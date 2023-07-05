Искривление носовой перегородки — это состояние, при котором носовая перегородка отклоняется от центра, приводя к тому, что одна ноздря становится меньше, чем другая.
Внутри носа размещена носовая полость, разделенная носовой перегородкой на два прохода. Носовая перегородка состоит из костной и хрящевой частей и проходит от ноздрей к задней части носа. В норме носовая перегородка должна быть прямой и располагаться на равном расстоянии от ноздрей. Из-за врожденного дефекта или травмы она может изгибаться (отклоняться) таким образом, что одна ноздря становится намного меньше, чем другая. Большинство людей имеют определенные незначительные искривления перегородки, поэтому через одну ноздрю воздух почти всегда проходит немного хуже, чем через другую.
Симптомы искривления перегородки
Незначительное искривление обычно не вызывает никаких симптомов. Однако сильное искривление может блокировать одну сторону носа, вызывая заложенность носа и повышая склонность к возникновению воспаления пазух (синусита). Риск возникновения заболевания увеличивается еще больше, если искривление затрудняет отток секрета из пазух в полость носа.
Кроме того, искривление носовой перегородки повышает риск возникновения носового кровотечения. Это связано с тем, что воздух, проходящий над перегородкой, сильно сушит слизистую оболочку. К другим симптомам относятся боль в области лица, головные боли и шумное носовое дыхание ночью.
Диагноз искривления носовой перегородки
Обследование врачом;
Врачи обычно могут увидеть искривление во время обследования.
Лечение искривления носовой перегородки
Обычно лечение не нужно;
Хирургическое вмешательство
Незначительное искривление обычно не требует лечения. Если искривление носовой перегородки является причиной проблем с дыханием или причиняющих беспокойство симптомов, оно может быть исправлено хирургическим путем. Как правило, это обычная процедура, называемая септопластикой (реконструкция носовой перегородки), которая чаще всего проводится под общей анестезией в амбулаторных условиях.