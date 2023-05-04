Боль в горле — это боль в задней части горла.
Боль в горле может быть очень сильной и обычно усиливается при глотании.
Многие люди с болью в горле отказываются от еды или питья. Иногда боль также ощущается и в ухе, так как нервы, ведущие к задней части горла, проходят в непосредственной близости от нервов, идущих из уха.
Причины боли в горле
Боль в горле обычно возникает в результате инфекции (см. таблицу Некоторые инфекционные причины и признаки боли в горле). Наиболее распространенной причиной является
Тонзиллофарингит
Намного менее распространенными, но при этом более серьезными причинами боли в горле являются:
Абсцесс
инфекция надгортанника (эпиглоттит);
Опухоли
Абсцесс, эпиглоттит и опухоли являются поводом для сильного беспокойства, поскольку они могут блокировать дыхательные пути.
Раздражение горла и легкая болезненность также могут быть вызваны сухостью, раздражителями, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и растяжением голосовых связок (например, от крика).
Тонзиллофарингит
Тонзиллофарингит — инфекция, поражающая гланды (участки лимфоидной ткани в задней части горла) и горло (глотку). Врачи могут использовать термин «тонзиллит», когда миндалины воспалены особенно сильно, или термин «фарингит», когда воспаление практически не затрагивает миндалины, а также когда у пациента удалены миндалины, но при этом возникает боль в горе.
Тонзиллофарингит, как правило, вызывается вирусом. Обычно это один из вирусов, которые также вызывают простуду. Большинство простудных заболеваний начинаются со слабой боли в горле. Менее распространенной вирусной причиной является острый мононуклеоз (вызывается вирусом Эпштейна-Барр), который возникает, как правило, у детей и молодых взрослых. Коронавирус, вызывающий COVID-19, и другие коронавирусы также могут быть причиной боли в горле. Еще реже боль в горле может возникать вследствие первоначальной инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), или хронических грибковых инфекций, таких как молочница, у пациентов с ВИЧ-инфекцией.
Около 10 % случаев возникновения боли в горле у взрослых (и чуть больше у детей) вызваны бактериями вида Streptococcus (стрептококками). Такие стрептококковые инфекции часто называют стрептококковым фарингитом. Стрептококковый фарингит не характерен для детей в возрасте до 2 лет. При отсутствии лечения стрептококковые инфекции могут приводить к серьезным осложнениям, таким как ревматическая лихорадка (в настоящее время редко встречается в развитых странах), заболевание почек, называемое гломерулонефритом, или абсцесс.
К редким бактериальным причинам возникновения боли в горле относятся гонорея и дифтерия (в странах с низким уровнем вакцинации).
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Абсцесс
Скопление гноя (абсцесс) может образоваться под одной из миндалин или рядом с ней (перитонзиллярный абсцесс). Обычно причиной возникновения абсцесса является стрептококковая инфекция, которая передается от миндалин в более глубокие ткани. У маленьких детей абсцесс может сформироваться в ткани на задней стенке глотки (заглоточный абсцесс).
Эпиглоттит
Надгортанник — небольшой лоскут жесткой ткани, которая закрывает вход в голосовой аппарат и трахею во время глотания. В надгортанник может проникнуть инфекция (эпиглоттит). Эта инфекция вызывает сильную боль и отек. Отек может перекрыть дыхательное горло. Риск особенно велик у младенцев и детей. Раньше эпиглоттит возникал в основном у детей. Его возбудителем обычно являются бактерии гемофильной инфекциитипа В (Hib). Сегодня в регионах, где большинство детей привиты против Hib-инфекции, эпиглоттит у детей встречается довольно редко, но Hib-инфекция все еще является причиной заболевания у взрослых и непривитых детей.
Обследование при боли в горле
Не каждый случай возникновения боли в горле требует немедленного визита к врачу. Следующая информация поможет вам решить, следует ли вам обращаться к врачу. Также вы узнаете, как именно проходит обследование.
Настораживающие признаки
При возникновении боли в горле следующие признаки и симптомы являются поводом для беспокойства: Они включают:
свистящие звуки при вдохе (стридор);
любой признак затрудненного дыхания (особенно когда ребенок в попытке облегчить дыхание сидит в положении «штатив»: с прямой спиной, наклонившись вперед, голова запрокинута назад, челюсть выдвинута вперед);
слюнотечение;
приглушенный голос, неразборчивая речь (как будто у пациента во рту горячая картошка);
видимая выпуклость в задней части горла.
Когда обращаться к врачу
Пациенты с настораживающими признаками должны незамедлительно обратиться к врачу.
Пациентам с болью в горле, но без настораживающих признаков следует позвонить своему лечащему врачу. Пациентам с типичными симптомами простуды, испытывающим легкий или умеренный дискомфорт, врачи рекомендуют оставаться дома и лечиться с помощью безрецептурных лекарственных средств. Людям с сильной болью и/или другими симптомами (такими как лихорадка, чрезмерная усталость или влажный кашель) обычно следует показаться врачу немедленно.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают о симптомах и собирают анамнез, а затем выполняют физикальное обследование. Данные, полученные при сборе анамнеза и физикальном обследовании, помогают врачу определить, необходимо ли проводить дальнейшее обследование и делать анализы, и если да, то какие именно (см. таблицу Некоторые инфекционные причины и признаки боли в горле).
Изучая медицинскую карту пациента, врач обращает особое внимание на следующие пункты:
Симптомы: насморк, кашель, затрудненные глотание, речь или дыхание
Чувствовал ли пациент сильную утомляемость до того, как появилась боль в горле (подозрение на мононуклеоз)
Был ли у пациента приступ мононуклеоза когда-либо в прошлом (люди редко заражаются мононуклеозом дважды)
Присутствуют ли факторы риска развития гонореи (например, недавний орально-генитальный половой контакт) или ВИЧ-инфекции (например, незащищенный секс, несколько половых партнеров или внутривенное употребление наркотиков)
В ходе физикального обследования врач тщательно осматривает нос и горло. Однако, если врач подозревает эпиглоттит у ребенка (есть настораживающие признаки и нет симптомов, подтверждающих простуду), осмотр горла проводят в операционной, а не в кабинете врача, поскольку использование шпателя для языка может спровоцировать спазм, который вызывает полную блокаду дыхательных путей.
При подозрении на эпиглоттит врач выполняет следующие действия:
Осматривает рот, чтобы проверить, не покраснело ли горло и/или миндалины, есть ли белые пятна (экссудат) на миндалинах, есть ли какие-либо выпуклости, которые могут указывать на абсцесс.
Осматривает шею на наличие увеличенных лимфатических узлов.
Пальпирует живот на предмет увеличения селезенки, которое может возникать у людей с мононуклеозом
Некоторые инфекционные причины и общие признаки боли в горле
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход†
Вирусный тонзиллофарингит (вызванная вирусом инфекция, поражающая миндалины и горло)
Обычно незначительная или умеренная боль в горле, а также небольшая лихорадка или ее отсутствие
Обычно насморк и/или кашель
Горло и миндалины — от розоватых до ярко-красных, миндалины могут быть покрыты белыми выделениями или гноем
Иногда один или два увеличенных лимфатических узла в области шеи
Только обследование врачом
Часто сильная боль в горле и лихорадка
Редко насморк или кашель
Часто очень красное горло и миндалины, покрытые белыми выделениями или гноем
Обычно один или два увеличенных лимфатических узла в области шеи; вызывают болевые ощущения при надавливании
Исследование образца, взятого из горла специальным тампоном
Мононуклеоз (вызывается вирусом Эпштейна-Барр)
Часто умеренной или тяжелая боль в горле, высокая температура, постоянное чувство усталости, но никаких симптомов простуды
Обычно у подростков и молодых взрослых, у которых раньше никогда не было мононуклеоза
Часто очень красное горло и миндалины, покрытые белыми выделениями или гноем
Как правило, множество увеличенных лимфатических узлов с обеих сторон шеи, в некоторых случаях увеличение селезенки (обнаруживается во время проведенного врачом обследования)
Анализ крови на наличие антител к вирусу Эпштейна-Барр
Сильная боль в горле, часто лихорадка, симптомы простуды отсутствуют
Иногда приглушенный голос, невнятная речь (как будто у пациента во рту горячая картошка)
Горло и миндалины от розоватых до ярко-красных
Обычно сильной отек с одной стороны горла (обнаруживается в ходе осмотра)
Как правило, удаление гноя с помощью иглы (для диагностики и лечения)
В некоторых случаях МРТ шеи
Эпиглоттит‡ (инфекция надгортанника — небольшого лоскута жесткой ткани, который закрывает вход в голосовой аппарат или гортань)
Сильная боль в горле и затрудненное глотание, которые начинаются внезапно
У детей часто слюни и признаки тяжелой болезни (например, ребенок вообще не смотрит в глаза или смотрит очень редко, не узнает родителей, становится раздражительным)
Иногда (чаще у детей) респираторные симптомы, в том числе:
Во время осмотра с использованием ларингоскопа горло выглядит здоровым (однако осмотр может быть опасным и его проведение не всегда целесообразно)
Как правило, детям и взрослым с серьезными заболеваниями горла проводят процедуру гибкой фиброоптической ларингоскопии (в горло вставляют гибкую тонкую трубку, чтобы осмотреть непосредственно надгортанник). Процедура проводится в операционной.
Если у пациента наблюдаются только некоторые симптомы эпиглоттита и при этом пациент чувствует себя удовлетворительно, могут сделать рентген шеи
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Несмотря на то, что обследование врачом проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом, без проведения каких-либо других исследований.
‡ Это редкие причины.
КТ — компьютерная томография.
Проведение анализов
Необходимость определенных анализов зависит от информации, которую обнаружил врач в медицинской карте пациента, а также от результатов физикального обследования, особенно если присутствуют настораживающие признаки.
Возможно проведение следующих видов обследований:
Экспресс-анализ на стрептококк (для детей)
Посев из горла (для взрослых)
Гибкая фиброоптическая ларингоскопия
Рентген шеи
Самая главная задача для врача — определить, может ли у пациента быть эпиглоттит. Настораживающими признаками являются стридор и слюнотечение, особенно если у пациентов есть внешние признаки болезни и затруднено дыхание. В таких случаях пациентам не делают рентген. Вместо этого врач осматривает горло с помощью тонкой гибкой оптической трубки, вставленной через нос (гибкая фиброоптическая ларингоскопия). Однако у детей велик риск внезапной полной блокады дыхательных путей в процессе осмотра. Чтобы свести этот риск к минимуму, врач проводит осмотр только в операционной с современным оборудованием для дыхательных путей и в присутствии нескольких медицинских сотрудников. Взрослым пациентам, чувствующим себя удовлетворительно и не имеющим респираторных симптомов, могут сделать рентген, позволяющий увидеть отекший надгортанник, или гибкую фиброоптическую ларингоскопию, которая в данном случае проводится либо в отделении неотложной помощи, либо в кабинете у специалиста.
Несмотря на распространенное мнение, врачу сложно отличить стрептококковый фарингит от боли в горле, вызванной вирусом, опираясь только на внешние показатели. Оба заболевания сопровождаются сильным покраснением горла и белыми пятнами. Поэтому, чтобы диагностировать стрептококковый фарингит, врачи проводят специальные исследования (за исключением случаев, когда у пациента проявляются типичные симптомы простуды). Существует два типа исследований: экспресс-анализ на антигены и посев из горла. Оба испытания проводятся на образце, взятом из задней части горла с помощью тампона на стержне. Экспресс-анализ на антигены может быть сделан в кабинете врача и занимает около 20 минут. Как правило, экспресс-анализ делают только для детей. Если результаты будут положительными, ребенка лечат от стрептококкового фарингита с помощью антибиотиков. Если результаты отрицательные, другой образец отправляется в лабораторию на посев (выращивание микроорганизмов на специальном геле для их дальнейшей идентификации). Если взрослому пациенту необходимо сдать анализ на стрептококковый фарингит, врач, как правило, берет образец только на посев, поскольку у взрослых пациентов может быть другая бактериальная инфекция, которую невозможно определить с помощью экспресс-анализа на антигены.
Как правило, в процессе осмотра врачу удается обнаружить абсцесс. Врач может диагностировать, а затем и вскрыть абсцесс, вставив в него небольшую иглу, предварительно опрыскав горло анестезирующим средством. Если гной выходит, абсцесс подтверждается, и врач удаляет максимально возможное количество гноя. Если расположение и размер абсцесса неясны, выполняется компьютерная томография (КТ) шеи.
Анализы крови на мононуклеоз или ВИЧ только в том случае, если врач подозревает у пациента одну из этих инфекций.
Лечение боли в горле
Врачи лечат специфическую причину боли в горле. Например, пациентам со стрептококковым фарингитом или другими бактериальными инфекциями назначают антибиотики.
Очень важно снять боль в горле, чтобы пациенты могли есть и пить. Ибупрофен или ацетаминофен помогают снять боль и лихорадку. Пациентам с сильной болью может потребоваться краткосрочное использование опиоидов (например, оксикодона или гидрокодона). Полоскания с теплой соленой водой и леденцы, а также спреи для горла (например, содержащие бензокаин, лидокаин или диклонин) могут временно облегчить боль, но их следует принимать только в предписанном количестве, не больше, чем положено. Пока к детям не вернулся аппетит, давайте им бульон — это хороший способ обеспечить их достаточным количеством жидкости и питательных веществ, когда глотание вызывает боль.
Ключевые моменты
В большинстве случае боль в горле вызвана вирусным тонзиллофарингитом и проходит без лечения.
Иногда боль в горле вызывают определенные бактерии (особенно стрептококки), в результате чего развивается стрептококковый фарингит.
Без специальных анализов врачу трудно определить природу (вирусную или бактериальную) тонзиллофарингита.
Абсцесс и эпиглоттит — редкие, но очень серьезные причины боли в горле.