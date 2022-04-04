Возрастные изменения ушей, носа и горла

Старение влияет на функцию ушей, носа и горла в разной степени. Характер возрастных изменений зависит от многих факторов, в том числе от степени изношенности того или иного органа, которая может быть вызвана чрезмерным использованием голоса, воздействием повышенного уровня шума или общим воздействием инфекций, а также действием таких веществ, как наркотики, алкоголь и табак. У некоторых пожилых людей нарушения более выражены, чем у других.

Прогрессирующая потеря слуха (пресбиакузис), и в особенности ухудшение восприятия высоких тонов, — довольно распространенное явление. Нарушения слуха — обычное явление в жизни пожилых людей, при этом скорость снижения слуха с возрастом лишь увеличивается. Четверть пожилых людей в возрасте 65 лет и старше имеют нарушения слуха. К 75 годам уже треть пожилых людей имеют признаки нарушений слуха. Нарушение слуха может повлиять на способность человека понимать слышимую речь. Многим людям с потерей слуха улучшить его могут помочь слуховые аппараты.

Вестибулярный дисбаланс и звон в ушах (тиннит) также весьма распространены среди пожилых людей, однако эти состояния не являются нормой. Причиной подобных изменений могут стать даже незначительные повреждения определенных структур уха, которые помогают нам слышать и сохранять равновесие, а также развитие опухолей или болезней.

С возрастом чувство обоняния может ухудшаться. Ухудшение чувства обоняния также влияет на чувство вкуса, поэтому еда иногда имеет другой вкус (см. также Изменения, происходящие в организме с возрастом: рот и нос).

Меняется с возрастом и голос. Ткани гортани становятся менее эластичными, меняется высота и тембр голоса, появляется осиплость. Подобные изменения в тканях горла (глотки) могут привести к попаданию пищи или жидкости в трахею во время глотания (аспирация). В некоторых стойких или тяжелых случаях аспирация может вызвать пневмонию.