Бактериальные носовые инфекции

Незначительные инфекции, возникающие в преддверии носа (носят название «назальный вестибулит»), могут привести к образованию прыщей вокруг волосиков в носу (фолликулит) или корок вокруг ноздрей. Причиной их возникновения чаще всего являются бактерии стафилококка. Возникновению инфекции способствуют ковыряние в носу или слишком частое или сильное сморкание. В результате образуются корки, которые вызывают сильный зуд, могут трескаться и кровоточить.

Назальный вестибулит обычно излечивается мазью мупироцин. Может потребоваться использование мази в течение многих недель.