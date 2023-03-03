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Общие сведения о заболеваниях гортани

Авторы:Hayley L. Born, MD, MS, Columbia University
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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    Голосовой аппарат (гортань) содержит голосовые связки. Заболевания гортани могут возникать в результате перенапряжения или повреждения голосовых связок либо вирусной инфекции.

    К специфическим заболеваниям относятся:

    Иногда доброкачественные опухоли поражают гортань.

    Диагностика заболеваний гортани и голосовых связок начинается с обследования врачом, в которое входит осмотр гортани и горла с помощью эндоскопа или зеркала. Могут потребоваться другие обследования, включая визуализирующие исследования, биопсию или эндоскопию.

    Лечение заболеваний, поражающих гортань и голосовые связки, зависит от диагноза. Единственным необходимым лечением может быть отдых для голоса. Хирургическое вмешательство может потребоваться для лечения полипов, узелков, гранулем и доброкачественных опухолей, а также для диагностики и лечения рака.

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    Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.