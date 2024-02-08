Перихондрит — инфекция или воспаление ткани, покрывающей хрящ наружного уха (ушной раковины).
Перихондрит может быть вызван следующими причинами:
ожоги;
Укусы насекомых
Прокол уха через хрящ
Хирургическое вмешательство на ухе
Фурункул на ухе
Распространение инфекций с поверхности ушной раковины
Кроме того, инфекция, как правило, возникает у людей с воспалительными заболеваниями (например, гранулематозом с полиангиитом) и у людей с ослабленной иммунной системой или у больных диабетом.
Фотография предоставлена врачом Бечара Гхорайеб (Bechara Ghorayeb).
Симптомы перихондрита
Первыми симптомами являются покраснение, боль, отек ушной раковины. В некоторых случаях у больного начинается лихорадка. Гной скапливается между хрящом и слоем соединительной ткани вокруг него (надхрящница). Иногда гной нарушает кровоснабжение хряща. Хрящ разрушается, и постепенно ухо деформируется (так называемое, «боксерское ухо»). Перихондрит может быть деструктивным, рецидивирующим и длиться продолжительное время.
Лечение перихондрита
антибиотики и кортикостероиды;
удаление инородных предметов, особенно украшений для пирсинга через хрящевую часть ушной раковины;
теплые компрессы, вскрытие и дренирование абсцессов;
Обезболивающие препараты
Врачи лечат перихондрит антибиотиками (фторхинолонами, например, ципрофлоксацином) и часто кортикостероидами внутрь. Выбор антибиотика зависит от степени тяжести инфекции и от бактерий, которые ее вызывают.
Врач удаляет все инородные предметы, такие, как серьги или осколки.
Если у пациента имеет место абсцесс (скопление гноя), врач делает надрез, чтобы отвести гной и возобновить кровоснабжение хряща. В разрез вставляют небольшой дренаж и оставляют его на некоторое время (от 24 до 72 часов). Внутрь назначают антибиотики. Теплые компрессы также способствуют заживлению. Врачи частыми стежками могут пришить надхрящницу к хрящу, чтобы убедиться, что она заживает правильно, и, таким образом, избежать деформации наружного уха.
Также назначают обезболивающие препараты.