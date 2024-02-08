Опухоли уха

Доброкачественные опухоли могут развиваться в ушном канале, блокируя его, вызывая потерю слуха и способствуя скоплению ушной серы. К таким опухолям относятся:

Эпидермальные кисты (иногда называемые «кисты сальной железы»): Небольшие мешочки, наполненные выделениями кожи

Остеомы и экзостозы: Доброкачественные новообразования костей

Келоиды: Чрезмерное разрастание рубцовой ткани после травмы или пирсинга уха

Экзостозы возникают у людей, которые плавают в холодной воде, например, у аквалангистов и серферов. «Ухо серфера» — общий термин, которым называют костные экзостозы в ушном канале.

Большинство остеом и экзостозов невелики и не требуют лечения. Наиболее эффективным лечением крупных остеом и экзостозов, которые блокируют ушной канал, задерживают воду и/или вызывают инфекцию или потерю слуха, является хирургическое удаление. После лечения слух, как правило, восстанавливается полностью.

В келоиды можно многократно вводить кортикостероиды, например, триамцинолон, или удалять их хирургическим путем. Пациентам можно вводить дополнительные инъекции кортикостероидов или даже проводить лучевую терапию после хирургического удаления.