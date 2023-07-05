Бактериальные носовые инфекции

Бактерии могут быть причиной появления прыщей и гнойников (фурункулов) непосредственно перед входом в каждую ноздрю (преддверие носа).
Носовой вестибулит
Незначительные инфекции, возникающие в преддверии носа (носят название «назальный вестибулит»), могут привести к образованию прыщей вокруг волосиков в носу (фолликулит) или корок вокруг ноздрей. Причиной их возникновения чаще всего являются бактерии стафилококка. Возникновению инфекции способствуют ковыряние в носу или слишком частое или сильное сморкание. В результате образуются корки, которые вызывают сильный зуд, могут трескаться и кровоточить.
Назальный вестибулит обычно излечивается мазью мупироцин. Может потребоваться использование мази в течение многих недель.
Носовые фурункулы
Более серьезные инфекции приводят к образованию нарывов (фурункулов) в преддверии носа. Носовые фурункулы могут переходить в распространенную подкожную инфекцию (целлюлит) кончика носа. Врачи особенно серьезно относятся к инфекциям в этой части лица, потому что вены из этой области идут к головному мозгу. При распространении бактерий по этим венам в головной мозг может развиться опасное для жизни состояние под названием тромбоз кавернозного синуса.
Пациенту, у которого образовался фурункул, назначают антибиотики для приема внутрь. Кожу можно обрабатывать мазью мупироцин, а также прикладывать к пораженную месту горячую влажную ткань на 15–20 минут 3 раза в день. Если фурункул слишком большой или не поддается лечению антибиотиками, его вскрывают хирургическим путем, чтобы обеспечить отток гноя.