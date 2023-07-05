Носовые полипы — мясистые разрастания на слизистой оболочке носа.

Риск возникновения полипов выше у людей, страдающих аллергией или астмой.

Признаками появления носовых полипов могут стать заложенность носа и затруднение дыхания.

Полипы имеют характерный внешний вид, поэтому в большинстве случаев диагностируются во время осмотра.

Кортикостероиды могут уменьшить или устранить полипы, однако в некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Как правило, полипы представляют собой каплевидные наросты, которые образуются вокруг отверстий околоносовых пазух. Созревший полип напоминает очищенный виноград без косточки. В отличие от полипов ободочной кишки или полипов мочевого пузыря полипы носа не относятся к опухолям и не указывают на повышенный риск развития рака. Они всего лишь указывают на наличие воспаления, хотя в некоторых случаях имеется семейная история этого заболевания.

Носовые полипы Изображение Изображение предоставлено д-ром Бечара Горайеб (Bechara Ghorayeb, MD).

Полипы могут развиваться во время инфекции носа или околоносовых пазух и исчезать после затухания инфекции, или могут развиваться медленно и сохраняться. Наличие в носу инородного тела также может способствовать формированию полипов. У некоторых людей, страдающих аллергией на аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), встречается комбинация астмы, хронической заложенности носа и пазух, и носовые полипы. До сих пор не ясно, каким образом носовые полипы связаны с аллергией и другими симптомами респираторного тракта. Если полипы блокируют отток отделяемого из околоносовых пазух, в них может начать развиваться инфекция. В редких случаях у людей развивается риноспоридиоз (инфекция носа, характеризующаяся наличием кровоточащих полипов), который может вызывать хронический ринит.

Симптомы носовых полипов Многие люди не знают, что у них носовые полипы, хотя у них может отмечаться: чиханье.

заложенность носа;

Обструкция

затекание жидкости из носа в горло (постназальный синдром);

лицевая боль.

обильные выделения из носа;

потеря обоняния (аносмия);

снижение способности ощущать запахи (гипосмия);

зуд вокруг глаз;

хронические инфекции околоносовых пазух.

Диагностика носовых полипов Обследование врачом

Иногда биопсия Полипы имеют характерный внешний вид, поэтому в большинстве случаев диагностируются во время осмотра. Чтобы исключить злокачественный характер новообразования, врач может провести биопсию полипа.