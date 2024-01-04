Средний отит (серозный)

Активное наблюдение

Мероприятия по увеличению давления в ухе

Иногда введение в ухо дренажных трубок

Однако состояние большинства больных с секреторным средним отитом вскоре начинает улучшаться даже без лечения. Противоотечные препараты и антибиотики не помогают.

Людям с заложенностью носа, вызванной аллергическими реакциями, можно назначать антигистаминные препараты внутрь и/или кортикостероид в форме назального спрея.

Низкое давление в среднем ухе может быть временно увеличено, если продуть воздух через закупорку в евстахиевой трубе. Могут использоваться следующие методы.

Пациентам рекомендуют попытаться выдохнуть, держа рот закрытым, а ноздри зажатыми (так называемый прием Вальсальвы).

Пациентов просят осторожно зажать нос и сглотнуть. Этот прием можно повторять несколько раз в течение дня, чтобы воздух попал в среднее ухо.

Врач может использовать специальный шприц (для продувания среднего уха) для нагнетания воздуха в одну ноздрю пациента, затем закрывает вторую ноздрю, при этом пациент сглатывает. Эта техника (которая носит название «продувание по Политцеру») нагнетает воздух в евстахиеву трубу и среднее ухо.

Если симптомы становятся хроническими (продолжительностью более 1–3 месяцев), врач может провести миринготомию. В ходе этой процедуры выполняется разрез в барабанной перепонке, чтобы обеспечить отток жидкости из среднего уха. Чтобы дренировать жидкость и позволить воздуху поступать в среднее ухо, в это отверстие вставляется крошечная дренажная трубка (тимпаностомическая трубка — см. рисунок Миринготомия). Также может возникнуть необходимость удаления у ребенка аденоидов (аденоидэктомия). Детям младшего возраста с длительной потерей слуха вследствие продолжительного секреторного среднего отита может потребоваться соответствующее лечение, чтобы гарантировать, что их языковые навыки развиваются нормально.

Миринготомия: Лечение секреторного среднего отита

ушные трубки. Видео

Людям, страдающим аллергическими реакциями, следует постараться удалить известные аллергены из своего окружения. Врачи могут порекомендовать аллерген-специфическую иммунотерапию, которая как бы учит иммунную систему человека не реагировать на аллерген.

Людям с секреторным средним отитом следует избегать или отложить занятия подводным плаванием с аквалангом и путешествия самолетом, поскольку изменение внешнего давления может вызвать боль и повреждение (баротравму). Если нельзя избежать путешествий самолетом, то маленьким детям с этим заболеванием может помочь жевание пищи или питье (например, из бутылки). Дети более старшего возраста и взрослые могут уравнять давление в среднем ухе и избавиться от дискомфорта с помощью несложных действий. Если давление наружного воздуха уменьшается (например, при взлете самолета), можно попытаться дышать с открытым ртом, зевать, жевать жевательную резинку или постоянно совершать глотательные движения. Если давление наружного воздуха растет, например, при посадке самолета или во время глубоководного погружения, следует зажать нос пальцами, закрыть рот и начать осторожно выдувать воздух через нос (прием Вальсальвы). Этот прием помогает протолкнуть воздух через заблокированную евстахиеву трубу.