Злокачественные опухоли носоглотки — это опухоли, зарождающиеся в заднем отделе носового хода от области чуть выше мягкого неба до верхней части горла.

У людей часто возникают уплотнения на шее или может возникать ощущение заложенности или боль в ушах, а также потеря слуха.

Биопсия необходима для постановки диагноза, а визуализирующие обследования позволяют определить степень распространения рака.

Лечение включает в курсы лучевой терапии и химиотерапии, а в некоторых случаях — оперативное вмешательство.

(См. также Общие сведения о раковых заболеваниях ротовой полости, носа и горла).

Носоглотка включает заднюю часть носового хода от области чуть выше мягкой части свода полости рта (мягкого неба) до верхней части горла. Преобладающим видом рака носоглотки являются плоскоклеточные карциномы. Это означает, что рак развивается в плоских клетках, выстилающих носоглотку.

Рак носоглотки может возникнуть у людей любого возраста. В то время как в Северной Америке и Западной Европе рак носоглотки встречается редко, среди выходцев из Китая (особенно из южной его части) и других стран Юго-Восточной Азии это одна из самых распространенных разновидностей рака. Также эта разновидность рака встречается чаще среди иммигрировавших в Северную Америку китайцев, чем среди остальных жителей континента. При этом рак носоглотки у детей китайских иммигрантов, рожденных в Америке, встречается реже, чем у их родителей, бабушек и дедушек.

Вирус Эпштейна-Барр, который вызывает инфекционный мононуклеоз, также играет роль в развитии злокачественной опухоли носоглотки. Не исключена и наследственная предрасположенность. Кроме того, риск развития рака носоглотки выше у детей и молодых людей, которые едят много соленой рыбы и консервированных продуктов, содержащих нитраты.

Размещение носоглотки

Полость рта, носа и горла 3D модель

Симптомы рака носоглотки Чаще всего рак носоглотки сначала распространяется на лимфатические узлы шеи, приводя к образованию уплотнений на шее до появления других симптомов. В некоторых случаях постоянная заложенность носа или закупорка евстахиевой трубы (маленькой трубки, которая соединяет среднее ухо с дыхательными путями в задней части носа) вначале может вызывать ощущение заложенности или боль в ушах и потерю слуха, зачастую только в одном ухе. Если евстахиева труба заблокирована, в среднем ухе может накапливаться жидкость. У больного также может возникать боль в ухе, опухает лицо, появляются гнойные или кровянистые выделения из носа, увеличиваются лимфатические узлы, возникают носовые кровотечения. В некоторых случаях возникает паралич части мышц лица.

Диагностика рака носоглотки Эндоскопическое исследование

Биопсия

Визуализирующие исследования Для диагностики рака носоглотки сначала врач осматривает носоглотку с помощью специального зеркала или гибкого зонда с оптической системой (эндоскопа). Если обнаружена опухоль, врач делает биопсию (берет кусочек ткани для исследования под микроскопом) опухоли. Чтобы оценить степень распространения рака, делают компьютерную томографию (КТ) основания черепа и магнитно-резонансную томографию (МРТ) головы, носоглотки и основания черепа. Чтобы оценить степень распространения рака и проверить расположенные в области шеи лимфатические узлы, часто делают позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ).

Прогноз при раке носоглотки Раннее начало лечения значительно улучшает прогноз рака носоглотки. У 80 % больных раком на ранней стадии благоприятный прогноз и выживаемость не менее 5 лет после постановки диагноза. Пятилетняя выживаемость после постановки диагноза у больных с IV стадией рака составляет менее 50 %.

Лечение рака носоглотки Лучевая терапия

Химиотерапия

Иногда хирургическое вмешательство При раке носоглотки назначают курсы лучевой терапии и химиотерапии, поскольку опухоли в носоглотке очень трудно удалить хирургическим путем. Если опухоль рецидивирует, лучевая терапия проводится повторно, или, в очень ограниченных случаях, опухоль могут попытаться удалить хирургическим путем. Однако это очень сложная операция, поскольку она, как правило, включает удаление части основания черепа. Это хирургическое вмешательство иногда проводят через нос с помощью эндоскопа. В ряде случаев этот подход настолько же эффективен, что и более инвазивное хирургическое вмешательство, и является причиной меньшего числа осложнений.