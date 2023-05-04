Заложенность носа и выделения из носа

Менее распространенные причины включают:

инфекции носовых пазух (синусит);

инородные предметы (тела) в носу;

чрезмерное использование сосудосуживающих спреев.

Вазомоторный ринит

Иногда из инфицированной околоносовой пазухи вытекает жидкость.

Иногда дети вставляют в нос инородные предметы. Если взрослые не заметили, как это произошло, первым признаком инородного предмета в носу, как правило, становятся выделения из носа с неприятным запахом, которые возникают в результате раздражения слизистой оболочки инородным предметом и развития инфекции. В редких случаях инородные предметы в нос вставляют взрослые с психическими расстройствами.

При использовании сосудосуживающих спреев дольше 3–5 дней часто наблюдается значимый рецидив заложенности (возвращается ощущение заложенности, иногда даже более сильное, чем раньше). Это связано с тем, что эффект от использования сосудосуживающих препаратов постепенно уменьшается. В таком случае пациенты, как правило, продолжают использовать сосудосуживающие спреи. В результате заложенность не только не исчезает, но и усиливается. Эта ситуация (медикаментозный ринит) может сохраняться в течение некоторого времени, и пациенты могут неправильно истолковать его как продолжение исходного заболевания, а не как следствие лечения.

У людей с вазомоторным ринитом имеют место рецидивирующие водянистые выделения из носа, возникающие без каких-либо известных провоцирующих факторов.