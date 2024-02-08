антибиотики и кортикостероиды;

удаление инородных предметов, особенно украшений для пирсинга через хрящевую часть ушной раковины;

теплые компрессы, вскрытие и дренирование абсцессов;

Обезболивающие препараты

Врачи лечат перихондрит антибиотиками (фторхинолонами, например, ципрофлоксацином) и часто кортикостероидами внутрь. Выбор антибиотика зависит от степени тяжести инфекции и от бактерий, которые ее вызывают.

Врач удаляет все инородные предметы, такие, как серьги или осколки.

Если у пациента имеет место абсцесс (скопление гноя), врач делает надрез, чтобы отвести гной и возобновить кровоснабжение хряща. В разрез вставляют небольшой дренаж и оставляют его на некоторое время (от 24 до 72 часов). Внутрь назначают антибиотики. Теплые компрессы также способствуют заживлению. Врачи частыми стежками могут пришить надхрящницу к хрящу, чтобы убедиться, что она заживает правильно, и, таким образом, избежать деформации наружного уха.

Также назначают обезболивающие препараты.