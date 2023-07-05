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Бактериальные носовые инфекции

Авторы:Marvin P. Fried, MD, Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Бактерии могут быть причиной появления прыщей и гнойников (фурункулов) непосредственно перед входом в каждую ноздрю (преддверие носа).

    Носовой вестибулит

    Незначительные инфекции, возникающие в преддверии носа (носят название «назальный вестибулит»), могут привести к образованию прыщей вокруг волосиков в носу (фолликулит) или корок вокруг ноздрей. Причиной их возникновения чаще всего являются бактерии стафилококка. Возникновению инфекции способствуют ковыряние в носу или слишком частое или сильное сморкание. В результате образуются корки, которые вызывают сильный зуд, могут трескаться и кровоточить.

    Назальный вестибулит обычно излечивается мазью мупироцин. Может потребоваться использование мази в течение многих недель.

    Носовые фурункулы

    Более серьезные инфекции приводят к образованию нарывов (фурункулов) в преддверии носа. Носовые фурункулы могут переходить в распространенную подкожную инфекцию (целлюлит) кончика носа. Врачи особенно серьезно относятся к инфекциям в этой части лица, потому что вены из этой области идут к головному мозгу. При распространении бактерий по этим венам в головной мозг может развиться опасное для жизни состояние под названием тромбоз кавернозного синуса.

    Пациенту, у которого образовался фурункул, назначают антибиотики для приема внутрь. Кожу можно обрабатывать мазью мупироцин, а также прикладывать к пораженную месту горячую влажную ткань на 15–20 минут 3 раза в день. Если фурункул слишком большой или не поддается лечению антибиотиками, его вскрывают хирургическим путем, чтобы обеспечить отток гноя.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.