Опухоли уха могут быть нераковыми (доброкачественными) или раковыми (злокачественными). В большинстве случаев опухоль уха удается обнаружить во время осмотра. Причиной осмотра являются жалобы пациентов на ухудшение слуха. Нередко опухоль замечают и сами пациенты.
Доброкачественные опухоли уха
Доброкачественные опухоли могут развиваться в ушном канале, блокируя его, вызывая потерю слуха и способствуя скоплению ушной серы. К таким опухолям относятся:
Эпидермальные кисты (иногда называемые «кисты сальной железы»): Небольшие мешочки, наполненные выделениями кожи
Остеомы и экзостозы: Доброкачественные новообразования костей
Келоиды: Чрезмерное разрастание рубцовой ткани после травмы или пирсинга уха
Экзостозы возникают у людей, которые плавают в холодной воде, например, у аквалангистов и серферов. «Ухо серфера» — общий термин, которым называют костные экзостозы в ушном канале.
Большинство остеом и экзостозов невелики и не требуют лечения. Наиболее эффективным лечением крупных остеом и экзостозов, которые блокируют ушной канал, задерживают воду и/или вызывают инфекцию или потерю слуха, является хирургическое удаление. После лечения слух, как правило, восстанавливается полностью.
В келоиды можно многократно вводить кортикостероиды, например, триамцинолон, или удалять их хирургическим путем. Пациентам можно вводить дополнительные инъекции кортикостероидов или даже проводить лучевую терапию после хирургического удаления.
Злокачественные опухоли уха
Базальноклеточная карцинома и плоскоклеточная карцинома — частые разновидности рака кожи, которые могут развиваться на наружном ухе в результате частого и длительного пребывания на солнце. У людей с хроническими инфекциями уха повышен риск возникновения плоскоклеточной карциномы. На начальной стадии раковую опухоль можно успешно вылечить, удалив ее хирургическим путем или пройдя курс лучевой терапии. Раковые опухоли на более поздних стадиях обычно требуют хирургического удаления большей части наружного уха. Меланома — еще одна, более быстро распространяющаяся форма рака кожи, которая также может развиваться в коже наружного слухового канала и требует удаления хирургическим путем.
Церуминома (рак клеток, которые производят ушную серу) развивается в наружной трети ушного канала. Такие опухоли не распространяются (метастазируют) на другие области, но они разрушают ушной канал. Церуминома не имеет ничего общего со скоплением ушной серы. Лечение заключается в удалении опухоли и окружающих тканей хирургическим путем.