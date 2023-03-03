Полипы, узелки, гранулемы и папилломы голосовых связок

Узелки, полипы, гранулемы и папилломы голосовых связок — это доброкачественные новообразования, которые приводят к появлению хриплого голоса с придыханием.

Часто полипы голосовых связокявляются результатом острого поражения (например, от крика на футбольном матче) и обычно возникают только на одной голосовой связке. Впрочем, полипы могут появляться и по другим причинам, включая гастроэзофагеальный рефлюкс, гипотиреоз или постоянное вдыхание раздражающих веществ (например, табачного дыма и промышленных паров). Полипы, вызванные этими причинами, обычно поражают обе голосовые связки. Полипы, как правило, больше по размеру и выпирают сильнее, чем узелки. Полипы распространены среди взрослых.

Узелки голосовых связок появляются сразу на обеих голосовых связках и возникают, как правило, при хронической травматизации голосовых связок, возникающей в результате привычки вопить, петь, кричать или говорить неестественно низким голосом. Узелки могут возникать также и у детей.

Гранулемы голосовых связок (скопления иммунных клеток, вызванные воспалением) часто являются результатом травмы голосовых связок, которая может возникнуть из-за неконтролируемого гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ) или повреждения во время эндотрахеальной интубации (процедура, во время которой в дыхательное горло [трахею] через рот вставляют пластиковую дыхательную трубку). Гранулемы распространены среди взрослых.

Папилломы голосовых связок (см. также Рецидивирующий респираторный папилломатоз) — доброкачественные новообразования, вызванные некоторыми вирусами папилломы человека (ВПЧ). Заражение вирусом может произойти во время родов, при этом новообразования чаще всего возникают в возрасте от 1 до 4 лет, хотя они могут развиться в любое время. Ранними признаками являются хриплый или слабый плач, но иногда новообразования перекрывают дыхательные пути и препятствуют дыханию.

Заболевания голосовых связок

Симптомы К симптомам узелков, полипов и гранулем голосовых связок следует отнести постоянную хриплость голоса с придыханием. Как правило, симптомы развиваются на протяжении от нескольких дней до нескольких недель.

Диагностика Осмотр с помощью зеркала или зонда с оптической системой

Иногда биопсия Врач ставит диагноз узелков, полипов, гранулем и папиллом голосовых связок по результатам осмотра голосовых связок с помощью зеркала или тонкого гибкого зонда с оптической системой (ларингоскопия). Иногда врач берет небольшой кусочек ткани для микроскопического исследования (биопсия), чтобы диагностировать папилломы и исключить раковую (злокачественную) природу новообразования.