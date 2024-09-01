Общие сведения о раковых заболеваниях ротовой полости, носа и горла

Ежегодно рак ротовой полости, носа и горла обнаруживают более чем у 70 000 людей в Соединенных Штатах Америки. Эти злокачественные опухоли чаще встречаются среди мужчин, потому что количество курящих мужчин по-прежнему превышает количество курящих женщин, а также потому, что инфекция полости рта, вызванная вирусом папилломы человека (ВПЧ), чаще встречается у мужчин. Возраст большинства заболевших составляет от 50 до 70 лет. Тем не менее, злокачественные опухоли, вызванные ВПЧ, которыми в первую очередь являются раковые заболевания ротоглотки, возникают чаще у молодых людей.

Раковые заболевания полости рта, носа и горла обладают целым рядом сходств, поэтому лечением таких заболеваний занимаются, как правило, сразу несколько врачей. Среди сходств — структура опухоли (типа рака) и причины возникновения. Более чем в 90 % случаев рак полости рта, носа и горла представляет собой плоскоклеточную карциному. Это означает, что рак развивается в плоских клетках, выстилающих внутреннюю поверхность рта, носа или горла. Большинство людей, страдающих раковыми заболеваниями полости рта, носа и горла, курят и/или употребляют алкоголь. Еще одной причиной возникновения некоторых разновидностей этих раковых опухолей является вирусная инфекция. ВПЧ может вызвать рак полости рта и горла, а вирус Эпштейна-Барр — рак носоглотки.

Анатомия носа и горла

Полость рта, носа и горла 3D модель

Самими распространенными местами развития раковых заболеваний ротовой полости, носа и горла являются:

голосовой аппарат (гортань);

полость рта (включая язык, дно полости рта и твердую часть свода полости рта [твердое небо]);

средняя часть горла (которая также называется ротоглоткой и включает заднюю стенку полости рта, корень языка, небные миндалины и мягкую часть свода полости рта [мягкое небо]).

К менее распространенным местам развития этих злокачественных опухолей относятся:

Информация по опухолям щитовидной железы и кожи представлена в разделах Рак щитовидной железы и Рак кожи. Более подробная информация об онкологических заболеваниях, поражающих кости, в том числе челюстные кости (остеосаркома, злокачественные гигантоклеточные опухоли, множественная миелома и метастатические опухоли) представлена в разделе Первичные злокачественные опухоли костей.

Симптомы раковых заболеваний ротовой полости, носа и горла Симптомы варьируются в зависимости от местоположения рака. В число симптомов, общих для раковых заболеваний ротовой полости, носа и горла, входят: Осиплость голоса

Уплотнение на шее

Болезненная открытая язва или наросты во полости рта

Затруднения при глотании и, как следствие, потеря веса Иногда ранними симптомами могут быть красные или белые пятна (эритроплакия или лейкоплакия) в полости рта.

Диагностика раковых заболеваний ротовой полости, носа и горла Обследование, проводимое врачом или стоматологом

Эндоскопическое исследование

Биопсия

Визуализирующие обследования для определения стадии заболевания (так называемое стадирование) Некоторые виды злокачественных опухолей полости рта на ранних стадиях не имеют никаких симптомов. Однако они могут быть обнаружены врачом или стоматологом во время профилактического осмотра полости рта. Если у человека присутствуют симптомы, врач может использовать гибкий зонд с оптической системой, который называется «эндоскоп», чтобы осмотреть более глубокие отделы полости рта, носа и горла. Диагноз ставится по результатам исследования образца ткани (этот процесс называется «биопсия»), полученного из патологического участка. Врач извлекает небольшое количество ткани, вводя в опухоль иглу, или вырезает небольшой кусочек с помощью скальпеля.

Анализы по определению стадии Прежде чем врачи смогут выбрать наилучшую форму лечения рака полости рта, носа или горла у человека, они проводят эти исследования для определения стадии опухоли, чтобы установить, насколько распространилась опухоль, учитывая размер опухоли, инвазию в близлежащие ткани и отдаленное распространение (метастазы). Стадия рака полости рта, носа и горла определяется в зависимости от размера, расположения и инвазивности исходной опухоли, количества и размера метастазов в лимфатические узлы в области шеи, а также от наличия метастазов в отдаленных частях тела. Первая (I) стадия рака — наименьшая степень распространения заболевания, четвертая (IV) стадия рака — наибольшая степень распространения. Исследования для определения стадии раковых заболеваний полости рта, носа и горла включают, как правило, компьютерную томографию (КТ) и/или магнитно-резонансную томографию (МРТ), а в некоторых случаях — позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ). Для рака ротоглотки также учитывается статус инфицирования человека ВПЧ.

Прогноз при раковых заболеваниях ротовой полости, носа и горла Исход раковых заболеваний ротовой полости, носа и горла в значительной степени зависит от типа, местоположения, причины и стадии рака. Как правило, результаты лечения лучше, когда рак диагностируется и лечится до того, как он распространился. Если злокачественная опухоль полости рта и горла вызвана ВПЧ, прогноз лучше, чем если причиной является употребление табака или алкоголя.

Профилактика раковых заболеваний ротовой полости, носа и горла Пациенту особенно важно устранить факторы риска раковых заболеваний ротовой полости, носа и горла — отказаться от табака (бросить курить или жевать табак) и ограничить употребление алкоголя. Устранение факторов риска также помогает предотвратить рецидивы заболевания у пациентов, преодолевших рак. Вакцины против ВПЧ прицельно действуют на некоторые штаммы ВПЧ, которые вызывают злокачественные опухоли полости рта и горла, поэтому вакцинация может предотвратить развитие некоторых из этих видов рака.