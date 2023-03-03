Общие сведения о заболеваниях гортани

Голосовой аппарат (гортань) содержит голосовые связки. Заболевания гортани могут возникать в результате перенапряжения или повреждения голосовых связок либо вирусной инфекции.

К специфическим заболеваниям относятся:

Иногда доброкачественные опухоли поражают гортань.

Диагностика заболеваний гортани и голосовых связок начинается с обследования врачом, в которое входит осмотр гортани и горла с помощью эндоскопа или зеркала. Могут потребоваться другие обследования, включая визуализирующие исследования, биопсию или эндоскопию.

Лечение заболеваний, поражающих гортань и голосовые связки, зависит от диагноза. Единственным необходимым лечением может быть отдых для голоса. Хирургическое вмешательство может потребоваться для лечения полипов, узелков, гранулем и доброкачественных опухолей, а также для диагностики и лечения рака.