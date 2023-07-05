Инородные тела в носу

Вата, бумага, галька, бусы, семена, орехи, насекомые, батарейки, кнопки и бобы — вот лишь некоторые из предметов, которые дети, люди с нарушениями умственного развития и люди с психическими расстройствами могут случайно вставить в нос. Пациенты могут вставить подобные предметы и в ухо (см. Закупорка уха).

Предметы, попавшие в нос, вызывают особую озабоченность, поскольку они могут блокировать дыхательные пути, стать причиной инфекции, а их удаление связано с трудностями. Дети часто боятся признать, что они что-то засунули в нос. Многие родители узнают о проблеме только тогда, когда нос ребенка начинает постоянно кровоточить, появляется насморк, неприятно пахнущие выделения, или когда у ребенка возникают трудности с дыханием только через одну ноздрю.

При постановке диагноза врачи опираются на то, что видел другой человек, как предмет был засунут в нос, или на результаты обследования с использованием маленького инструмента, расширяющего ноздри (назальное зеркало).

Врачи используют местные анестетики и пытаются удалить предмет с помощью зеркала и щипцов. Если эти меры не дают результата, врачам может быть необходимо дать людям успокоительное или использовать для удаления предмета общую анестезию.