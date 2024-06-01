Лечение тугоухости

Многие причины потери слуха не поддаются лечению. В таких случаях лечение сводится к максимально возможной компенсации потери слуха. Многие пациенты, страдающие умеренной или тяжелой тугоухостью, используют слуховые препараты. Пациентам, страдающим тяжелой или глубокой степенью тугоухости, помогает кохлеарный имплантат.
Слуховые аппараты
Усиление звука с помощью слуховых аппаратов помогает людям, страдающим кондуктивной или нейросенсорной тугоухостью. К сожалению, слуховые аппараты не могут восстановить слух до уровня здорового человека. Однако слуховой аппарат помогает значительно улучшить способность человека общаться и наслаждаться звуками.
Многие люди не хотят носить слуховой аппарат из-за его цены, некомфортности и, в некоторых случаях, из-за распространенных в обществе стереотипов и предрассудков. Врач должен обсудить этот вопрос с пациентом и направить его к аудиологу, где ему представят все доступные модели слуховых аппаратов. Слуховые аппараты также доступны без рецепта по сниженной стоимости. Тем не менее, безрецептурные слуховые аппараты предназначены только для людей с потерей слуха от легкой до умеренной степени, а аудиологи не могут адаптировать их в соответствии с характером потери слуха и ушным каналом. Для некоторых пожилых людей, страдающих артритом или неврологическими расстройствами, особую трудность представляет работа с мелкими деталями слухового аппарата. Таким пациентам предоставляют слуховой аппарат большего размера.
Слуховые аппараты: усиление звука
Заушный слуховой аппарат — самый эффективный, но наименее привлекательный тип слухового аппарата. Внутриушной слуховой аппарат — лучший выбор для пациентов, страдающих тяжелой степенью тугоухости. Его легко регулировать, однако могут возникнуть определенные трудности при использовании телефона. Внутрипроходный слуховой подходит для людей с потерей слуха от легкой до умеренной степени. Этот слуховой аппарат относительно незаметен. Внутрипроходный слуховой аппарат глубокого погружения подходит для людей с потерей слуха от легкой до умеренной степени. Такие аппараты обеспечивают хорошее качество звука, они практически незаметны и не доставляют неудобств при использовании телефона. Из уха их можно вытащить, потянув за специальную леску. Однако это самый дорогой тип слухового аппарата, и его сложнее всего настраивать.
У всех слуховых аппаратов есть микрофон, через который поступает звук, усилитель, который позволяет увеличить громкость звука (работает на батарейках), и устройство передачи звука непосредственно человеку. Большинство слуховых аппаратов передают звуки через небольшой динамик, помещенный в ушной канал. Другие слуховые аппараты, требующие хирургической имплантации, передают звук прямо к костям среднего уха (косточкам) или черепа.
Слуховые аппараты различаются по размеру компонентов и по месту ношения. Как правило, слуховые аппараты с более высокими показателями разборчивости и громкости более заметны, однако их легче настраивать, и они предлагают целый ряд дополнительных преимуществ. Более крупные слуховые аппараты часто обладают набором дополнительных функций, которых нет в аппаратах меньшего размера.
Слуховые аппараты имеют различные технические характеристики, которые подбираются в зависимости от конкретного типа тугоухости. Например, пациентам, у которых нарушено восприятие преимущественно высоких частот, недостаточно просто усилить звук: неразборчивая речь, которую они слышат, просто станет громче. Слуховые аппараты, которые избирательно усиливают высокие частоты, могут заметно улучшить качество распознавания речи. У других звуковых аппаратов на ушном вкладыше находится отверстие, которое облегчает прохождение звуковых волн высокой частоты в ухо.
Во многих слуховых аппаратах применяется технология цифровой обработки звука с несколькими проходами настройки, что позволяет усилить звук с учетом конкретного типа тугоухости. Пациентам, которые не переносят громкие звуки, могут потребоваться слуховые аппараты со специальной электронной схемой, которая держит максимальную громкость звука на приемлемом уровне.
Пользование телефоном может вызывать трудности у людей со слуховым аппаратом. Большинство слуховых аппаратов начинают издавать свистящие звуки, когда телефон подносят к уху. Некоторые аппараты снабжены телефонной катушкой. В таких устройствах, рассчитанных на подключение телефонной катушки, передвинув переключатель (в новых моделях это происходит автоматически), можно отключить микрофон, и телефонная катушка с помощью электромагнитных волн свяжется с магнитом в телефоне. Связь с телефонами и другими устройствами продолжает улучшаться с использованием Bluetooth и других технологий. Слуховые аппараты с дополнительными функциями, как правило, стоят дороже, но зачастую они становятся единственной возможностью восстановить слух с учетом индивидуальных потребностей.
Кохлеарные имплантаты
Большинству людей с тяжелой или полной глухотой, которые не слышат звуки и не понимают слов даже с помощью слухового аппарата, помогает установка кохлеарного имплантата. Кохлеарные имплантаты подают электрические сигналы непосредственно в слуховой нерв с помощью нескольких электродов, вставленных в улитку (структура внутреннего уха, в которой расположен слуховой нерв).
Кохлеарный имплантат может быть полезен в случаях, когда человек, пользующийся слуховым аппаратом, не понимает больше половины слов в предложениях. Внешний микрофон и процессор улавливают звуковые сигналы и преобразуют их в электрические импульсы. Эти импульсы с помощью электромагнитных волн передаются внешней катушкой через кожу к внутренней катушке, которая подключается к электродам. Электроды стимулируют слуховой нерв.
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Кохлеарный имплантат передает звуки не так хорошо, как здоровая улитка, но может существенно помочь людям с потерей слуха. Как минимум, он помогает людям читать по губам. Большинство людей с имплантатами могут различать слова, не читая по губам, а также пользоваться телефоном.
Кохлеарный имплантат дает возможность людям с полной потерей слуха слышать и различать окружающие и предупредительные сигналы (например, звонок в дверь, телефонный звонок или сигнализацию). Он помогает им модулировать свой собственный голос, делая их речь более понятной для окружающих. Кохлеарный имплантат более эффективен, если потеря слуха произошла недавно или если пациент ранее пользовался слуховым аппаратом.
Стволомозговые имплантаты
Пациенты, у которых слуховые нервы были уничтожены, например, в результате перелома основания черепа (височной кости), который произошел с двух сторон, или по причине нейрофиброматоза, а также дети, рожденные без слухового нерва, не могут восстановить слух с помощью слуховых аппаратов или кохлеарных имплантатов. Тем не менее, слух можно частично восстановить, имплантировав электроды в части мозга, ответственные за слух (ствол мозга). Как и в кохлеарном имплантате, электроды подключены к двум устройствам: одно улавливает звук, а другое преобразует его.
Другие способы справиться с потерей слуха
Для людей, страдающих тяжелой потерей слуха, доступны различные вспомогательные устройства, например:
С помощью систем световой сигнализации люди могут узнать, звонит ли кто-то в дверь или плачет ли ребенок.
Специальные звуковые системы, которые можно использовать в театре, церкви или в других общественных местах, где нет перебивающего шума.
Многие телевизионные программы, которые идут с кодированными субтитрами, при которых диалоги отображаются в текстовом формате.
Устройства телефонной связи, которые предоставляют письменную версию беседы.
Чтение по губам — важнейший навык для людей, страдающих пониженным слухом. Он особенно важен для людей, которые могут слышать, однако у них есть проблемы с различением звуков, связанные, как правило, с возрастной потерей слуха. Наблюдая за положением губ говорящего, они могут распознать произносимые согласные звуки. Поскольку люди, у которых нарушено восприятие высоких частот, неспособны различать согласные звуки, чтение по губам может значительно улучшить качество восприятия чужой речи.
Технику чтения по губам, а также другие стратегии преодоления потери слуха иногда преподают специалисты по вопросам слуха в рамках специальной программы, называемой «слуховая реабилитация». Помимо техники чтения по губам пациентов учат контролировать свою среду прослушивания, научившись предвидеть сложные ситуация общения, изменять их или предотвращать их появление. Например, в начале телефонного разговора предупредить, что у них есть определенные трудности со слухом. Непосредственно во время разговора можно попросить собеседника не отворачиваться. Людям с потерей слуха, которые питаются в ресторане, можно порекомендовать:
посещать ресторан в часы затишья, когда там более спокойно;
попросить посадить их за столик в огороженной мягкой зоне, которая блокирует часть посторонних звуков;
попросить официанта не просто вслух перечислить блюда дня, но записать их.
Люди, страдающие глубокой потерей слуха, часто общаются с помощью языка жестов. В Соединенных Штатах самым распространенным жестовым языком признан амслен, или американский жестовый язык (American Sign Language, ASL). К другим языкам жестов относятся системы Signed English, Signing Exact English и жестовое артикулирование (Cued Speech). Согласно оценкам, по всему миру существует более 300 уникальных языков жестов, при этом разные страны, культуры и деревни обладают своими собственными уникальными формами этого языка.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный институт глухоты и других коммуникативных расстройств: информация о потере слуха и других коммуникативных расстройствах, охватывающая функции слуха, равновесия, вкуса, запахов, голоса, речи и языка