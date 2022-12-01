Боль в ухе может быть связана с расстройством внутри самого уха или расстройством в соседней части лица, через которую в мозг проходят те же самые нервы. К таким органам и частям лица относятся нос, околоносовые пазухи, горло и височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС).

Наиболее распространенными причинами возникновения острой боли (длится менее 2 недель) являются:

Инфекция среднего уха (средний отит)

инфекция наружного уха (наружный отит);

резкая смена давления (баротравма).

Инфекции среднего и наружного уха вызывают болезненное воспаление. Инфекция среднего уха также вызывает повышение давления за барабанной перепонкой. Такое повышение давления не только вызывает болезненные ощущения, но также является причиной выпячивания барабанной перепонки. Если барабанная перепонка выпячивается, она может внезапно лопнуть, и из уха выходит небольшое количество гноя и/или крови. В некоторых случаях инфекция среднего уха распространяется на сосцевидный отросток за ухом (вызывая мастоидит).

У пациентов с диабетом, нарушениями иммунной системы (в связи с ВИЧ-инфекцией или химиотерапией при лечении рака) или хронической болезнью почек могут развиваться особенно тяжелые формы наружного отита — злокачественный или некротический наружный отит.

Изменение давления во время полета на самолете и погружения может вызвать боль в ушах (см. также Баротравма уха). Такая боль в ушах возникает, когда труба, которая соединяет среднее ухо и заднюю часть носа (евстахиева труба) закупоривается или не может нормально функционировать. Закупорка или дисфункция не позволяют выровнять давление в среднем ухе с наружным давлением. Перепад давления толкает или тянет барабанную перепонку, вызывая боль. Изменение давления может стать причиной разрыва барабанной перепонки.

Наиболее распространенными причинами появления хронической боли (длится дольше 2–3 недель) являются:

заболевания ВНЧС;

хроническая дисфункция евстахиевой трубы;

хроническая инфекция наружного уха.

Менее распространенной причиной хронической боли является боль вследствие заболеваний, поражающих гортань (голосовой аппарат), в том числе рака (иррадиирующая [отраженная] боль).