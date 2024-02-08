Дерматит ушного канала

Кортикостероиды для наружного применения (в тяжелых случаях — для приема внутрь)

При контактном дерматите — устранение аллергических триггеров

При ушном экзематозном дерматите — раствор ацетата алюминия

Чтобы вылечить контактный дерматит, пациенты, в первую очередь, должны устранить аллергические раздражители, особенно серьги, содержащие никель, лак для волос, а возможно даже и внутриушные слуховые аппараты. Определить конкретный раздражитель можно только методом «проб и ошибок». Чтобы уменьшить отек и снять зуд, врач назначает пациенту мазь, содержащую кортикостероиды (например, бетаметазон). При тяжелых воспалениях уха назначают кортикостероиды (например, преднизолон) для приема внутрь.

Для лечения ушного экзематозного дерматита врачи назначают разбавленный раствор ацетата алюминия (жидкость Бурова), который необходимо закапывать в уши, как только появляется дискомфорт. Зуд и отек можно уменьшить с помощью крема, содержащего кортикостероид (например, бетаметазон). Более того, важной частью лечения этого состояния является устранение всех раздражителей ушного канала, таких как ватные палочки и вода.

Пациентам с любым типом дерматита следует воздержаться от использования ватных тампонов и не допускать попадания в ухо воды или других раздражающих веществ.