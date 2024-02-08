Злокачественный наружный отит

антибиотики, которые обычно вводятся в вену (внутривенно);

кортикостероиды (для наружного применения);

иногда гипербарическая кислородная терапия;

контроль диабета или других состояний, ослабляющих иммунную систему;

повторные чистки ушного канала.

При злокачественном наружном отите, как правило, назначают 6-недельный курс антибиотиков, которые вводятся внутривенно. Однако пациентов, страдающих легкой формой инфекции, можно вылечить большими дозами антибиотиков (например, ципрофлоксацином), принимаемых внутрь. Пациентам, страдающим обширными заболевания костей, может потребоваться более продолжительный курс лечения антибиотиками. Для лечения злокачественного отита также используются ушные капли или компрессы, содержащие комбинацию ципрофлоксацина (антибиотик) и дексаметазона (кортикостероид).

Некоторых людей можно лечить в кислородной камере с высоким давлением (гипербарическая кислородная терапия).

Тщательный контроль диабета имеет существенное значение. Если возможно, врачи прекращают использование всех лекарственных препаратов, подавляющих иммунную систему

Хотя хирургическое вмешательство, как правило, не требуется, повторные чистки и удаление омертвевшей кожи и воспалительной ткани (некрэктомия) в ушном канале проводятся в приемной врача до исчезновения инфекции.