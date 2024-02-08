Ушной канал может быть заблокирован скоплением ушной серы (серной пробкой), рубцово-измененной тканью, опухолью, инородным телом или насекомым.
Инородные тела являются распространенной причиной, особенно среди детей, которые часто засовывают в ушной канал бусы, ластики, а также зерна фасоли и гороха.
Симптомы закупорки уха
Закупорка уха может вызывать:
зуд;
боль;
ощущение заложенности в ухе;
частичную потерю слуха.
Симптомы чрезмерного скопления ушной серы могут варьироваться от зуда до ощущения заложенности в ухе и потери слуха. Тем не менее, даже большие скопления ушной серы зачастую не имеют симптомов.
Инородные предметы могут оставаться незамеченными до тех пор, пока не появится боль, зуд, инфекция или гнойные выделения с неприятным запахом.
Диагностика закупорки уха
Обследование врачом
Врачи обычно могут определить закупорку на основании симптомов и результатов физикального обследования.
Лечение закупорки уха
Методы устранения закупорки уха
Врачи обычно могут определить закупорку на основании симптомов и физикального обследования.
Перед тем как удалить серную пробку, инородный предмет или насекомое, а также после их удаления врачи также могут провести проверку слуха, особенно если пациент сообщает о потере слуха. Если после удаления препятствия, слух пациента не восстановился, это может указывать на то, что предмет (или предыдущие попытки извлечь его) повредили среднее или внутреннее ухо. Ухудшение слуха после удаления препятствия указывает на повреждения, причиненные в процессе удаления. Если ушную серу или инородные предметы удалять осторожно и безопасно при надлежащем освещении и с использованием соответствующих инструментов, необратимое повреждение слухового канала, барабанной перепонки, боль и потеря слуха встречаются редко.
Удаление ушной серы
Для удаления ушной серы врач может использовать:
ушную кюретку — инструмент с петлей на конце;
всасывающее устройство.
Эти методы быстрее, безопаснее и удобнее для человека, чем использование воды для вымывания серы (промывание). В некоторых случаях проводят промывание, которое могут сочетать с использованием средства для размягчения ушной серы. Промывание противопоказано при перфорации барабанной перепонки (отверстие в барабанной перепонке), так как вода может попасть в среднее ухо (содержащую воздух полость за барабанной перепонкой) и стать причиной развития инфекции среднего уха. Также промывание противопоказано при наличии выделений из уха, поскольку выделения могут появляться из перфорированной барабанной перепонки. Промывание также не используется у людей с инфекцией уха, сахарным диабетом, любым заболеванием, которое ослабляет иммунную систему человека, у людей, ранее прошедших лучевую терапию головы и шеи, и с определенными аномалиями развития ушных каналов, а также у людей, принимающих противосвертывающие препараты. Выделения из уха могут быть безопасно удалены с помощью специального всасывающего устройства и микроскопа.
Некоторые растворители (такие, как раствор докузата натрия, перекись водорода, глицерин или минеральное масло) помогают размягчить ушную серу, прежде чем врач попытается удалить ее. Однако эти растворители не могут использоваться в течение долгого времени, поскольку они могут раздражать кожу или вызывать аллергические реакции в ушном канале. Не следует пытаться самостоятельно удалить ушную серу с помощью ватных палочек, заколок-невидимок, карандашей, ушных свечей или любых других предметов. Такие попытки, как правило, приводят к тому, что сера еще глубже проходит в ушной проход, и могут повредить барабанную перепонку. Введение в ухо зажженной ушной свечи не является ни эффективным, ни безопасным способом удаления ушной серы. Этот метод настоятельно не рекомендуется.
Некоторым людям необходимо, чтобы обычную чистку ушей им проводил врач, потому что их ушной канал узок, ушная сера липкая или густая, или они страдают хроническим заболеванием кожи ушного канала.
Знаете ли Вы, что...
Удаление инородного предмета
Инородные предметы из ушного канала должен удалять медицинский работник и, в некоторых случаях, отоларинголог (врач, который лечит заболевания уха, носа и горла). Врач осторожно удаляет инородный предмет с помощью микроскопа и специальных инструментов. Для удаления некоторых предметов врачи используют небольшой тупой крючок или маленькое вакуумное устройство. Инородные предметы с выраженными краями (например, бумага) удаляют с помощью маленького зажима. Объекты, расположенные глубоко в ушном проходе, извлечь труднее, поскольку в процессе может быть повреждена барабанная перепонка.
Многим детям обычно наиболее безопасно проводить удаление инородного предмета в операционной. В операционной детям можно дать успокоительное или выполнить анестезию, чтобы уменьшить боль и помочь им вести себя спокойно, предотвращая таким образом дополнительную травму уха.
Заблокировать ушной канал могут насекомые, в частности тараканы. Чтобы убить насекомое, врач заполняет ушной канал вязким лидокаином (анестезирующее средство, обеспечивающее немедленное обезболивание) или спиртом (если не повреждена барабанная перепонка). По истечении нескольких минут насекомое погибает, что дает врачу возможность удалить его.