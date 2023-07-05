Носовые полипы — мясистые разрастания на слизистой оболочке носа.
Риск возникновения полипов выше у людей, страдающих аллергией или астмой.
Признаками появления носовых полипов могут стать заложенность носа и затруднение дыхания.
Полипы имеют характерный внешний вид, поэтому в большинстве случаев диагностируются во время осмотра.
Кортикостероиды могут уменьшить или устранить полипы, однако в некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.
Как правило, полипы представляют собой каплевидные наросты, которые образуются вокруг отверстий околоносовых пазух. Созревший полип напоминает очищенный виноград без косточки. В отличие от полипов ободочной кишки или полипов мочевого пузыря полипы носа не относятся к опухолям и не указывают на повышенный риск развития рака. Они всего лишь указывают на наличие воспаления, хотя в некоторых случаях имеется семейная история этого заболевания.
Изображение предоставлено д-ром Бечара Горайеб (Bechara Ghorayeb, MD).
Полипы могут развиваться во время инфекции носа или околоносовых пазух и исчезать после затухания инфекции, или могут развиваться медленно и сохраняться. Наличие в носу инородного тела также может способствовать формированию полипов. У некоторых людей, страдающих аллергией на аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), встречается комбинация астмы, хронической заложенности носа и пазух, и носовые полипы. До сих пор не ясно, каким образом носовые полипы связаны с аллергией и другими симптомами респираторного тракта. Если полипы блокируют отток отделяемого из околоносовых пазух, в них может начать развиваться инфекция. В редких случаях у людей развивается риноспоридиоз (инфекция носа, характеризующаяся наличием кровоточащих полипов), который может вызывать хронический ринит.
Симптомы носовых полипов
Многие люди не знают, что у них носовые полипы, хотя у них может отмечаться:
чиханье.
заложенность носа;
Обструкция
затекание жидкости из носа в горло (постназальный синдром);
лицевая боль.
обильные выделения из носа;
потеря обоняния (аносмия);
снижение способности ощущать запахи (гипосмия);
зуд вокруг глаз;
хронические инфекции околоносовых пазух.
Диагностика носовых полипов
Обследование врачом
Иногда биопсия
Полипы имеют характерный внешний вид, поэтому в большинстве случаев диагностируются во время осмотра.
Чтобы исключить злокачественный характер новообразования, врач может провести биопсию полипа.
Лечение носовых полипов
Кортикостероиды
Иногда хирургическое вмешательство
Уменьшить или устранить полипы помогут кортикостероиды (в форме назального спрея или для приема внутрь). Если полипы блокируют дыхательные пути или вызывают частые инфекции пазух, необходимо их хирургическое удаление.
Если причина появления полипов — раздражение, аллергия или инфекция — не устранена, они, как правило, вырастают снова. Использование спреев для носа с кортикостероидами может замедлить рецидив. Врачам может быть необходимо периодически использовать назальную эндоскопию (осмотр полости носа с помощью маленькой жесткой или гибкой обзорной трубки) для обследования и лечения больных со стойким или рецидивирующим заболеванием. Больным с тяжелыми симптомами, вызванными рецидивирующими полипами, может быть необходимо провести удаление или коррекцию части околоносовых пазух. Большинство хирургических процедур проводятся с помощью эндоскопа (гибкого зонда с оптической системой).
Если полипы вызывают повторные эпизоды синусита, их количество можно уменьшить с помощью дупилумаба — моноклонального антитела (антитела, производимого в лаборатории живыми клетками). Дупилумаб может помочь путем уменьшения размеров полипов.