Полипы, узелки, гранулемы и папилломы голосовых связок

Узелки, полипы, гранулемы и папилломы голосовых связок — это доброкачественные новообразования, которые приводят к появлению хриплого голоса с придыханием.
Часто полипы голосовых связокявляются результатом острого поражения (например, от крика на футбольном матче) и обычно возникают только на одной голосовой связке. Впрочем, полипы могут появляться и по другим причинам, включая гастроэзофагеальный рефлюкс, гипотиреоз или постоянное вдыхание раздражающих веществ (например, табачного дыма и промышленных паров). Полипы, вызванные этими причинами, обычно поражают обе голосовые связки. Полипы, как правило, больше по размеру и выпирают сильнее, чем узелки. Полипы распространены среди взрослых.
Узелки голосовых связок появляются сразу на обеих голосовых связках и возникают, как правило, при хронической травматизации голосовых связок, возникающей в результате привычки вопить, петь, кричать или говорить неестественно низким голосом. Узелки могут возникать также и у детей.
Гранулемы голосовых связок (скопления иммунных клеток, вызванные воспалением) часто являются результатом травмы голосовых связок, которая может возникнуть из-за неконтролируемого гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ) или повреждения во время эндотрахеальной интубации (процедура, во время которой в дыхательное горло [трахею] через рот вставляют пластиковую дыхательную трубку). Гранулемы распространены среди взрослых.
Папилломы голосовых связок (см. также Рецидивирующий респираторный папилломатоз) — доброкачественные новообразования, вызванные некоторыми вирусами папилломы человека (ВПЧ). Заражение вирусом может произойти во время родов, при этом новообразования чаще всего возникают в возрасте от 1 до 4 лет, хотя они могут развиться в любое время. Ранними признаками являются хриплый или слабый плач, но иногда новообразования перекрывают дыхательные пути и препятствуют дыханию.
Заболевания голосовых связок
В расслабленном состоянии между голосовыми связками образуется щель, напоминающая латинскую букву V, так что воздух может свободно проходить через трахею. Голосовые связки открываются, когда в легкие проходит воздух (вдох) и смыкаются при глотании или разговоре.
С помощью специального зеркала, которое вводят в горло, специально обученный врач осматривает голосовые связки на наличие таких проблем, как контактные язвы, гранулемы, полипы, узелки, паралич и рак. Все эти проблемы влияют на голос. Паралич может поражать одну (односторонний) или обе голосовые связки (двусторонний — не показан).
Симптомы
К симптомам узелков, полипов и гранулем голосовых связок следует отнести постоянную хриплость голоса с придыханием. Как правило, симптомы развиваются на протяжении от нескольких дней до нескольких недель.
Диагностика
Осмотр с помощью зеркала или зонда с оптической системой
Иногда биопсия
Врач ставит диагноз узелков, полипов, гранулем и папиллом голосовых связок по результатам осмотра голосовых связок с помощью зеркала или тонкого гибкого зонда с оптической системой (ларингоскопия).
Иногда врач берет небольшой кусочек ткани для микроскопического исследования (биопсия), чтобы диагностировать папилломы и исключить раковую (злокачественную) природу новообразования.
Лечение
Голосовой покой;
иногда голосовая терапия;
Иногда хирургическое вмешательство
Лечение узелков, полипов и гранулем голосовых связок предполагает необходимость избегать любого раздражения голосового аппарата (гортани) и дать голосу отдохнуть. Если причиной заболевания является травматизация голосовых связок, может потребоваться курс голосовой терапии, в рамках которой логопед научит пациента говорить и петь, не напрягая голосовые связки. Логопед может использовать компьютерную программу обучения, чтобы помочь людям избежать чрезмерной громкости или напряжения голоса. Дополнительные меры для людей, которые используют свой голос профессионально, включают обеспечение адекватного восполнения потерь жидкости и модификации диеты.
После такого лечения большинство гранулем и узелков исчезают. Если гранулемы не исчезают, их могут удалить хирургическим путем. Но в таком случае они, как правило, рецидивируют.
Большинство разновидностей полипов должны быть удалены хирургическим путем. Только после этого у пациента может восстановиться нормальный голос. После хирургического вмешательства пациентам может быть назначена реабилитационная терапия, чтобы научиться избегать травмирующих голосовых привычек (визги, крики или слишком продолжительная речь за один раз).
При папилломах голосовых связок используются хирургические или лазерные методы лечения. В тяжелых случаях врачи иногда назначают противовирусные препараты. Вакцинация против ВПЧ у женщин может предотвратить развитие инфекции и снизить частоту случаев заражения вирусом, которые передаются во время родов, и, таким образом, предотвратить развитие папиллом голосовых связок у детей.