Ларингоцеле — выпячивания слизистой оболочки части голосового аппарата (гортани).

Ларингоцеле могут выпячиваться внутрь, приводя к сиплости голоса и закупорке дыхательных путей, или наружу, создавая видимую припухлость на шее. Ларингоцеле заполнены воздухом и могут расширяться, когда человек делает сильный выдох с закрытым ртом, зажав ноздри. Очень часто ларингоцеле возникают у музыкантов, играющих на духовых инструментах.

При компьютерной томографии (КТ) ларингоцеле выглядят гладкими и яйцевидными. Они могут инфицироваться или заполняться слизистой жидкостью и, как правило, дренируются или удаляются хирургическим путем.