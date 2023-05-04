Боль в горле

Необходимость определенных анализов зависит от информации, которую обнаружил врач в медицинской карте пациента, а также от результатов физикального обследования, особенно если присутствуют настораживающие признаки.

Возможно проведение следующих видов обследований:

Экспресс-анализ на стрептококк (для детей)

Посев из горла (для взрослых)

Гибкая фиброоптическая ларингоскопия

Рентген шеи

Самая главная задача для врача — определить, может ли у пациента быть эпиглоттит. Настораживающими признаками являются стридор и слюнотечение, особенно если у пациентов есть внешние признаки болезни и затруднено дыхание. В таких случаях пациентам не делают рентген. Вместо этого врач осматривает горло с помощью тонкой гибкой оптической трубки, вставленной через нос (гибкая фиброоптическая ларингоскопия). Однако у детей велик риск внезапной полной блокады дыхательных путей в процессе осмотра. Чтобы свести этот риск к минимуму, врач проводит осмотр только в операционной с современным оборудованием для дыхательных путей и в присутствии нескольких медицинских сотрудников. Взрослым пациентам, чувствующим себя удовлетворительно и не имеющим респираторных симптомов, могут сделать рентген, позволяющий увидеть отекший надгортанник, или гибкую фиброоптическую ларингоскопию, которая в данном случае проводится либо в отделении неотложной помощи, либо в кабинете у специалиста.

Несмотря на распространенное мнение, врачу сложно отличить стрептококковый фарингит от боли в горле, вызванной вирусом, опираясь только на внешние показатели. Оба заболевания сопровождаются сильным покраснением горла и белыми пятнами. Поэтому, чтобы диагностировать стрептококковый фарингит, врачи проводят специальные исследования (за исключением случаев, когда у пациента проявляются типичные симптомы простуды). Существует два типа исследований: экспресс-анализ на антигены и посев из горла. Оба испытания проводятся на образце, взятом из задней части горла с помощью тампона на стержне. Экспресс-анализ на антигены может быть сделан в кабинете врача и занимает около 20 минут. Как правило, экспресс-анализ делают только для детей. Если результаты будут положительными, ребенка лечат от стрептококкового фарингита с помощью антибиотиков. Если результаты отрицательные, другой образец отправляется в лабораторию на посев (выращивание микроорганизмов на специальном геле для их дальнейшей идентификации). Если взрослому пациенту необходимо сдать анализ на стрептококковый фарингит, врач, как правило, берет образец только на посев, поскольку у взрослых пациентов может быть другая бактериальная инфекция, которую невозможно определить с помощью экспресс-анализа на антигены.

Как правило, в процессе осмотра врачу удается обнаружить абсцесс. Врач может диагностировать, а затем и вскрыть абсцесс, вставив в него небольшую иглу, предварительно опрыскав горло анестезирующим средством. Если гной выходит, абсцесс подтверждается, и врач удаляет максимально возможное количество гноя. Если расположение и размер абсцесса неясны, выполняется компьютерная томография (КТ) шеи.

Мазок из зева Изображение

Анализы крови на мононуклеоз или ВИЧ только в том случае, если врач подозревает у пациента одну из этих инфекций.