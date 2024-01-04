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Мирингит

(Буллезный мирингит)

Авторы:Taha A. Jan, MD, Vanderbilt University Medical Center
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Мирингит — бактериальная или вирусная инфекция барабанной перепонки.

    Мирингит представляет собой одну из форм острого среднего отита и вызывается различными вирусами и бактериями. Его распространенными причинами являются бактерии Streptococcus pneumoniae и Mycoplasma.

    Барабанная перепонка воспаляется, на ее поверхности образуются маленькие, наполненные жидкостью пузырьки (везикулы). Везикулы могут появляться и во время среднего отита, но мирингит не приводит к образованию гноя и жидкости в среднем ухе. Боль начинается внезапно и длится от 24 до 48 часов. У людей с мирингитом может наблюдаться некоторая потеря слуха и повышение температуры.

    Врачи ставят диагноз мирингита, осматривая барабанную перепонку с помощью отоскопа (портативного источника света, используемого для осмотра ушного канала и барабанной перепонки).

    Поскольку трудно сказать, является инфекция вирусной или бактериальной, большинство пациентов лечат антибиотиками и обезболивающими препаратами (анальгетиками). Анальгетики могут назначать внутрь или в виде ушных капель. Чтобы облегчить боль, врач может вскрыть пузырьки специальным маленьким лезвием.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.