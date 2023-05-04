Общие сведения о расстройствах обоняния и вкуса

Поскольку нарушения обоняния и чувства вкуса практически не представляют опасность для жизни, с ними редко обращаются за помощью к врачу. Тем не менее, эти заболевания приносят большие неудобства, поскольку они воздействуют на способность человека наслаждаться пищей, напитками и приятными запахами. Они могут также помешать человеку обратить внимание на присутствие в воздухе потенциально вредных химических веществ и газов, а это чревато серьезными последствиями. Иногда ухудшение способности воспринимать запахи и вкус вызвано развитием серьезного заболевания, например, опухоли.

Запах и вкус тесно связаны. Вкусовые рецепторы языка определяют вкус, а нервы, расположенные в полости носа — запах. Оба ощущения передаются в мозг, который объединяет информацию таким образом, что вкусовая информация может быть опознана и оценена. Такие вкусы, как соленый, горький, сладкий и кислый опознаются без участия обоняния. Однако более сложная вкусовая информация (например, аромат малины) может быть распознана только при участии и обоняния, и чувства вкуса.

Частичная потеря обоняния (гипосмия) и полная потеря обоняния (аносмия) — наиболее распространенные нарушения обоняния и чувства вкуса. Поскольку различение вкусовых ощущений основано в значительной степени на обонянии, люди в первую очередь замечают уменьшение способности воспринимать запах, если пища кажется безвкусной.

Как люди воспринимают вкусы

Ощущение запахов Возможность чувствовать запахи может быть нарушена в результате изменений, произошедших в полости носа или затронувших нервы, ведущие из носа в мозг, а также нервы непосредственно в головном мозге. Например, если носовые проходы заложены во время простуды, способность воспринимать запахи, как правило, уменьшается, поскольку запахи не могут достичь обонятельных рецепторов (специализированные нервные клетки в слизистой оболочке, выстилающей нос). Поскольку способность воспринимать запахи влияет вкус, во время простуды еда кажется безвкусной. Обонятельные рецепторы могут быть временно повреждены вирусом гриппа. Некоторые люди не могут чувствовать запах или вкус в течение нескольких дней или даже недель после приступа гриппа, а в единичных случаях обоняние и чувство вкуса не восстанавливаются никогда. Внезапная потеря обоняния также может быть ранним симптомом COVID-19, острого респираторного заболевания, течение которого может быть тяжелым. Возбудителем COVID-19 является коронавирус под названием SARS-CoV-2. (См. Потеря обоняния). Знаете ли Вы, что... Взгляд на старение Сверхчувствительность к запахам (гиперосмия) встречается гораздо реже, чем потеря обоняния. Беременные женщины часто становятся более чувствительными к запаху. В некоторых случаях гиперосмия является психосоматическим расстройством. Люди с психосоматической гиперосмией не имеют очевидного физического заболевания. Психосоматическая гиперосмия, как правило, развивается у людей с так называемой демонстративной личностью (характеризуется постоянным поиском внимания и наигранным поведением). Некоторые заболевания могут исказить обоняние, в результате чего безобидные запахи воспринимаются как неприятные (нарушение, которое называется «дизосмия»). К таким заболеваниям относятся: инфекции в околоносовых пазухах;

частичное повреждение обонятельных нервов;

плохая гигиена полости рта;

инфекция ротовой полости;

Депрессия

вирусный гепатит, который также может привести к дизосмии, когда безобидные запахи нередко вызывают тошноту;

недостаточное питание. Припадки, возникающие в той части мозга, где хранятся воспоминания о запахе (средней части височной доли), могут спровоцировать кратковременное ложное ощущение сильных неприятных запахов (обонятельные галлюцинации). Эти запахи — всего лишь часть сильного ощущения надвигающегося припадка (так называемая аура), они не указывают на расстройство обоняния. Инфекции головного мозга, вызванные вирусами герпеса (герпетический энцефалит), также могут вызывать обонятельные галлюцинации.