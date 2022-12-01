Боль в ухе, как правило, возникает только в одном ухе. У некоторых лиц также появляются выделения из уха или, в редких случаях, возникает потеря слуха.
Анатомия уха
Причины боли в ухе
Боль в ухе может быть связана с расстройством внутри самого уха или расстройством в соседней части лица, через которую в мозг проходят те же самые нервы. К таким органам и частям лица относятся нос, околоносовые пазухи, горло и височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС).
Наиболее распространенными причинами возникновения острой боли (длится менее 2 недель) являются:
Инфекция среднего уха (средний отит)
инфекция наружного уха (наружный отит);
резкая смена давления (баротравма).
Инфекции среднего и наружного уха вызывают болезненное воспаление. Инфекция среднего уха также вызывает повышение давления за барабанной перепонкой. Такое повышение давления не только вызывает болезненные ощущения, но также является причиной выпячивания барабанной перепонки. Если барабанная перепонка выпячивается, она может внезапно лопнуть, и из уха выходит небольшое количество гноя и/или крови. В некоторых случаях инфекция среднего уха распространяется на сосцевидный отросток за ухом (вызывая мастоидит).
У пациентов с диабетом, нарушениями иммунной системы (в связи с ВИЧ-инфекцией или химиотерапией при лечении рака) или хронической болезнью почек могут развиваться особенно тяжелые формы наружного отита — злокачественный или некротический наружный отит.
Изменение давления во время полета на самолете и погружения может вызвать боль в ушах (см. также Баротравма уха). Такая боль в ушах возникает, когда труба, которая соединяет среднее ухо и заднюю часть носа (евстахиева труба) закупоривается или не может нормально функционировать. Закупорка или дисфункция не позволяют выровнять давление в среднем ухе с наружным давлением. Перепад давления толкает или тянет барабанную перепонку, вызывая боль. Изменение давления может стать причиной разрыва барабанной перепонки.
Наиболее распространенными причинами появления хронической боли (длится дольше 2–3 недель) являются:
хроническая дисфункция евстахиевой трубы;
хроническая инфекция наружного уха.
Менее распространенной причиной хронической боли является боль вследствие заболеваний, поражающих гортань (голосовой аппарат), в том числе рака (иррадиирующая [отраженная] боль).
Обследование при боли в ухе
Приведенная ниже информация поможет людям с болью в ухе решить, в каких случаях следует обращаться к врачу, а также узнать, что будет происходить во время обследования.
Настораживающие признаки
Для людей с болью в ухе следующие симптомы и признаки являются поводом для беспокойства:
диабет, ослабленная иммунная система или хроническая болезнь почек;
покраснение и отек за ухом;
сильный отек при входе в ушной канал;
выделение жидкости из уха;
хроническая боль, особенно при наличии симптомов в других органах головы/шеи (например, сиплость, затрудненное глотание или заложенность носа).
Когда обращаться к врачу
При возникновении настораживающих признаков или выделений из уха следует незамедлительно обратиться к врачу. Исключение составляют случаи, когда единственным признаком является хроническая боль. В таком случае отсрочка в течение недели, как правило, не причиняет вреда. Пациентам с острой болью следует обратиться к врачу в течение нескольких дней (или раньше, если боль очень сильная).
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем врач проводит медицинский осмотр, в ходе которого особое внимание уделяется ушам, носу и горлу. Данные, полученные при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину боли в ухе и на анализы, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и особенности оталгии). Врачи также могут провести тесты с камертоном для оценки слуха.
Помимо настораживающих признаков, большое значение имеют результаты обследования уха. Заболевания среднего и наружного уха вызывают нарушения, которые в сочетании с симптомами и медицинским анамнезом, как правило, указывают на причину.
Если в ходе обследования уха не было выявлено никаких изменений, причиной возникновения боли в ухе у пациента может быть другая видимая причина, например, тонзиллит. Если в ходе обследования уха не было обнаружено никаких отклонений, но пациент жалуется на хроническую боль, врачи иногда подозревают, что боль в ухе может быть связана с заболеванием височно-нижнечелюстного сустава. Тем не менее, пациенты, страдающие хронической болью, должны пройти полное обследование головы и шеи (в том числе обследование с использованием оптоволоконных устройств), чтобы исключить рак или злокачественную опухоль в носовых проходах и верхнем горле (носоглотке).
Некоторые причины и особенности оталгии
Причина
Распространенные признаки*†
Диагностический подход
Среднее ухо
Острая закупорка евстахиевой трубы (например, в результате простуды или аллергии)
Дискомфорт от незначительного до умеренного
Бульканье, треск или стреляющие шумы, заложенность носа (бывает не всегда)
Снижение слуха в пораженном ухе
Иногда только обследование врачом
Иногда аудиограмма
Изменения давления (баротравма)
Сильную боль
Случай резкой смены давления воздуха в недавнем прошлом (например, во время полета в самолете или подводного плавания)
Часто за барабанной перепонкой видна кровь
Иногда только обследование врачом
Иногда аудиограмма
Инфекция среднего уха в недавнем прошлом
Покраснение и болезненность за ухом
Часто лихорадка и/или выделения из уха
Обычно только обследование врачом
В некоторых случаях КТ
Средний отит (острый или хронический)
Сильная боль, часто с симптомами простуды
Выпячивание барабанной перепонки
Особенно распространен среди детей
Иногда выделения из уха
Иногда только обследование врачом
Иногда аудиограмма
Инфекционный мирингит (инфекция барабанной перепонки)
Сильную боль
Воспаление барабанной перепонки
Небольшие волдыри на поверхности барабанной перепонки
Только обследование врачом
Сильную боль
Пузыри или пустулы на наружном ухе
Может сопровождаться потерей слуха или слабостью лицевых мышц
Только обследование врачом
Наружное ухо
Выявляются при проведенном врачом обследовании
Инородные тела почти всегда у детей
Только обследование врачом
Обычно во время чистки уха
Выявляются при проведенном врачом обследовании
Только обследование врачом
Наружный отит (острый или хронический)
Зуд и боль (зуд сильнее, чем боль; при хроническом наружном отите — только легкий дискомфорт)
Постоянные занятия плаванием или рецидивирующее воздействие воды
Иногда выделения с неприятным запахом
Наружный слуховой канал — опухший, красный, заполнен инфицированным, похожим на гной материалом
Иногда только обследование врачом
КТ при подозрении на злокачественный наружный отит (инфекция, распространяющаяся на кость черепа)
Причины, обусловленные структурами головы и шеи‡
Рак горла, миндалин, корня языка, голосового аппарата (гортани) или носовых ходов и верхнего горла (носоглотки)
Хронический дискомфорт
Часто продолжительное употребление табака и/или алкоголя
Иногда увеличенные безболезненные лимфатические узлы в области шеи
Обычно у пожилых людей
МРТ с контрастным усилением (в качестве контраста используется гадолиний)
Оптоволоконная эндоскопия с удалением и изучением (биопсия) видимых повреждений
Инфекция (тонзиллярный, перитонзиллярный абсцесс)
Боль усиливается при глотании
Видимое покраснение горла и/или миндалин
Иногда только обследование врачом
Иногда посев материала
Невралгия (воспаление нерва, например, воспаление языкоглоточного нерва)
Частые приступы сильной острой боли (длятся менее 1 секунды)
Только обследование врачом
Боль усиливается при движении челюстью
Недостаточное плавное движение височно-нижнечелюстного сустава
Только обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† У многих пациентов с заболеваниями среднего или наружного уха в некоторой степени наблюдается потеря слуха.
‡ Распространенный признак — отсутствие отклонений при обследовании уха.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.
Проведение анализов
Диагноз ставится, как правило, по результатам проведенного врачом обследования. Дополнительное обследование не требуется. Тем не менее, если в ходе осмотра отклонения не обнаружены, а пациент жалуется на хроническую боль в ухе, следует провести обследования для выявления рака. Такие обследования, как правило, включают осмотр носа, горла и голосового аппарата (гортани) с помощью гибкой оптической трубки (эндоскопа) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) основы черепа.
Лечение боли в ухе
Лучший способ лечения боли в ухе — это лечение основного заболевания.
Пациентам могут назначить обезболивающие лекарства перорально. Как правило, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или ацетаминофен дают необходимый эффект. Однако некоторым пациентам, особенно тем, у кого обнаружена серьезная инфекция наружного уха, в течение нескольких дней может потребоваться принимать опиоиды, такие как оксикодон или гидрокодон. При наличии серьезной инфекции наружного уха, врач, как правило, высасывает гной или другие выделения из слухового прохода и вставляет небольшой фитиль. Фитиль смачивают ушными каплями с антибиотиками и/или кортикостероидами.
Ушные капли, содержащие обезболивающие препараты (например, комбинацию антипирин/бензокаин), как правило, не очень эффективны, но могут быть использованы в течение нескольких дней. Эти капли (как и любые другие ушные капли, включая капли для удаления ушной серы) нельзя использовать при перфорации барабанной перепонки. Поэтому пациенты, у которых барабанная перепонка может быть перфорирована, должны проконсультироваться с врачом.
Знаете ли Вы, что...
Не следует ковырять в ушах любыми инородными предметами (независимо от того, насколько мягким кажется предмет и насколько аккуратным считает себя человек). Не следует пытаться самостоятельно прочищать уши. Это можно делать только по рекомендации врача и очень аккуратно. Ирригатор для полости рта (используется для чистки зубов) ни в коем случае нельзя использовать для чистки ушей.
Ключевые моменты
В большинстве случаев боль в ухе появляется в результате развития инфекции среднего или наружного уха.
Для постановки диагноза врачу, как правило, достаточно тщательного осмотра.
Если по результатам осмотра ухо кажется здоровым, врач ищет отклонения в структурах вблизи уха.