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Перихондрит

Авторы:Bradley W. Kesser, MD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Основная информация

Перихондрит — инфекция или воспаление ткани, покрывающей хрящ наружного уха (ушной раковины).

Перихондрит может быть вызван следующими причинами:

  • травмы;

  • ожоги;

  • Укусы насекомых

  • Прокол уха через хрящ

  • Хирургическое вмешательство на ухе

  • Фурункул на ухе

  • Распространение инфекций с поверхности ушной раковины

Кроме того, инфекция, как правило, возникает у людей с воспалительными заболеваниями (например, гранулематозом с полиангиитом) и у людей с ослабленной иммунной системой или у больных диабетом.

Симптомы перихондрита

Первыми симптомами являются покраснение, боль, отек ушной раковины. В некоторых случаях у больного начинается лихорадка. Гной скапливается между хрящом и слоем соединительной ткани вокруг него (надхрящница). Иногда гной нарушает кровоснабжение хряща. Хрящ разрушается, и постепенно ухо деформируется (так называемое, «боксерское ухо»). Перихондрит может быть деструктивным, рецидивирующим и длиться продолжительное время.

Лечение перихондрита

  • антибиотики и кортикостероиды;

  • удаление инородных предметов, особенно украшений для пирсинга через хрящевую часть ушной раковины;

  • теплые компрессы, вскрытие и дренирование абсцессов;

  • Обезболивающие препараты

Врачи лечат перихондрит антибиотиками (фторхинолонами, например, ципрофлоксацином) и часто кортикостероидами внутрь. Выбор антибиотика зависит от степени тяжести инфекции и от бактерий, которые ее вызывают.

Врач удаляет все инородные предметы, такие, как серьги или осколки.

Если у пациента имеет место абсцесс (скопление гноя), врач делает надрез, чтобы отвести гной и возобновить кровоснабжение хряща. В разрез вставляют небольшой дренаж и оставляют его на некоторое время (от 24 до 72 часов). Внутрь назначают антибиотики. Теплые компрессы также способствуют заживлению. Врачи частыми стежками могут пришить надхрящницу к хрящу, чтобы убедиться, что она заживает правильно, и, таким образом, избежать деформации наружного уха.

Также назначают обезболивающие препараты.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.