Злокачественный наружный отит — опасная инфекция наружного уха, распространяющаяся на височную кость (кость черепа, в которой находятся ушной канал), среднее ухо и внутреннее ухо.
Злокачественный наружный отит возникает в основном у пожилых людей с ослабленной иммунной системой или диабетом. Инфекция наружного уха, вызываемая, как правило, синегнойной палочкой, распространяется на височную кость, вызывая тяжелую инфекцию, представляющую опасность для жизни. Метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС) также может вызывать эту инфекцию.
Несмотря на название, инфекция не является раковой (злокачественной).
Симптомы злокачественного наружного отита
У больного со злокачественным наружным отитом появляются сильная боль в ухе (усиливается в ночное время), выделения из уха с неприятным запахом, гной и остатки органических веществ в ушном канале, и обычно также ухудшается слух. В тяжелых случаях в процессе распространения инфекции вдоль основания черепа возникает паралич нервов лица и головы.
Диагностика злокачественного наружного отита
Компьютерная томография (КТ)
Посев выделений
Биопсия
Диагноз злокачественного наружного отита ставится на основании результатов КТ. Также врач делает посев (образец выделений из уха выращивается в лаборатории), чтобы идентифицировать микроорганизмы, вызывающие инфекцию. Часто врачам требуется взять небольшой кусочек ткани из ушного канала и исследовать его с помощью микроскопа (биопсия), чтобы убедиться, что симптомы не вызваны раком.
Лечение злокачественного наружного отита
антибиотики, которые обычно вводятся в вену (внутривенно);
кортикостероиды (для наружного применения);
иногда гипербарическая кислородная терапия;
контроль диабета или других состояний, ослабляющих иммунную систему;
повторные чистки ушного канала.
При злокачественном наружном отите, как правило, назначают 6-недельный курс антибиотиков, которые вводятся внутривенно. Однако пациентов, страдающих легкой формой инфекции, можно вылечить большими дозами антибиотиков (например, ципрофлоксацином), принимаемых внутрь. Пациентам, страдающим обширными заболевания костей, может потребоваться более продолжительный курс лечения антибиотиками. Для лечения злокачественного отита также используются ушные капли или компрессы, содержащие комбинацию ципрофлоксацина (антибиотик) и дексаметазона (кортикостероид).
Некоторых людей можно лечить в кислородной камере с высоким давлением (гипербарическая кислородная терапия).
Тщательный контроль диабета имеет существенное значение. Если возможно, врачи прекращают использование всех лекарственных препаратов, подавляющих иммунную систему
Хотя хирургическое вмешательство, как правило, не требуется, повторные чистки и удаление омертвевшей кожи и воспалительной ткани (некрэктомия) в ушном канале проводятся в приемной врача до исчезновения инфекции.