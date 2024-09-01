Рак гортани — это рак, зародившийся в гортани, также известной как голосовой аппарат.

Симптомами этого заболевания являются сиплый голос, опухоль в области шеи, затрудненное дыхание или глотание.

Для постановки диагноза требуется биопсия.

Прогноз зависит от стадии развития рака.

Лечение, как правило, включает хирургическое вмешательство и/или курс лучевой терапии, однако в некоторых случаях также назначают курс химиотерапии.

(См. также Общие сведения о раковых заболеваниях ротовой полости, носа и горла).

Гортань — это голосовой аппарат, который включает самую верхнюю часть дыхательного горла (трахеи) и голосовые связки.

Расположение гортани

Полость рта, носа и горла 3D модель

Преобладающим видом рака гортани являются плоскоклеточные карциномы. Это означает, что рак развивается в плоских клетках, выстилающих гортань.

Рак гортани — распространенный вид злокачественных опухолей в области головы и шеи. При этом рак гортани чаще встречается среди мужчин, чем среди женщин. Возраст большинства пациентов с раком гортани составляет 60 лет и более. Курение является наиболее важным фактором риска — более 95 % больных курят. Чрезмерное употребление алкоголя также повышает риск возникновения заболевания. Число людей, у которых развивается рак гортани, постепенно сокращается. Скорее всего, это связано с изменением отношения к курению.

По сравнению с раком других отделов гортани, рак голосовых связок, как правило, раньше приводит к появлению симптомов, меньше распространяется и чаще поддается лечению.

Знаете ли Вы, что...

Симптомы рака гортани Рак гортани обычно возникает на голосовых связках и быстро вызывает охриплость голоса. Если осиплость не проходит в течение 2–3 недель, необходимо обратиться к врачу. Злокачественные опухоли, возникающие в других частях гортани, развиваются более медленно и вначале вызывают не охриплость голоса, а такие симптомы, как: потеря веса;

боль в горле;

боль в ухе;

затрудненное глотание или дыхание. Однако в некоторых случаях первым симптомом становится опухоль в области шеи, которая появляется в результате распространения рака (метастазирования) в лимфатический узел.

Прогноз при раке гортани Чем больше раковая опухоль гортани и чем дальше она распространилась, тем хуже прогноз. Если опухоль также затронула мышцы, кости или хрящи, шансы на выздоровление уменьшаются. Показателя выживаемости 5 лет достигают примерно 85–95 % пациентов с раковыми опухолями голосовых связок небольшого размера, которые не распространились на другие области (не метастазировали), и менее 48 % пациентов с раковыми опухолями гортани, распространившимися на регионарные лимфатические узлы. У пациентов с раковыми опухолями, которые распространились дальше ближайших лимфатических узлов, вероятность прожить дольше 5 лет составляет около 35 %.

Лечение рака гортани Хирургическое вмешательство

Лучевая терапия

Химиотерапия Лечение рака гортани зависит от стадии и точного местоположения рака. Лечение рака на ранней стадии На ранней стадии рака врачи могут удалить опухоль хирургическим путем или назначить курс лучевой терапии. Если раковая опухоль поразила голосовые связки, с точки зрения врачей лучевая терапия предпочтительнее оперативного вмешательства, поскольку она помогает сохранить нормальный голос. Однако если рак гортани в очень ранней стадии, врачи, вместо лучевой терапии, могут отдать предпочтение микрохирургии, поскольку она может быть так же эффективна и, в отличие от облучения, может быть полностью завершена за одну процедуру. При микрохирургии используется ларингоскоп (гибкий зонд с оптической системой) с прикрепленными к нему инструментами или источником высокоэнергетического пучка света (лазерного луча). В отличие от традиционного хирургического вмешательства с использованием скальпеля, которое может нарушить голос человека, микрохирургия вызывает меньше проблем с глотанием и речью. Лечение злокачественной опухоли на средней стадии При более крупных опухолях гортани, которые могли незначительно распространиться на близлежащие ткани, врачи вместо хирургического вмешательства могут использовать лучевую терапию в сочетании с химиотерапией. Эта комбинация может быть столь же эффективной, оказывая в то же время меньшее влияние на голос пациента. Тем не менее, все еще может потребоваться хирургическое вмешательство, чтобы удалить опухоль, которая осталась после химиолучевой терапии. Лечение злокачественной опухоли на поздней стадии Если рак гортани распространился на кость или хрящ, врачи обычно предпочитают использовать хирургическое вмешательство для удаления части или всей гортани и голосовых связок (так называемая «частичная» или «полная ларингэктомия»), за которым следует курс лучевой терапии и, в некоторых случаях, химиотерапии. На очень поздних стадиях рака, когда оперативное вмешательство или курс лучевой терапии уже не могут помочь, назначают курс химиотерапии. В таких случаях химиотерапии может уменьшить боль и размер опухоли, но вряд ли поможет одолеть ее. Побочные эффекты лечения И хирургические, и нехирургические методы лечения почти всегда имеют значительные побочные эффекты. Радиация может вызывать реакцию со стороны кожи (появляются воспаление, зуд, выпадают волосы), появление рубцов, потерю чувства вкуса, сухость во рту, а в некоторых случаях — разрушение здоровых тканей. Если воздействию радиации будут подвергаться зубы, перед проведением лучевой терапии необходимо вылечить или удалить все больные зубы, потому что радиация значительно снижает эффективность любого последующего стоматологического лечения и увеличивает риск возникновения серьезных инфекций челюстных костей. Химиотерапия вызывает различные побочные эффекты в зависимости от используемого лекарственного препарата. Эти побочные эффекты могут включать тошноту, рвоту, потерю слуха и развитие инфекций. Хирургическое вмешательство, другие виды лечения, а также сама опухоль могут нарушать глотание и речь. В таких случаях необходима реабилитация. Существует ряд методов, которые позволяют людям без голосовых связок говорить, при этом качество речи остается удовлетворительным. В зависимости от того, какие именно ткани поражены, может быть проведена реконструктивная хирургия. Речь без голосовых связок