Средний отит (серозный)

Секреторный средний отит — скопление жидкости в среднем ухе.
Секреторный средний отит возникает в результате недолеченного острого среднего отита или аллергических реакций, при которых блокируется евстахиева труба.
У больных возникает чувство заложенности в пораженном ухе, а также временно пропадает слух.
Чтобы поставить диагноз, врач тщательно осматривает ухо. Часто проводится тимпанометрия.
Возможно, врачу потребуется сделать отверстие в барабанной перепонке, чтобы обеспечить отток жидкости.
Серозный средний отит может развиться из недолеченного острого среднего отита или в результате закупорки евстахиевой трубы, которая соединяет среднее ухо и заднюю часть носа. Частыми причинами закупорки евстахиевой трубы являются аллергические реакции и увеличенные аденоиды. В редких случаях причиной закупорки являются опухоли. Серозный средний отит может возникать в любом возрасте, но часто развивается после острого среднего отита у детей (см. Секреторный средний отит у детей), и его продолжительность может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев.
В норме давление в среднем ухе выравнивается 3 или 4 раза в минуту — каждый раз, когда во время глотания открывается евстахиева труба. Если евстахиева труба заблокирована, давление в среднем ухе постепенно понижается, поскольку кислород поглощается в кровоток из среднего уха. По мере уменьшения давления в среднем ухе может накапливаться жидкость, снижая способность барабанной перепонки двигаться.
Симптомы серозного среднего отита
CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY
ТОНИ РАЙТ (TONY WRIGHT), INSTITUTE OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Как правило, жидкость в среднем ухе содержит некоторые бактерии, однако симптомы активного заражения (например, покраснение, боль и гной) появляются редко. Боль в ухе встречается редко. У больных возникает ощущение заложенности в пораженном ухе, а во время глотания может появляться стреляющий звук или потрескивание. Довольно часто возникает незначительная потеря слуха.
Диагностика серозного среднего отита
Обследование врачом;
Чтобы поставить диагноз, врач тщательно осматривает ухо. Врачи используют отоскоп (портативный источник света) со специальным устройством, которое проверяет подвижность барабанной перепонки с помощью воздуха. Если в среднем ухе присутствует жидкость или в барабанной перепонке есть отверстие, то барабанная перепонка теряет нормальную подвижность.
Наличие жидкости в среднем ухе помогает определить тимпанометрия. Врачи обследуют носовой проход и верхний отдел глотки у взрослых и подростков на предмет опухолей.
Лечение серозного среднего отита
Активное наблюдение
Мероприятия по увеличению давления в ухе
Иногда введение в ухо дренажных трубок
Однако состояние большинства больных с секреторным средним отитом вскоре начинает улучшаться даже без лечения. Противоотечные препараты и антибиотики не помогают.
Людям с заложенностью носа, вызванной аллергическими реакциями, можно назначать антигистаминные препараты внутрь и/или кортикостероид в форме назального спрея.
Низкое давление в среднем ухе может быть временно увеличено, если продуть воздух через закупорку в евстахиевой трубе. Могут использоваться следующие методы.
Пациентам рекомендуют попытаться выдохнуть, держа рот закрытым, а ноздри зажатыми (так называемый прием Вальсальвы).
Пациентов просят осторожно зажать нос и сглотнуть. Этот прием можно повторять несколько раз в течение дня, чтобы воздух попал в среднее ухо.
Врач может использовать специальный шприц (для продувания среднего уха) для нагнетания воздуха в одну ноздрю пациента, затем закрывает вторую ноздрю, при этом пациент сглатывает. Эта техника (которая носит название «продувание по Политцеру») нагнетает воздух в евстахиеву трубу и среднее ухо.
Если симптомы становятся хроническими (продолжительностью более 1–3 месяцев), врач может провести миринготомию. В ходе этой процедуры выполняется разрез в барабанной перепонке, чтобы обеспечить отток жидкости из среднего уха. Чтобы дренировать жидкость и позволить воздуху поступать в среднее ухо, в это отверстие вставляется крошечная дренажная трубка (тимпаностомическая трубка — см. рисунок Миринготомия). Также может возникнуть необходимость удаления у ребенка аденоидов (аденоидэктомия). Детям младшего возраста с длительной потерей слуха вследствие продолжительного секреторного среднего отита может потребоваться соответствующее лечение, чтобы гарантировать, что их языковые навыки развиваются нормально.
Миринготомия: Лечение секреторного среднего отита
При миринготомии врачи делают небольшое отверстие в барабанной перепонке, чтобы обеспечить отток жидкости из среднего уха. Затем через это отверстие они вводят крохотную полую пластиковую или металлическую трубку (тимпаностомическую, или вентиляционную, трубку) в барабанную перепонку. Эти трубки выравнивают давление в среднем ухе с атмосферным. Врачи рекомендуют вентиляционные трубки некоторым детям, у которых бывают повторные инфекции уха или периодически либо постоянно в среднем ухе скапливается жидкость (хронический серозный средний отит).
Установка вентиляционных трубок — распространенная хирургическая процедура, которая проводится в больнице или кабинете врача. Обычно для выполнения процедуры требуется общее обезболивание или седация. Через несколько часов после процедуры детей обычно отпускают домой. Иногда после процедуры назначают ушные капли с антибиотиком, которые закапывают около недели. Трубки обычно выходят сами по себе примерно через 6-12 месяцев, но некоторые виды трубок остаются дольше. Если трубки не выходят сами, их удаляет врач, иногда с применением общей анестезии или седации. Если отверстие не закрывается само собой, для его закрытия может потребоваться хирургическая операция.
Дети с вентиляционными трубками могут мыть волосы и купаться, но некоторые врачи рекомендуют не погружать голову полностью в воду без использования берушей.
Вытекание жидкости из ушей свидетельствует об инфекции, и об этом следует сообщить врачу.
Людям, страдающим аллергическими реакциями, следует постараться удалить известные аллергены из своего окружения. Врачи могут порекомендовать аллерген-специфическую иммунотерапию, которая как бы учит иммунную систему человека не реагировать на аллерген.
Людям с секреторным средним отитом следует избегать или отложить занятия подводным плаванием с аквалангом и путешествия самолетом, поскольку изменение внешнего давления может вызвать боль и повреждение (баротравму). Если нельзя избежать путешествий самолетом, то маленьким детям с этим заболеванием может помочь жевание пищи или питье (например, из бутылки). Дети более старшего возраста и взрослые могут уравнять давление в среднем ухе и избавиться от дискомфорта с помощью несложных действий. Если давление наружного воздуха уменьшается (например, при взлете самолета), можно попытаться дышать с открытым ртом, зевать, жевать жевательную резинку или постоянно совершать глотательные движения. Если давление наружного воздуха растет, например, при посадке самолета или во время глубоководного погружения, следует зажать нос пальцами, закрыть рот и начать осторожно выдувать воздух через нос (прием Вальсальвы). Этот прием помогает протолкнуть воздух через заблокированную евстахиеву трубу.