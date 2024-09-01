Рак околоносовых пазух — это рак, возникающий в околоносовых пазухах, обычно в верхнечелюстных и решетчатых пазухах.

Рак околоносовых пазух наиболее распространен в Японии и среди представителей народа банту в Южной Африке; в Соединенных Штатах он практически не встречается. Врачи точно не знают, что именно является причиной возникновения этой разновидности рака, однако чаще всего они встречаются среди людей, которые курят табак или регулярно вдыхают определенные типы древесной и металлической пыли. Иногда в развитии этого заболевания могут сыграть роль вирус папилломы человека (ВПЧ) и вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ). Хронический синусит не относят к причинам возникновения этой разновидности рака.

(См. также Общие сведения о раковых заболеваниях ротовой полости, носа и горла).

Полость рта, носа и горла 3D модель

Расположение околоносовых пазух

Симптомы рака околоносовых пазух Симптомы рака околоносовых пазух возникают в результате давления злокачественной опухоли на близлежащие структуры. К ним относятся: боль;

ощущение заложенности носа;

двоение в глазах;

носовые кровотечения;

боль или чувство переполнения в ухе;

онемение или покалывание лица;

расшатывание верхних зубов, расположенных под пораженной пазухой. Поскольку в пазухах достаточно места для роста опухоли на ранних стадиях без сдавливания близлежащих структур, у большинства людей симптомы не развиваются до тех пор, пока опухоль не достигнет внушающих размеров.

Диагностика рака околоносовых пазух Визуализирующие исследования

Биопсия Для обнаружения опухоли и описания степени ее распространения врачи обычно проводят визуализирующие обследования (как правило, компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию). Для подтверждения рака врачи сделают биопсию, взяв образец ткани и изучив его под микроскопом. Для осмотра, проведения биопсии и, в некоторых случаях, удаления опухоли врачи используют гибкий зонд с оптической системой, который называется эндоскоп.

Прогноз при раке околоносовых пазух Чем раньше начинается лечение рака околоносовых пазух, тем лучше прогноз. Однако показатели выживаемости, как правило, низкие. В целом примерно 60 % людей с раком околоносовых пазух живут более 5 лет.

Лечение рака околоносовых пазух Хирургическое вмешательство

Лучевая терапия

Химиотерапия Врачи лечат рак околоносовых пазух с помощью комбинации хирургического вмешательства и лучевой терапии. Некоторые опухоли можно полностью удалить через нос с помощью эндоскопа. Эта хирургическая техника может сберечь непораженные части лица (например, глаз), что приводит к лучшему внешнему виду и функции после операции. Лучевая терапия назначается после операции, если опухоль может рецидивировать. Врачи могут использовать радиацию или химиотерапию в качестве первоначального лечения, когда хирургическое вмешательство при определенных опухолях будет неэффективным или слишком сложным.