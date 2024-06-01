Лечение тугоухости

Усиление звука с помощью слуховых аппаратов помогает людям, страдающим кондуктивной или нейросенсорной тугоухостью. К сожалению, слуховые аппараты не могут восстановить слух до уровня здорового человека. Однако слуховой аппарат помогает значительно улучшить способность человека общаться и наслаждаться звуками.

Многие люди не хотят носить слуховой аппарат из-за его цены, некомфортности и, в некоторых случаях, из-за распространенных в обществе стереотипов и предрассудков. Врач должен обсудить этот вопрос с пациентом и направить его к аудиологу, где ему представят все доступные модели слуховых аппаратов. Слуховые аппараты также доступны без рецепта по сниженной стоимости. Тем не менее, безрецептурные слуховые аппараты предназначены только для людей с потерей слуха от легкой до умеренной степени, а аудиологи не могут адаптировать их в соответствии с характером потери слуха и ушным каналом. Для некоторых пожилых людей, страдающих артритом или неврологическими расстройствами, особую трудность представляет работа с мелкими деталями слухового аппарата. Таким пациентам предоставляют слуховой аппарат большего размера.

Слуховые аппараты: усиление звука

У всех слуховых аппаратов есть микрофон, через который поступает звук, усилитель, который позволяет увеличить громкость звука (работает на батарейках), и устройство передачи звука непосредственно человеку. Большинство слуховых аппаратов передают звуки через небольшой динамик, помещенный в ушной канал. Другие слуховые аппараты, требующие хирургической имплантации, передают звук прямо к костям среднего уха (косточкам) или черепа.

Слуховые аппараты различаются по размеру компонентов и по месту ношения. Как правило, слуховые аппараты с более высокими показателями разборчивости и громкости более заметны, однако их легче настраивать, и они предлагают целый ряд дополнительных преимуществ. Более крупные слуховые аппараты часто обладают набором дополнительных функций, которых нет в аппаратах меньшего размера.

Слуховые аппараты имеют различные технические характеристики, которые подбираются в зависимости от конкретного типа тугоухости. Например, пациентам, у которых нарушено восприятие преимущественно высоких частот, недостаточно просто усилить звук: неразборчивая речь, которую они слышат, просто станет громче. Слуховые аппараты, которые избирательно усиливают высокие частоты, могут заметно улучшить качество распознавания речи. У других звуковых аппаратов на ушном вкладыше находится отверстие, которое облегчает прохождение звуковых волн высокой частоты в ухо.

Во многих слуховых аппаратах применяется технология цифровой обработки звука с несколькими проходами настройки, что позволяет усилить звук с учетом конкретного типа тугоухости. Пациентам, которые не переносят громкие звуки, могут потребоваться слуховые аппараты со специальной электронной схемой, которая держит максимальную громкость звука на приемлемом уровне.

Пользование телефоном может вызывать трудности у людей со слуховым аппаратом. Большинство слуховых аппаратов начинают издавать свистящие звуки, когда телефон подносят к уху. Некоторые аппараты снабжены телефонной катушкой. В таких устройствах, рассчитанных на подключение телефонной катушки, передвинув переключатель (в новых моделях это происходит автоматически), можно отключить микрофон, и телефонная катушка с помощью электромагнитных волн свяжется с магнитом в телефоне. Связь с телефонами и другими устройствами продолжает улучшаться с использованием Bluetooth и других технологий. Слуховые аппараты с дополнительными функциями, как правило, стоят дороже, но зачастую они становятся единственной возможностью восстановить слух с учетом индивидуальных потребностей.