оно состоит из верхней части (носоглотки), средней части (ротоглотки) и нижней части (гортаноглотки). Горло представляет собой мышечный проход, по которому пища попадает в пищевод, а воздух — в легкие. Подобно носовой и ротовой полости, горло выстлано слизистой оболочкой, состоящей из клеток, которые производят слизь и имеет небольшие, похожие на волосы отростки (реснички). Частицы грязи захватываются слизью и переносятся ресничками в пищевод, а затем проглатываются.

Миндалины (гланды) представляют собой небольшие комочки ткани, расположенные по обеим сторонам задней части полости рта, а аденоиды расположены в задней части полости носа. Миндалины и аденоиды состоят из лимфоидной ткани и помогают бороться с инфекциями (см. рисунок Лимфатическая система: помощь в защите от инфекции). С возрастом миндалины и аденоиды постепенно уменьшаются, поэтому у детей они значительно больше по размерам, чем у взрослых. Даже если миндалины и аденоиды удалены хирургическим путем, например, при синдроме обструктивного апноэ во сне (периодическая остановка дыхания во сне) или при часто повторяющихся инфекционных заболеваниях (аденотонзиллит), организм все еще может бороться с инфекциями, поскольку остальная часть иммунной системы по-прежнему активна.

Язычок — лоскут ткани, который можно увидеть на задней стенке глотки между миндалинами. Он может иметь разную длину. Язычок — часть мягкого неба, он помогает предотвратить попадание пищи и жидкости в полость носа во время глотания и играет важную роль в формировании некоторых звуков речи. Длинный язычок может стать причиной храпа, а также способствовать возникновению синдрома обструктивного апноэ во сне.

В верхней части трахеи располагается голосовой аппарат (гортань), в состав которого также входят голосовые связки. Именно он в первую очередь отвечает за голосообразование. В расслабленном состоянии между голосовыми связками образуется щель, напоминающая латинскую букву V, так что воздух может свободно проходить через них. Если связки напряжены, то струя воздуха из легких проходит между ними и заставляет их вибрировать; голосовые связки производят звуки, которые с помощью языка, носа и рта преобразуются в речь.

Надгортанник — это жесткий хрящевой лоскут, расположенный выше перед входом в гортань. Во время глотания надгортанник закрывает вход в гортань, предотвращая тем самым попадание пищи и жидкости в трахею. Таким образом, надгортанник защищает легкие.