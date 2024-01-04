Перфорация барабанной перепонки

Перфорация — это отверстие в барабанной перепонке.
Причиной перфорации барабанной перепонки становятся инфекции и травмы среднего уха.
Перфорация вызывает внезапную боль в ушах (в некоторых случаях боль сопровождается кровотечением из уха), потерю слуха или шум в ушах.
Увидеть перфорацию можно только с помощью отоскопа.
Обычно барабанная перепонка заживает сама по себе, но иногда требуется хирургическое восстановление.
Причины
К перфорации (проколу) барабанной перепонки могут привести предметы, вставленные в ухо, например, ватные палочки, или инородные тела, попавшие в ухо случайно, например, низкие ветки или брошенный карандаш. Если инородное тело прорывает барабанную перепонку, оно может сместить или разорвать цепь небольших косточек (слуховые косточки), которые соединяют барабанную перепонку и внутреннее ухо. Части сломанных косточек или инородного тела могут проникнуть во внутреннее ухо. Закупорка евстахиевой трубы, которая соединяет среднее ухо и заднюю часть носа, может привести к перфорации в результате сильной разницы давления по обе стороны барабанной перепонки (баротравмы).
Перфорацию барабанной перепонки также может вызвать внезапное изменение давления снаружи барабанной перепонки:
повышение давления, вызванное, например, взрывом, ударом ладонями по ушам или подводным плаванием;
снижение давления, которое возникает, например, при авиаперелете или когда на ушной канал действует сильное всасывание.
Перфорация может произойти, когда врач промывает ушной канал или удаляет инородное тело.
Причиной перфорации может становиться тяжелая травма головы, особенно если произошел перелом основы черепа вблизи уха.
Инфекция среднего уха (средний отит) — наиболее распространенная причина перфорации барабанной перепонки, не связанная с травмой.
CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Изображение предоставлено д-ром Питом ван Хасселтом (Piet van Hasselt, MD).
Симптомы перфорации барабанной перепонки
Инфекция среднего уха (средний отит), достаточно тяжелая, чтобы вызвать перфорацию, обычно является очень болезненной из-за накопления инфицированной жидкости (гноя). Однако при перфорации барабанной перепонки гной может вытекать из уха, уменьшая давление и облегчая боль.
Перфорация барабанной перепонки при травме вызывает внезапную сильную боль, иногда с последующим кровотечением из уха, потерю слуха (кондуктивную или нейросенсорную) и шум в ушах (тиннит). Кондуктивная потеря слуха имеет место при блокировании проведения звуковых волн к сенсорным структурам внутреннего уха (например, в результате разрушения слуховых косточек). При нейросенсорной потере слуха звуковые волны достигают внутреннего уха, но либо звуковые волны не преобразуются в нервные импульсы (например, из-за повреждения внутреннего уха), либо нервные импульсы не передаются в головной мозг. Если была разорвана цепочка слуховых косточек или травмировано внутреннее ухо, потеря слуха будет более значительной.
Травма внутреннего уха также может вызывать системное головокружение (иллюзорное ощущение движение или вращения). Обычно гной начинает вытекать в первые сутки (от 24 до 48 часов) и усиливается, если вода или другие инородные вещества попадают в среднее ухо.
Диагностика перфорации барабанной перепонки
Обследование врачом;
Врач диагностирует перфорацию барабанной перепонки на основе осмотра уха с помощью специального инструмента под названием отоскоп (портативный источник света). Если это возможно, до и после лечения проводится стандартная проверка слуха.
При тяжелой потере слуха или системном головокружении, а также при крупной перфорации барабанной перепонки в кратчайшие сроки проводится обследование у отоларинголога (специалиста по заболеваниям уха, носа и горла).
Лечение перфорации барабанной перепонки
При необходимости — антибиотики
иногда хирургическое вмешательство.
Необходимо избегать попадания воды в ухо. Пациентам рекомендуют поместить в ухо ватный шарик с вазелином, когда они принимают ванну или душ, чтобы предотвратить попадание в ухо воды. Плавания следует избегать.
Обычно необходимость в каком-либо специфическом лечении перфорации барабанной перепонки отсутствует, кроме случаев, когда причиной травмы был грязный объект, или если через место перфорации проникла грязь. В таких случаях врачи назначают ушные капли с антибиотиком. Также антибиотики могут использоваться при инфицировании уха.
Обычно барабанная перепонка заживает без дальнейшего лечения. Если этого не происходит в течение 2 месяцев, может потребоваться хирургическое восстановление барабанной перепонки (тимпанопластика). Пациентам с тяжелой травмой, особенно если эта травма сопровождается выраженной потерей слуха и/или сильным системным головокружением, может потребоваться незамедлительное хирургическое вмешательство. Если перепонка не заживает, у пациента может развиться так называемая тлеющая инфекция в среднем ухе — хронический гнойный средний отит.
Стойкая кондуктивная потеря слуха, возникающая после перфорации барабанной перепонки, указывает на разрушение или неподвижность слуховых косточек, которые можно восстановить хирургическим путем. Нейросенсорная тугоухость или системное головокружение, которые сохраняются дольше нескольких часов после травмы, дают основание предполагать, что имеет место травма или проникающее ранение внутреннего уха.