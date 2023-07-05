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Инородные тела в носу

Авторы:Marvin P. Fried, MD, Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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    Вата, бумага, галька, бусы, семена, орехи, насекомые, батарейки, кнопки и бобы — вот лишь некоторые из предметов, которые дети, люди с нарушениями умственного развития и люди с психическими расстройствами могут случайно вставить в нос. Пациенты могут вставить подобные предметы и в ухо (см. Закупорка уха).

    Предметы, попавшие в нос, вызывают особую озабоченность, поскольку они могут блокировать дыхательные пути, стать причиной инфекции, а их удаление связано с трудностями. Дети часто боятся признать, что они что-то засунули в нос. Многие родители узнают о проблеме только тогда, когда нос ребенка начинает постоянно кровоточить, появляется насморк, неприятно пахнущие выделения, или когда у ребенка возникают трудности с дыханием только через одну ноздрю.

    При постановке диагноза врачи опираются на то, что видел другой человек, как предмет был засунут в нос, или на результаты обследования с использованием маленького инструмента, расширяющего ноздри (назальное зеркало).

    Врачи используют местные анестетики и пытаются удалить предмет с помощью зеркала и щипцов. Если эти меры не дают результата, врачам может быть необходимо дать людям успокоительное или использовать для удаления предмета общую анестезию.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.