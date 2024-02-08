Дерматит ушного канала сопровождается зудом, шелушением и отечностью кожи ушного канала и кожи у входа в ушной канал.
Существует 2 вида дерматита ушного канала:
Контактный дерматит
Экзема (ушной экзематозный дерматит)
Причины дерматита ушного канала
Контактный дерматит ушного канала — это аллергическая реакция на такие раздражители, как содержащие никель серьги и многочисленные косметические средства (например, лосьоны, лаки и краска для волос). Попадание или введение некоторых веществ в ухо (например, воды или ватных палочек) может ухудшить состояние.
Экзематозный дерматит ушного канала может возникать спонтанно у людей, страдающих дерматитоподобными заболеваниями, такими, как себорейный дерматит и псориаз.
Вызванные дерматитом раздражение и растрескивание кожи способствует развитию бактериальной или грибковой инфекции ушного канала (острый наружный отит).
Симптомы дерматита ушного канала
Оба типа дерматита сопровождаются зудом, покраснением, прозрачными выделениями или мокнутием, а также шелушением, потемнением и болезненным растрескиванием кожи. Напротив, первым симптомом бактериальной инфекции является сильная боль в ухе. Грибковая инфекция ушного канала вызывает скорее сильный зуд, чем боль.
Диагностика дерматита ушного канала
Обследование врачом
Диагностика дерматита ушного канала преимущественно основана на симптомах и результатах физикального обследования.
Лечение дерматита ушного канала
Кортикостероиды для наружного применения (в тяжелых случаях — для приема внутрь)
При контактном дерматите — устранение аллергических триггеров
При ушном экзематозном дерматите — раствор ацетата алюминия
Чтобы вылечить контактный дерматит, пациенты, в первую очередь, должны устранить аллергические раздражители, особенно серьги, содержащие никель, лак для волос, а возможно даже и внутриушные слуховые аппараты. Определить конкретный раздражитель можно только методом «проб и ошибок». Чтобы уменьшить отек и снять зуд, врач назначает пациенту мазь, содержащую кортикостероиды (например, бетаметазон). При тяжелых воспалениях уха назначают кортикостероиды (например, преднизолон) для приема внутрь.
Для лечения ушного экзематозного дерматита врачи назначают разбавленный раствор ацетата алюминия (жидкость Бурова), который необходимо закапывать в уши, как только появляется дискомфорт. Зуд и отек можно уменьшить с помощью крема, содержащего кортикостероид (например, бетаметазон). Более того, важной частью лечения этого состояния является устранение всех раздражителей ушного канала, таких как ватные палочки и вода.
Пациентам с любым типом дерматита следует воздержаться от использования ватных тампонов и не допускать попадания в ухо воды или других раздражающих веществ.