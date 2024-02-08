Закупорка уха

Для удаления ушной серы врач может использовать:

ушную кюретку — инструмент с петлей на конце;

всасывающее устройство.

Эти методы быстрее, безопаснее и удобнее для человека, чем использование воды для вымывания серы (промывание). В некоторых случаях проводят промывание, которое могут сочетать с использованием средства для размягчения ушной серы. Промывание противопоказано при перфорации барабанной перепонки (отверстие в барабанной перепонке), так как вода может попасть в среднее ухо (содержащую воздух полость за барабанной перепонкой) и стать причиной развития инфекции среднего уха. Также промывание противопоказано при наличии выделений из уха, поскольку выделения могут появляться из перфорированной барабанной перепонки. Промывание также не используется у людей с инфекцией уха, сахарным диабетом, любым заболеванием, которое ослабляет иммунную систему человека, у людей, ранее прошедших лучевую терапию головы и шеи, и с определенными аномалиями развития ушных каналов, а также у людей, принимающих противосвертывающие препараты. Выделения из уха могут быть безопасно удалены с помощью специального всасывающего устройства и микроскопа.

Некоторые растворители (такие, как раствор докузата натрия, перекись водорода, глицерин или минеральное масло) помогают размягчить ушную серу, прежде чем врач попытается удалить ее. Однако эти растворители не могут использоваться в течение долгого времени, поскольку они могут раздражать кожу или вызывать аллергические реакции в ушном канале. Не следует пытаться самостоятельно удалить ушную серу с помощью ватных палочек, заколок-невидимок, карандашей, ушных свечей или любых других предметов. Такие попытки, как правило, приводят к тому, что сера еще глубже проходит в ушной проход, и могут повредить барабанную перепонку. Введение в ухо зажженной ушной свечи не является ни эффективным, ни безопасным способом удаления ушной серы. Этот метод настоятельно не рекомендуется.

Некоторым людям необходимо, чтобы обычную чистку ушей им проводил врач, потому что их ушной канал узок, ушная сера липкая или густая, или они страдают хроническим заболеванием кожи ушного канала.