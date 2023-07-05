Незначительное искривление обычно не вызывает никаких симптомов. Однако сильное искривление может блокировать одну сторону носа, вызывая заложенность носа и повышая склонность к возникновению воспаления пазух (синусита). Риск возникновения заболевания увеличивается еще больше, если искривление затрудняет отток секрета из пазух в полость носа.

Кроме того, искривление носовой перегородки повышает риск возникновения носового кровотечения. Это связано с тем, что воздух, проходящий над перегородкой, сильно сушит слизистую оболочку. К другим симптомам относятся боль в области лица, головные боли и шумное носовое дыхание ночью.