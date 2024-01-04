Средний отит (хронический гнойный)

Хронический гнойный средний отит — это существующая продолжительное время перфорация барабанной перепонки с постоянными выделениями.

Причинами хронического гнойного среднего отита являются острый средний отит и закупорка евстахиевой трубы.

Обострение может произойти после простуды, инфекции уха или после попадания в среднее ухо воды.

У больных обычно отмечается потеря слуха и постоянные выделения из уха.

Врач прочищает ушной канал и назначает ушные капли.

В тяжелых случаях могут применяться антибиотики и проводится хирургическое вмешательство.

Обычно причиной хронического гнойного среднего отита являются острый средний отит, закупорка евстахиевой трубы (которая соединяет среднее ухо и заднюю часть носа), травма уха, химические ожоги или поражение ударной волной.

Хронический гнойный средний отит может обостряться после инфекций носа и горла, таких, как простуда, или в результате попадания воды в среднее ухо через отверстие (перфорацию) во время купания или плавания. Обычно обострения приводят к безболезненному выделению из уха гноя, который имеет чрезвычайно неприятный запах. Постоянные обострения болезни могут приводить к формированию выступающих наростов, так называемых полипов, которые исходят из среднего уха через отверстие в ушной канал. Постоянная инфекция также может разрушить части слуховых косточек (мелких косточек, расположенных в среднем ухе, которые соединяют барабанную перепонку и внутреннее ухо и проводят звук от внешнего уха к внутреннему уху), вызывая кондуктивную тугоухость (потеря слуха, возникающая при наличии механического препятствия, при котором затруднено проведение звуковых волн к сенсорным структурам внутреннего уха). Часто хронический гнойный средний отит протекает безболезненно.

Нормальная барабанная перепонка Изображение CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Холестеатома Изображение ПРОФЕССОР ТОНИ РАЙТ (TONY WRIGHT), INSTITUTE OF LARYNGOLOGY OTOLOGY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

У некоторых пациентов, страдающих хроническим гнойным средним отитом, в среднем ухе развивается холестеатома. Холестеатома — это доброкачественный рост белого, похожего на кожу материала. У людей с холестеатомой может наблюдаться повышенная температура, системное головокружение и/или боль в ухе. Холестеатома, которая разрушает кость, значительно увеличивает риск возникновения серьезных осложнений, например, инфекции внутреннего уха, паралича лицевого нерва и абсцессов головного мозга.

Диагностика хронического гнойного среднего отита Обследование врачом; Врач диагностирует хронический гнойный средний отит, если отверстия в центре или по краям барабанной перепонки заполнены гноем или подобным коже материалом, который часто выделяется наружу. Для идентификации бактерий, вызывающих инфекцию, врачи берут образцы выделений из уха. Если врачи подозревают наличие у человека холестеатомы, они могут выполнить компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографии (МРТ). У людей с персистирующей или рецидивирующей грануляционной тканью (новая ткань, которая растет на заживающей поверхности барабанной перепонки) врачи могут провести биопсию для выявления опухолей.