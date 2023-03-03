Спастическая дисфония — это непроизвольное напряжение мышц голосового аппарата (гортани), которые контролируют голосовые связки, что приводит к патологическим изменениям голоса.

При спастической дисфонии больной может быть не в состоянии говорить или его голос становится напряженным, дрожащим, хриплым, отрывистым, скрипучим, с ударениями на каждом слоге, шепчущим и трудным для понимания. Причины спастической дисфонии, которая наиболее распространена в возрасте от 30 до 50 лет и чаще встречается у женщин, остаются неизвестными. Врачи считают, что это может быть форма дистонии, одного из видов двигательного нарушения с непроизвольным сокращением различных мышц в организме.

Существует 3 формы спастической дисфонии:

Спастическая дисфония аддукционного типа

Спастическая дисфония абдукционного типа

Смешанная спастическая дисфония

При спастической дисфонии аддукционного типа происходит спазм мышц гортани и смыкание голосовых связок, обычно при формировании гласных звуков в начале слов, приводя к появлению сдавленного или натужного звука. У большинства людей инъекции ботулотоксина в мышцы гортани обеспечивают улучшение на период до 3 месяцев. Поскольку эффект инъекций временный, для поддержания улучшения инъекции необходимо повторять. В некоторых случаях возможным методом лечением также является хирургическое вмешательство.

При спастической дисфонии абдукционного типа спазмы приводят к слишком сильному размыканию голосовых связок, делая звук слабым, с придыханием. Инъекции ботулинического токсина в конкретные мышцы гортани обеспечивают временное улучшение. В некоторых случаях возможным методом лечением также является хирургическое вмешательство.

При смешанной спастической дисфонии у людей могут наблюдаться симптомы как аддуктивной, так и абдуктивной спастической дисфонии различной степени и в разное время.