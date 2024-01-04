Инородные тела в ухе

Предметы можно удалять из уха путем промывания слухового прохода стерильной водой, физиологическим раствором или с помощью отсасывания, щипцов или другого инструмента. Если инородный предмет невозможно легко удалить, может потребоваться направление к врачу-отоларингологу. Не следует проталкивать инородный предмет вглубь ушного канала — это может привести к тяжелому повреждению. Врачи могут удалить насекомое, поместив в ухо анестетик или минеральное масло, которое убивает насекомое и облегчает процесс удаления. Анестетик также облегчает боль. Дети младшего возраста могут испугаться, поэтому для этих процедур может потребоваться успокоительное или общий наркоз.

Острые предметы, такие как карандаши, могут пронзить (перфорировать) барабанную перепонку (см. Перфорация барабанной перепонки). Перфорация требует обследования отоларингологом, но в большинстве случаев с течением времени она исцеляется сама по себе без потери слуха.