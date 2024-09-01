Рак полости рта и горла

К раковым заболеваниям полости рта и горла — это раковые опухоли, которые возникают на губах, на своде, боковых стенках или дне ротовой полости, на языке, миндалинах или задней части глотки.
Раковые опухоли полости рта и горла могут выглядеть как открытые раны, наросты или как обесцвеченные области во рту.
Диагноз рак «полости рта» или «рак горла» ставится по результатам биопсии.
Визуализирующие обследования, такие как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и позитронно-эмиссионная томография, используются для того, чтобы определить размер злокачественной опухоли и насколько далеко она распространилась.
Лечение зависит от локализации, размера и степени распространения рака и может включать хирургическое вмешательство, лучевую терапию и химиотерапию.
Ожидается, что в Соединенных Штатах Америки в 2024 году будет зарегистрировано более 55 000 новых случаев рака полости рта и горла. Несмотря на то что заболеваемость раком полости рта и горла увеличивается, частота излечения также растет.
(См. также Общие сведения о раковых заболеваниях ротовой полости, носа и горла).
В ротовой полости и горле обнаружены следующие виды злокачественных опухолей:
Плоскоклеточная карцинома, что означает, что рак развивается в плоских клетках, выстилающих изнутри полость рта или горла. Вне всяких сомнений она является самым распространенным видом рака полости рта. Другие виды рака, такие как веррукозный (бородавчатый) рак, злокачественная меланома и саркома Капоши встречаются гораздо реже.
Факторы риска возникновения рака полости рта и горла
Основными факторами риска возникновения рака полости рта и горла являются:
Употребление табачных изделий
Употребление алкоголя
Заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ)
Употребление табачных изделий является причиной большого количества случаев рака полости рта и горла. К употреблению табачных изделий относят курение сигарет, сигар или трубки, а также жевание табака или бетельной жвачки (смесь веществ, которая включает табак; другое название — паан) и употребление нюхательного табака. В Соединенных Штатах Америки курение сигарет (особенно более 2 пачек в день) является основным фактором риска развития рака полости рта и горла, связанным с употреблением табачных изделий. Курение сигар также может повысить риск. Курение трубки повышает риск развития рака в той части губ, которая соприкасается с мундштуком трубки. Жевательный или нюхательный табак повышает риск развития рака щек, десен и внутренней поверхности губ — в местах, где табак чаще всего контактирует со слизистыми оболочками.
Постоянное и чрезмерное потребление алкоголя также увеличивает риск развития рака полости рта и горла. Увеличение риска пропорционально количеству употребляемого алкоголя.
Наиболее высокий риск сопряжен с одновременным злоупотреблением алкоголем и табаком — он существенно выше, чем при употреблении этих веществ поодиночке. У людей, которые продолжают курить и употреблять алкоголь после того, как у них обнаружили рак полости рта и горла, риск рецидива в разы выше, чем у остального населения.
С развитием рака полости рта и горла связан вирус папилломы человека (ВПЧ) — вирус, который вызывает остроконечные кондиломы и может инфицировать рот во время орального секса. Количество случаев ВПЧ-ассоциированного рака полости рта и горла увеличивается, главным образом среди молодых людей в Северной Америке и северной Европе. Важными факторами риска являются количество половых партнеров и частота орального секса. Некоторые штаммы этого вируса предрасполагают к развитию рака горла и, в меньшей степени, рака полости рта.
Поскольку вакцинацию против ВПЧ проходят все больше людей, ожидается, что вызванный ВПЧ рак горла станет менее распространенным в будущем. Тем не менее, поскольку рак горла не развивается на протяжении многих лет, потребуются годы, чтобы это снижение стало заметным.
Пол является фактором риска. Примерно три четверти случаев рака полости рта и горла возникают у мужчин.
Как и для большинства видов рака, увеличение возраста повышает риск.
Длительное пребывание на солнце может вызвать рак губы.
Симптомы рака полости рта и горла
Симптомы рака полости рта и горла могут несколько отличаться в зависимости от того, где находится опухоль.
Отличительной чертой рака полости рта является длительное безболезненное течение заболевания. Но, в конце концов, опухоль разрастается, и появляется боль. Как правило, боль возникает при глотании, как во время ангины. Возникают трудности при разговоре. Плоскоклеточная карцинома полости рта выглядит как открытые раны (язвы) и, как правило, разрастается в подлежащие ткани. Раны могут выглядеть как плоские или слегка приподнятые пятна красного (эритроплакия) или белого (лейкоплакия) цвета.
Раковые опухоли на губе и других частях полости рта, как правило, очень твердые и крепко спаяны с подлежащими тканями. При этом большинство доброкачественных уплотнений в этих областях свободно перемещаются. Обесцвеченные области на деснах, языке или слизистой оболочке рта также могут быть признаками рака. Если в полости рта недавно появилась область коричневого или темного цвета, это может быть меланома. На участке, где сигарета или трубка обычно прилегает к губам, развивается коричневое, плоское, напоминающее веснушку пятно (пятно курильщика).
Рак горла, как правило, вызывает боль в горле, которая усиливается при глотании, а также трудности при глотании и разговоре, и боль в ушах. Иногда первым признаком рака горла становится опухоль в области шеи.
Изображение предоставлено врачом Джонатаном А. Шипом.
Фотография предоставлена стоматологом д-ром Джонатаном А. Шипом.
Симптомы большинства типов рака полости рта и горла значительно затрудняют прием пищи, поэтому больные начинают быстро терять вес.
Диагностика рака полости рта и горла
Эндоскопическое исследование
Биопсия
Визуализирующие обследования для определения стадии
Для диагностики рака полости рта и горла во время обследования врач делает биопсию (взятие образца ткани для изучения под микроскопом) всех патологических участков, обнаруженных во время обследования. Только биопсия помогает определить, является ли патологический участок злокачественными. Если у пациента присутствуют все типичные симптомы, но при этом врачи не обнаруживают патологического новообразования в полости рта, они осматривают горло с помощью специального зеркала и/или гибкой оптоволоконной трубки (эндоскопа). В процессе этого обследования врачи делают биопсию любого патологического участка.
Если биопсия показывает рак, врачи проводят визуализирующие обследования для определения степени распространения (стадии) рака, такие как:
Комбинация позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) с КТ
Визуализирующие обследования помогают врачам определить размер и локализацию раковых опухолей, а также точно установить, распространились ли они на близлежащие структуры или лимфатические узлы в области шеи. Врачи также используют эндоскоп для осмотра полости рта и горла, чтобы увидеть рак в близлежащих структурах. Врачи проводят ларингоскопию (чтобы осмотреть гортань изнутри), бронхоскопию (чтобы осмотреть дыхательные пути изнутри) и эзофагоскопию (чтобы осмотреть пищевод изнутри).
Скрининг
Поскольку ранняя диагностика значительно повышает вероятность излечения, врачи и стоматологи должны тщательно изучать рот и горло в ходе каждого медицинского или стоматологического осмотра. Обследование должно включать область под языком, где очень трудно увидеть или почувствовать аномальное новообразование до тех пор, пока оно не стало достаточно большим.
Прогноз при раке полости рта и горла
Показатели выживаемости у людей с раком полости рта и горла отличаются в зависимости от следующих факторов:
исходное расположение опухоли;
распространилась ли опухоль, и если да, то как далеко (стадия);
причина.
Возможность выздоровления при плоскоклеточной карциноме полости рта остается высокой, если вся раковая опухоль и окружающая ее здоровая ткань удаляются до того, как рак распространился на лимфатические узлы. В среднем более 80 % людей с карциномой языка, которая не распространилась на лимфатические узлы, живут не менее 5 лет после постановки диагноза. Около 75 % людей с карциномой дна полости рта, которая не распространилась на окружающие структуры, живут не менее 5 лет после постановки диагноза. Однако, если рак распространился на лимфатические узлы, показатели пятилетней выживаемости уменьшаются. Около 90 % пациентов с карциномой нижней губы живут не менее 5 лет, при этом опухоль распространяется в редких случаях. Рак верхней губы более агрессивный и чаще распространяется на соседние ткани.
В среднем 52 % людей с раком горла живут не менее 5 лет после постановки диагноза. Частота составляет более 75 %, если причиной является вирус папилломы человека (ВПЧ), и менее 50 %, если причина другая.
Профилактика рака полости рта и горла
Отказ от чрезмерного употребления табачных изделий и алкоголя может значительно снизить риск возникновения рака полости рта и горла. Сокращение пребывания на солнце и использование солнцезащитного крема снижают риск возникновения рака губы.
Вакцины против ВПЧ прицельно действуют на некоторые штаммы ВПЧ, которые вызывают злокачественные опухоли полости рта и горла, поэтому вакцинация может предотвратить развитие некоторых из этих видов рака.
Лечение рака полости рта и горла
Хирургическое вмешательство
Лучевая терапия, иногда в сочетании с химиотерапией (химиолучевая терапия)
Основными методами лечения рака полости рта и горла остаются хирургическое вмешательство и лучевая терапия. Врачи выбирают соответствующий метод лечения в зависимости от размера и местоположения раковой опухоли.
При раке полости рта первым методом лечения, как правило, является хирургическое вмешательство. Врачи удаляют раковую опухоль, а в некоторых случаях и лимфатические узлы под нижней челюстью, позади нее и вдоль шеи. Таким образом, операция по удалению раковой опухоли полости рта может значительно изменить внешность пациента и вызвать психологическую травмы. Методы реконструктивной хирургии, применяемые во время основного хирургического вмешательства, позволяют восстановить функции и помогают вернуть пациенту нормальный внешний вид. Удаленные зубы и части челюсти могут быть заменены протезами. После обширных хирургических вмешательств может потребоваться лечение для восстановления функции речи и глотания. Если рак распространенный, лучевую терапию или химиолучевую терапию проводят после хирургического вмешательства.
Для пациентов, которым хирургическое вмешательство противопоказано, лучевая терапия является альтернативным первым методом лечения. Химиотерапия обычно не используется в качестве первоначального лечения, но рекомендуется в дополнение к лучевой терапии людям, у которых рак распространился на большое число лимфатических узлов.
При раке горла в качестве первого метода лечения врачи чаще используют хирургическое вмешательство. Новые методы позволяют врачам оперировать через рот, а не через разрез на шее. Некоторые методы предполагают использование эндоскопа для передачи лазерного луча. Другой метод предусматривает использование хирургического робота. Хирург управляет руками робота с помощью консоли и следит за ходом операции операцию через камеры, подключенные к эндоскопу, который вставлен в рот пациента.
Лучевая терапия или иногда химиолучевая терапия может быть использована либо после хирургического вмешательства, либо в качестве первого метода лечения. При раке горла, как правило, назначают лучевую терапию и добавляют химиотерапию в случае злокачественной опухоли на поздней стадии. Высокоточный метод лучевой терапии — лучевая терапия с модулированной интенсивностью (ЛТМИ) — позволяет врачам направить облучение на конкретную область, что может значительно уменьшить побочные эффекты.
Побочные эффекты лечения
Лучевая терапия полости рта и горла вызывает много побочных эффектов, включая:
разрушение слюнных желез, которое приводит к возникновению сухости во рту и способно приводить к развитию кариеса и других стоматологических заболеваний;
низкую способность челюстных костей к заживлению при стоматологических проблемах или травмах;
остеорадионекроз — потерю костной ткани и окружающих мягких тканей в облученной области;
изменения кожи, если облучается область шеи;
изменение голоса и затрудненное глотание, если облучается горло или гортань.
Из-за этих побочных эффектов все уже существующие стоматологические проблемы должны быть полностью вылечены до назначения лучевой терапии. Зубы, которые могут быть источником инфекции, удаляют и дают время для заживления лунок.
Подобным образом, соблюдение гигиены полости рта имеет особенно большое значение для людей после лучевой терапии, поскольку после воздействия радиации в случае проведения стоматологической операции, например, удаления зуба, полость рта будет плохо заживать. Гигиена включает регулярные осмотры и тщательный местный уход, в том числе ежедневные аппликации с фтором. Если человеку все же позднее нужно будет удалить зуб, используется гипербарическая оксигенотерапия, которая улучшает заживление кости и не вызывает остеорадионекроз.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями (American Cancer Society): рак полости рта и ротоглотки: общие сведения о злокачественных опухолях полости рта и горла, включая информацию о диагностике и лечении