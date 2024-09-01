Основными факторами риска возникновения рака полости рта и горла являются:

Употребление табачных изделий

Употребление алкоголя

Заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ)

Употребление табачных изделий является причиной большого количества случаев рака полости рта и горла. К употреблению табачных изделий относят курение сигарет, сигар или трубки, а также жевание табака или бетельной жвачки (смесь веществ, которая включает табак; другое название — паан) и употребление нюхательного табака. В Соединенных Штатах Америки курение сигарет (особенно более 2 пачек в день) является основным фактором риска развития рака полости рта и горла, связанным с употреблением табачных изделий. Курение сигар также может повысить риск. Курение трубки повышает риск развития рака в той части губ, которая соприкасается с мундштуком трубки. Жевательный или нюхательный табак повышает риск развития рака щек, десен и внутренней поверхности губ — в местах, где табак чаще всего контактирует со слизистыми оболочками.

Постоянное и чрезмерное потребление алкоголя также увеличивает риск развития рака полости рта и горла. Увеличение риска пропорционально количеству употребляемого алкоголя.

Наиболее высокий риск сопряжен с одновременным злоупотреблением алкоголем и табаком — он существенно выше, чем при употреблении этих веществ поодиночке. У людей, которые продолжают курить и употреблять алкоголь после того, как у них обнаружили рак полости рта и горла, риск рецидива в разы выше, чем у остального населения.

С развитием рака полости рта и горла связан вирус папилломы человека (ВПЧ) — вирус, который вызывает остроконечные кондиломы и может инфицировать рот во время орального секса. Количество случаев ВПЧ-ассоциированного рака полости рта и горла увеличивается, главным образом среди молодых людей в Северной Америке и северной Европе. Важными факторами риска являются количество половых партнеров и частота орального секса. Некоторые штаммы этого вируса предрасполагают к развитию рака горла и, в меньшей степени, рака полости рта.

Поскольку вакцинацию против ВПЧ проходят все больше людей, ожидается, что вызванный ВПЧ рак горла станет менее распространенным в будущем. Тем не менее, поскольку рак горла не развивается на протяжении многих лет, потребуются годы, чтобы это снижение стало заметным.

Пол является фактором риска. Примерно три четверти случаев рака полости рта и горла возникают у мужчин.

Как и для большинства видов рака, увеличение возраста повышает риск.

Длительное пребывание на солнце может вызвать рак губы.