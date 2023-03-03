Паралич голосовых связок — неспособность двигать мышцами, которые управляют голосовыми связками.

Паралич может быть вызван опухолями, травмами или повреждением нерва.

Типичные симптомы включают изменения голоса и возможное затруднение дыхания.

Диагноз основывается на результатах осмотра голосового аппарата (гортани), бронхов или пищевода.

Ряд процедур поможет предотвратить закрытие дыхательных путей.

Паралич голосовых связок может поражать одну или обе голосовые связки. У женщин паралич возникает чаще, чем у мужчин.

Паралич одной голосовой связки может быть результатом заболеваний головного мозга, таких, как опухоли мозга, инсульты или демиелинизирующие заболевания (например, рассеянный склероз), или повреждением нервов, которые ведут к голосовому аппарату (гортани). Повреждение нерва может быть вызвано появлением как доброкачественной, так и раковой (злокачественной) опухоли; травмой шеи; многими видами хирургических вмешательств на шее или грудной клетке (например, хирургическое удаление щитовидной железы, хирургическое вмешательство на позвоночнике или сердце); вирусной инфекцией нервов; болезнью Лайма; нейротоксинами (веществами, которые отравляют или разрушают нервную ткань), такими, как свинец, ртуть, мышьяк; а также токсинами, которые вырабатываются возбудителями дифтерии. В единичных случаях причину возникновения заболевания установить не удается.

Паралич обеих голосовых связок представляет собой опасное для жизни заболевание, потому что голосовые связки не открываются в достаточной степени, чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха. Он появляется после хирургического вмешательства на позвоночнике с доступом через переднюю поверхность шеи, или после хирургического удаления щитовидной железы, введения дыхательной трубки в дыхательное горло (интубация трахеи), а также в результате заболеваний, которые влияют на нервы и мышцы (например, миастения гравис).

Паралич голосовых связок

Симптомы паралича голосовых связок Паралич голосовых связок не дает голосовым связкам открываться и смыкаться, и может влиять на речь, дыхание и глотание. При этой болезни возможно попадание пищи и жидкости (аспирация) в дыхательное горло (трахею) и легкие. Если парализована только одна голосовая связка, голос становится хриплым, с придыханием. Как правило, это не влияет на проходимость дыхательных путей, поскольку здоровая связка с другой стороны открывается достаточно. Когда парализованы обе голосовые связки, уменьшается сила голоса, но в остальном он звучит нормально. Однако пространство между парализованными складками очень небольшое и дыхательные пути имеют настолько малый просвет, что даже минимальное напряжение вызывает затруднение дыхания и грубый, высокочастотный звук, возникающий при каждом вдохе (стридор).

Диагностика паралича голосовых связок Ларингоскопия

Визуализирующие исследования Врачи пытаются определить причину паралича голосовых связок. Пациенту задают вопросы, связанные со всеми причинами паралича, включая постоянное воздействие тяжелых металлов (мышьяк, свинец и ртуть), прием таких лекарственных препаратов, как фенитоин и винкристин, историю заболеваний соединительной ткани (например, синдром Марфана), болезнь Лайма, саркоидоз, диабет и расстройство, связанное с употреблением алкоголя. Помимо сведений из медицинской истории пациента врач при постановке диагноза учитывает результаты ларингоскопии. Ларингоскопия — процедура осмотра гортани с помощью тонкой гибкой оптической трубки. Дополнительные исследования могут включать: магнитно-резонансную томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ) головы, шеи и грудной клетки;

сканирование щитовидной железы;

рентгенологическое исследование пищевода (с помощью бариевой взвеси).