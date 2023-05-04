Заложенность носа и выделения из носа (насморк) — очень распространенные проблемы, которые, как правило, возникают вместе. Однако в некоторых случаях они появляются по отдельности.
Причины заложенности носа и выделений из носа
Распространенные причины
Наиболее распространенными причинами заложенности носа и выделений из носа являются:
вирусные инфекции верхних дыхательных путей (простуда);
Менее распространенные причины
Менее распространенные причины включают:
инфекции носовых пазух (синусит);
инородные предметы (тела) в носу;
чрезмерное использование сосудосуживающих спреев.
Иногда из инфицированной околоносовой пазухи вытекает жидкость.
Иногда дети вставляют в нос инородные предметы. Если взрослые не заметили, как это произошло, первым признаком инородного предмета в носу, как правило, становятся выделения из носа с неприятным запахом, которые возникают в результате раздражения слизистой оболочки инородным предметом и развития инфекции. В редких случаях инородные предметы в нос вставляют взрослые с психическими расстройствами.
При использовании сосудосуживающих спреев дольше 3–5 дней часто наблюдается значимый рецидив заложенности (возвращается ощущение заложенности, иногда даже более сильное, чем раньше). Это связано с тем, что эффект от использования сосудосуживающих препаратов постепенно уменьшается. В таком случае пациенты, как правило, продолжают использовать сосудосуживающие спреи. В результате заложенность не только не исчезает, но и усиливается. Эта ситуация (медикаментозный ринит) может сохраняться в течение некоторого времени, и пациенты могут неправильно истолковать его как продолжение исходного заболевания, а не как следствие лечения.
У людей с вазомоторным ринитом имеют место рецидивирующие водянистые выделения из носа, возникающие без каких-либо известных провоцирующих факторов.
Некоторые причины и общие признаки заложенности носа и выделений из носа
Причина
Распространенные признаки*
Острый синусит (инфекция околоносовых пазух, которая началась совсем недавно)
Слизистые и гнойные выделения, часто только с одной стороны носа
Иногда неприятный или металлический привкус во рту, боль в области лица или головная боль, покраснение на щеках или выше бровей, боль при нажатии на эти области
Зуд, раздражение глаз или горла отсутствуют
Водянистые выделения, чиханье и слезотечение, зуд в области глаз
Оболочка, выстилающая нос (слизистая оболочка носа) — бледная, мягкая, опухшая (выявляется в ходе осмотра)
Симптомы часто возникают в определенное время года или после воздействия определенных раздражителей
Чрезмерное использование сосудосуживающих спреев
Заложенность, которая возвращается по мере снижения эффективности сосудосуживающего препарата (рецидив заложенности)
Сильный отек слизистой оболочки, при этом сама оболочка бледная
Выделения из носа отсутствуют
Инородный предмет в носу, в основном у детей
Выделения, как правило, имеют неприятный запах, иногда могут быть кровянистыми, появляются только с одной стороны носа
Повторяющиеся водянистые выделения, чиханье, слизистая оболочка носа — красная и опухшая
Невозможно определить раздражитель
Вирусные инфекции верхних дыхательных путей
Липкие или водянистые выделения, боль в горле, общее ухудшение самочувствия (недомогание), слизистая оболочка носа — красная и опухшая
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
Обследование при заложенности носа и выделениях из носа
Не все случаи появления заложенности и выделений из носа требуют немедленного визита к врачу. Следующая информация поможет вам решить, следует ли вам обращаться к врачу. Также вы узнаете, как именно проходит обследование.
Настораживающие признаки
При возникновении заложенности или выделений из носа следующие симптомы и признаки являются поводом для беспокойства: Они включают:
выделения только из одного носового прохода (особенно если они содержат гной или кровь);
боль и/или чувствительность в области лица.
Когда обращаться к врачу
Следует немедленно обратиться к врачу в следующих случаях:
Присутствуют настораживающие признаки.
Лицо, ухаживающее за пациентом, считает, что у он мог засунуть себе что-то в нос.
В случае возникновения заложенности носа или появления выделений из носа, которые при этом не сопровождаются настораживающими признаками, пациентам следует позвонить своему лечащему врачу. Возможно, таким пациентам не придется идти на прием к врачу, особенно если у них наблюдаются типичные симптомы простуды, а в остальном они здоровы.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают о симптомах и собирают анамнез, а затем выполняют физикальное обследование. Данные, полученные при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину заложенности носа и выделений из носа и на исследования, которые могут потребоваться.
Изучая медицинскую карту пациента, врач обращает особое внимание на следующие пункты:
Характер выделений (водянистые, липкие, гнойные или кровянистые), появляются ли они постоянно (хронические) или пропадают на некоторое время
Симптомы возможных причин, в том числе лихорадка и боль в области лица (синусит); слезотечение и зуд в области глаз (аллергия) или боль в горле, общее ухудшение самочувствия (недомогание), лихорадка и кашель (вирусная инфекция верхних дыхательных путей)
Страдают ли пациенты аллергией, диабетом, не ослаблена ли их иммунная система, не используют ли они сосудосуживающие спреи
Если выделения то появляются, то исчезают, врач пытается определить, связано ли это с местом, где живет человек, временем года или контактом с потенциальными инициаторами (например, домашние животные или пыль).
В ходе физикального обследования врач обращает особое внимание на следующие органы и симптомы:
наличие покраснения на лице в области над бровями (лобные пазухи) и над пазухами в области скул (гайморовы пазухи);
оболочка, выстилающая нос (слизистая оболочка носа): ее цвет (красная или бледная), наличие отека, цвет и характер выделений и (особенно у детей) наличие в носовой полости постороннего предмета.
Врач также может постучать своим пальцем над околоносовыми пазухами, проверяя, не возникают ли болевые ощущения.
Проведение анализов
При появлении симптомов со стороны носа обследование, как правило, не требуется. Исключением являются случаи, когда возникает подозрение на тяжелую форму синусита у пациента с диабетом или ослабленной иммунной системой, либо если симптомы не проходят после лечения. В подобных случаях обычно выполняется компьютерная томография (КТ).
Лечение заложенности носа и выделений из носа
Лучший способ избавиться от заложенности носа и выделений из носа — вылечить основное заболевание. Существует два основных способа облегчения симптомов:
использование противоотечных препаратов (сосудосуживающие спреи или таблетки);
прием антигистаминных препаратов (таблетки).
Сосудосуживающие спреи, как правило, содержат оксиметазолин. Сосудосуживающие препараты для приема внутрь включают фенилэфрин и псевдоэфедрин. Чтобы избежать рецидива заложенности, не следует использовать сосудосуживающие спреи дольше одного-двух дней.
В некоторых штатах Соединенных Штатах Америки продажа псевдоэфедрина была ограничена. Псевдоэфедрин можно использовать для производства формы метамфетамина (кристаллический мет) — стимулятора, вызывающего сильную зависимость.
Антигистаминные препараты назначают для облегчения симптомов, вызванных вирусной инфекцией и аллергической реакцией. При простуде врачи часто назначают дифенгидрамин. Пациентам, страдающим аллергией, назначают антигистаминные препараты с менее выраженными побочными эффектами, такие как фексофенадин. При наличии аллергических заболеваний также помогают носовые кортикостероидные спреи (например, мометазон).
Противоотечные (сосудосуживающие) и антигистаминные препараты не рекомендуются для детей младше 6 лет.
Лечение пожилых людей
Антигистаминные препараты могут иметь седативный и антихолинергический эффекты (проявляются как спутанность сознания, нечеткость зрения и потеря контроля над мочевым пузырем). Эти эффекты особенно распространены среди пожилых людей и доставляют им немало проблем. В таком случае следует отказаться от приема антигистаминных препаратов или уменьшить их дозировку. Псевдоэфедрин (противоотечное средство) стимулирует частоту сердечных сокращений и повышает артериальное давление. Если необходимо принять псевдоэфедрин, следует сократить дозировку до минимальной эффективной дозы.
Ключевые моменты
В большинстве случаев заложенность носа и выделения из носа появляются в результате инфекции верхних дыхательных путей или аллергии.
У детей врачи не исключают наличие инородных предметов в носу.
Также врачи не исключат возможность рецидива заложенности у пациентов, которые постоянно пользуются сосудосуживающими спреями.