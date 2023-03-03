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Ларингоцеле

Авторы:Hayley L. Born, MD, MS, Columbia University
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Ларингоцеле — выпячивания слизистой оболочки части голосового аппарата (гортани).

    Ларингоцеле могут выпячиваться внутрь, приводя к сиплости голоса и закупорке дыхательных путей, или наружу, создавая видимую припухлость на шее. Ларингоцеле заполнены воздухом и могут расширяться, когда человек делает сильный выдох с закрытым ртом, зажав ноздри. Очень часто ларингоцеле возникают у музыкантов, играющих на духовых инструментах.

    При компьютерной томографии (КТ) ларингоцеле выглядят гладкими и яйцевидными. Они могут инфицироваться или заполняться слизистой жидкостью и, как правило, дренируются или удаляются хирургическим путем.

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    Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.