Баротравма уха

Баротравма — это повреждение, вызванное быстрыми изменениями внешнего давления, как происходит во время полетов на самолете или подводного плавания с аквалангом. Баротравма может вызвать боль в ухе или повреждение барабанной перепонки.

Барабанная перепонка разделяет ушной канал и среднее ухо. Если давление воздуха в ушном канале, определяемое наружным атмосферным давлением, и давление воздуха в среднем ухе быстро изменяются или не равны, может возникнуть повреждение барабанной перепонки. В норме поддерживать одинаковое давление по обе стороны барабанной перепонки помогает евстахиева труба, которая соединяет среднее ухо и заднюю часть носа, позволяя внешнему воздуху поступать в среднее ухо. При внезапном изменении внешнего давления, например, во время взлета или посадки самолета или во время глубоководного погружения, воздух должен пройти через евстахиеву трубу, чтобы уравнять давление в среднем ухе. (См. также Баротравма).

Давление в ушах Видео

Если евстахиева труба частично или полностью заблокирована из-за образования рубцовой ткани, опухоли, распространения инфекции, простуды или аллергии, воздух не попадает в среднее ухо и не выходит из него. Возникающая в результате разница давления вызывает боль и часто потерю слуха, а также может повредить барабанную перепонку или вызвать ее разрыв (разрыв) и кровотечение. Если перепад давления очень велик, овальное окно (вход во внутреннее ухо из среднего уха) также может разорваться, из-за чего жидкость из внутреннего уха может просочиться в среднее ухо. Этот тип разрыва называется перилимфатическим свищом. Потеря слуха или системное головокружение, возникающие во время глубоководного повреждения, указывают на то, что имеет место такое просачивание.

Евстахиева труба: поддержание одинакового давления

Лечение баротравмы уха Методики уравновешивания давления Когда внезапные изменения давления вызывают ощущение заложенности или боль в ухе, можно уравнять давление в среднем ухе и избавиться от дискомфорта с помощью несложных действий. Если давление наружного воздуха уменьшается (например, при взлете самолета), можно попытаться дышать с открытым ртом, зевать, жевать жевательную резинку или постоянно совершать глотательные движения. Любая из перечисленных мер помогает открыть евстахиеву трубу, позволяя тем самым воздуху выйти из среднего уха. Если давление наружного воздуха растет, например, при посадке самолета или во время глубоководного погружения, следует зажать нос пальцами, закрыть рот и начать осторожно выдувать воздух через нос. Этот прием помогает протолкнуть воздух через заблокированную евстахиеву трубу. Иногда, если у человека наблюдается потеря слуха и сильная боль, может помочь миринготомия. В ходе этой процедуры выполняется разрез в барабанной перепонке, чтобы обеспечить отток жидкости из среднего уха (см. рисунок Миринготомия). При наличии перилимфатического свища может потребоваться хирургическое вмешательство для закрытия свища и остановки просачивания.