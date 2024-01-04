Перфорация барабанной перепонки

К перфорации (проколу) барабанной перепонки могут привести предметы, вставленные в ухо, например, ватные палочки, или инородные тела, попавшие в ухо случайно, например, низкие ветки или брошенный карандаш. Если инородное тело прорывает барабанную перепонку, оно может сместить или разорвать цепь небольших косточек (слуховые косточки), которые соединяют барабанную перепонку и внутреннее ухо. Части сломанных косточек или инородного тела могут проникнуть во внутреннее ухо. Закупорка евстахиевой трубы, которая соединяет среднее ухо и заднюю часть носа, может привести к перфорации в результате сильной разницы давления по обе стороны барабанной перепонки (баротравмы).

Перфорацию барабанной перепонки также может вызвать внезапное изменение давления снаружи барабанной перепонки:

повышение давления, вызванное, например, взрывом, ударом ладонями по ушам или подводным плаванием;

снижение давления, которое возникает, например, при авиаперелете или когда на ушной канал действует сильное всасывание.

Перфорация может произойти, когда врач промывает ушной канал или удаляет инородное тело.

Причиной перфорации может становиться тяжелая травма головы, особенно если произошел перелом основы черепа вблизи уха.

Инфекция среднего уха (средний отит) — наиболее распространенная причина перфорации барабанной перепонки, не связанная с травмой.

Нормальная барабанная перепонка Изображение CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY