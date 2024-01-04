Мирингит — бактериальная или вирусная инфекция барабанной перепонки.

Мирингит представляет собой одну из форм острого среднего отита и вызывается различными вирусами и бактериями. Его распространенными причинами являются бактерии Streptococcus pneumoniae и Mycoplasma.

Барабанная перепонка воспаляется, на ее поверхности образуются маленькие, наполненные жидкостью пузырьки (везикулы). Везикулы могут появляться и во время среднего отита, но мирингит не приводит к образованию гноя и жидкости в среднем ухе. Боль начинается внезапно и длится от 24 до 48 часов. У людей с мирингитом может наблюдаться некоторая потеря слуха и повышение температуры.

Врачи ставят диагноз мирингита, осматривая барабанную перепонку с помощью отоскопа (портативного источника света, используемого для осмотра ушного канала и барабанной перепонки).

Поскольку трудно сказать, является инфекция вирусной или бактериальной, большинство пациентов лечат антибиотиками и обезболивающими препаратами (анальгетиками). Анальгетики могут назначать внутрь или в виде ушных капель. Чтобы облегчить боль, врач может вскрыть пузырьки специальным маленьким лезвием.