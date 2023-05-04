Общие сведения о расстройствах обоняния и вкуса

Поскольку нарушения обоняния и чувства вкуса практически не представляют опасность для жизни, с ними редко обращаются за помощью к врачу. Тем не менее, эти заболевания приносят большие неудобства, поскольку они воздействуют на способность человека наслаждаться пищей, напитками и приятными запахами. Они могут также помешать человеку обратить внимание на присутствие в воздухе потенциально вредных химических веществ и газов, а это чревато серьезными последствиями. Иногда ухудшение способности воспринимать запахи и вкус вызвано развитием серьезного заболевания, например, опухоли.
Запах и вкус тесно связаны. Вкусовые рецепторы языка определяют вкус, а нервы, расположенные в полости носа — запах. Оба ощущения передаются в мозг, который объединяет информацию таким образом, что вкусовая информация может быть опознана и оценена. Такие вкусы, как соленый, горький, сладкий и кислый опознаются без участия обоняния. Однако более сложная вкусовая информация (например, аромат малины) может быть распознана только при участии и обоняния, и чувства вкуса.
Частичная потеря обоняния (гипосмия) и полная потеря обоняния (аносмия) — наиболее распространенные нарушения обоняния и чувства вкуса. Поскольку различение вкусовых ощущений основано в значительной степени на обонянии, люди в первую очередь замечают уменьшение способности воспринимать запах, если пища кажется безвкусной.
Как люди воспринимают вкусы
Чтобы отличить большинство вкусов, мозг нуждается в информации и о запахе, и непосредственно о вкусовых ощущениях. Эти ощущения передаются в мозг из носа и полости рта. Несколько областей мозга интегрируют эту информацию, чтобы человек мог опознать и оценить ароматы.
Небольшой участок на слизистой оболочке, которая выстилает нос (обонятельный эпителий), содержит специализированные нервные клетки, получившие название «обонятельные рецепторы». Эти рецепторы имеют похожие на волоски отростки (реснички), которые обнаруживают запахи. Переносимые по воздуху молекулы попадают в носовой проход и стимулируют реснички, вызывая нервный импульс в близлежащих нервных волокнах. Волокна проходят вверх через кость, которая формирует крышу полости носа (решетчатая пластинка), и соединяются с расширениями нервных клеток (обонятельные луковицы). Эти луковицы образуют черепные нервы, отвечающие за обоняние (обонятельные нервы). Импульс проходит через обонятельные луковицы вдоль обонятельных нервов прямо в мозг. Мозг интерпретирует импульс в виде отдельного запаха. Кроме того, стимулируется область мозга, в которой хранятся воспоминания о неприятных запахах — центр запаха и вкуса в средней части височной доли. Воспоминания позволяют человеку различать и идентифицировать различные запахи, которые он когда-либо ощущал в течение жизни.
Тысячи крошечных вкусовых сосочков покрывают большую часть поверхности языка. Вкусовой сосочек содержит несколько типов вкусовых рецепторов с ресничками. Каждый тип определяет один из пяти основных вкусов: сладкий, соленый, кислый, горький или бульонный (также называемый «умами», вкус глутамата натрия). Эти вкусы обнаруживаются всей поверхностью языка, но определенные участки могут быть немного более чувствительными к каждому вкусу: сладкое лучше воспринимается кончиком языка, соленое – передней частью, кислое лучше чувствуется боковыми частями языка, а горькое – в задней трети языка.
Пища, помещенная в рот, стимулирует реснички, вызывая нервный импульс в близлежащих нервных волокнах, которые связаны с черепными нервами, отвечающими за вкус (лицевой и языкоглоточный нервы). Импульс движется вдоль этих черепных нервов в мозг, который интерпретирует комбинацию импульсов от различных видов вкусовых рецепторов как отличный вкус. Сенсорная информация о запахе пищевого продукта, его вкусе, текстуре и температуре от обонятельных и вкусовых рецепторов обрабатывается головным мозгом, чтобы создать представление об отдельном вкусе, когда человек кладет пищу в рот и начинает ее жевать.
Ощущение запахов
Возможность чувствовать запахи может быть нарушена в результате изменений, произошедших в полости носа или затронувших нервы, ведущие из носа в мозг, а также нервы непосредственно в головном мозге. Например, если носовые проходы заложены во время простуды, способность воспринимать запахи, как правило, уменьшается, поскольку запахи не могут достичь обонятельных рецепторов (специализированные нервные клетки в слизистой оболочке, выстилающей нос). Поскольку способность воспринимать запахи влияет вкус, во время простуды еда кажется безвкусной. Обонятельные рецепторы могут быть временно повреждены вирусом гриппа. Некоторые люди не могут чувствовать запах или вкус в течение нескольких дней или даже недель после приступа гриппа, а в единичных случаях обоняние и чувство вкуса не восстанавливаются никогда. Внезапная потеря обоняния также может быть ранним симптомом COVID-19, острого респираторного заболевания, течение которого может быть тяжелым. Возбудителем COVID-19 является коронавирус под названием SARS-CoV-2. (См. Потеря обоняния).
Знаете ли Вы, что...
Сверхчувствительность к запахам (гиперосмия) встречается гораздо реже, чем потеря обоняния. Беременные женщины часто становятся более чувствительными к запаху. В некоторых случаях гиперосмия является психосоматическим расстройством. Люди с психосоматической гиперосмией не имеют очевидного физического заболевания. Психосоматическая гиперосмия, как правило, развивается у людей с так называемой демонстративной личностью (характеризуется постоянным поиском внимания и наигранным поведением).
Некоторые заболевания могут исказить обоняние, в результате чего безобидные запахи воспринимаются как неприятные (нарушение, которое называется «дизосмия»). К таким заболеваниям относятся:
инфекции в околоносовых пазухах;
частичное повреждение обонятельных нервов;
плохая гигиена полости рта;
инфекция ротовой полости;
Депрессия
вирусный гепатит, который также может привести к дизосмии, когда безобидные запахи нередко вызывают тошноту;
недостаточное питание.
Припадки, возникающие в той части мозга, где хранятся воспоминания о запахе (средней части височной доли), могут спровоцировать кратковременное ложное ощущение сильных неприятных запахов (обонятельные галлюцинации). Эти запахи — всего лишь часть сильного ощущения надвигающегося припадка (так называемая аура), они не указывают на расстройство обоняния. Инфекции головного мозга, вызванные вирусами герпеса (герпетический энцефалит), также могут вызывать обонятельные галлюцинации.
Вкус
Снижение способности ощущать вкус (гипогевзия) или потеря вкуса (агевзия) обычно возникают в результате воздействия факторов, которые влияют на язык и, как правило, вызывают сильную сухость во рту. К таким факторам относятся синдром Шегрена, курение (особенно курение трубки), лучевая терапия в области головы и шеи, обезвоживание и прием некоторых лекарственных препаратов (в том числе антигистаминных препаратов и антидепрессанта амитриптилина).
Дефицит питательных веществ, например, снижение уровня цинка, меди и никеля, может повлиять на обоняние и вкусовые ощущения. Внезапная потеря вкусовых ощущений может быть ранним симптомом COVID-19.
При параличе Белла (заболевание, при котором парализована половина лица), вкусовые ощущения, как правило, нарушаются на передних двух третях одной стороны языка (сторона зависит от паралича). Однако пациент может этого не заметить, поскольку остальная часть языка воспринимает вкус полностью (а в некоторых случаях даже сильнее).
Ожоги языка могут привести к временной потере вкусовых сосочков. Неврологические расстройства, в том числе депрессия и судорожные припадки, могут вызвать нарушение восприятия вкуса.
Искажение вкуса (дисгевзия) может быть вызвано воспалением десен (гингивит) или заболеваниями, которые также приводят к потере вкуса или запаха (в том числе депрессией и судорожными припадками). Искажение вкуса может быть вызвано приемом следующих лекарственных препаратов:
Антибиотики;
Противосудорожные препараты
Антидепрессанты
некоторые химиотерапевтические препараты;
Диуретики
лекарственные препараты, используемые для лечения артрита;
препараты для лечения щитовидной железы.
Вкус можно проверить при помощи сладких (сахар), кислых (сок лимона), соленых (соль) и горьких (аспирин, хинин, алоэ) веществ.